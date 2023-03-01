Жеребьевка FONBET Кубка России-2022/23 пройдет 2 марта. Рассказываем, как это будет

В полуфинал FONBET Кубка России (Путь РПЛ) вышли «Урал», «Спартак», ЦСКА и «Крылья Советов». Как и на предыдущей стадии, в этом раунде тоже нужно сыграть по два матча: первые игры состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Жеребьевка пройдет 2 марта в три этапа, сообщил сайт РФС. На первом будут использоваться четыре шара с названиями клубов и две корзины. В первой разместят четыре шара, далее слепым жребием выберут два шара и переместят их во вторую корзину. На втором этапе поочередно из каждой из двух корзин возьмут по одному шару для формирования пар команд. На третьем этапе определятся хозяева поля в каждой из сформированных пар.

«Ростов», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» перешли в Путь регионов. Там их ждут «Ахмат», «Акрон», «Зенит» и «Пари НН». Второй этап четвертьфинала Пути регионов будет состоять из одного матча, игры запланированы на 14-16 марта.

На жеребьевке завтра используют восемь шаров с названиями клубов и две корзины. В первую поместят шары с названиями четырех победителей 1-го этапа, во вторую — шары с названиями клубов, проигравших в четвертьфинале Пути РПЛ. Для формирования пар из каждой корзины поочередно возьмут по одному шару. Хозяевами полей станут «Ахмат», «Акрон», «Зенит» и «Пари НН».