Жеребьевка Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится 10 июня

Жеребьевка группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 10 июня, сообщается на сайте РФС.

Корзина 1: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва).

Корзина 2: «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Ростов», «Рубин» (Казань).

Корзина 3: «Крылья Советов» (Самара), «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж), «Оренбург».

Корзина 4: «Пари Нижний Новгород», «Химки» (Московская область), «Динамо» (Махачкала), «Акрон» (Тольятти).

Ранее жеребьевка должна была пройти 2 июня сразу после суперфинала Кубка России-2023/24, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).

Первый тур группового этапа Пути РПЛ состоится 31 июля.