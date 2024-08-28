Жирков — о поражении «Спартака» от «Динамо» Махачкала: «Опустили на землю»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе «Динамо» Махачкала над «Спартаком» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Всегда так бывает, что «Спартак» проведет хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю. Но «Динамо» надо отдать должное: они весь матч играли в прессинг, один в один встречали, ну и, конечно, хорошо действовал вратарь», — сказал Жирков «СЭ».

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Александр Абустин