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Кубок России

Сегодня, 14:10

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо: «Человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на то, что в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» (3:0) болельщик ульяновской команды бросил банан в полузащитника петербургского клуба Вендела.

«Человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок. Мы живем в современном мире, где не важно, какого ты цвета кожи, откуда родом и какая у тебя религия. Все мы, люди, равны. И в конце концов, кидаться такой вкусной едой, как банан, нехорошо», — приводит Sport24 слова Жоаозиньо.

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-zhoaozino-cheloveku-kotoryy-brosil-banan-v-vendela-dolzhno-byt-stydno-kidatsya-takoy-vkusnoy-yedoy-nekhorosho
Жоаозиньо
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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