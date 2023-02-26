Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо: «Человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на то, что в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» (3:0) болельщик ульяновской команды бросил банан в полузащитника петербургского клуба Вендела.

«Человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок. Мы живем в современном мире, где не важно, какого ты цвета кожи, откуда родом и какая у тебя религия. Все мы, люди, равны. И в конце концов, кидаться такой вкусной едой, как банан, нехорошо», — приводит Sport24 слова Жоаозиньо.

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.