Жуков объяснил, почему «Локомотив» перехватил инициативу во втором тайме матча со «Спартаком»

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру красно-белых с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Во втором тайме «Локомотив» перехватил инициативу, так как у него были удачные замены. Мне кажется, здесь немножко психологически «Спартак» отошел назад, перестали получаться комбинации, часто мяч теряли, а «Локомотив» стал более активно прессинговать, из-за чего и перехватил инициативу», — сказал Жуков «СЭ».

Ответный матч пройдет 27 февраля.