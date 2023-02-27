Жуков заявил, что такой «Спартак» может и будет бороться за чемпионство

Первый зампред Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил чемпионские перспективы «красно-белых» после победы со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Игра замечательная. «Спартак» хорошо играл. Для начала сезона отличная игра. И молодежь хорошая, и все как-то работает, как один механизм. Быстрая, комбинационная игра, прессинг — во всех компонентах радуют. Такой «Спартак» может и будет бороться за чемпионство. Хотя отрыв «Зенита» большой. Отмечу также «Локомотив» — он лучше смотрится, чем в конце сезона. Были спорные моменты в судействе, но от этого оценка игры не меняется», — приводит слова Жукова Metaratings.ru.

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).