Зинин: «Родина» хотела попасть на клубы с громким именем, но и с «Уралом» тоже интересно сыграть»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин отреагировал на итоги жеребьевки FONBET Кубка России Пути регионов, которая прошла 3 ноября.

В четвертьфинале московская команда встретится с «Уралом».

«У «Родины» была задача-минимум дойти до команд РПЛ в Кубке России. Конечно, при жеребьевке хотелось попасть на клубы с громким именем. Но и с «Уралом» сыграть тоже интересно. Так получилось, что мы часто на сборах пересекались с этим клубом, не раз проводили спарринги. Там к тому же выступает наш Алексей Каштанов. Мы с уважением относимся к нашему сопернику и спокойно восприняли результаты жеребьевки», — цитирует Зинина Metaratings.ru.

Игры в рамках данного раунда состоятся с 12 по 14 марта.