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Сегодня, 00:29

Зиньковский об атмосфере в команде: «Напряжения я не чувствую»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал о настроении одноклубников.

— В каком настроении Джикия и Соболев?

— Я говорил, что любого могут поменять, такое бывает. Джикия две недели пока отдельно занимается из?за ребра. Он капитан.
Напряжения я не чувствую, оно создается только извне. Нормальная атмосфера, в сентябре что?то было, нервничали. Команда чувствовала что?то. Работа помогла переломить. Мы профессионалы, был тимбилдинг: рыбалка, в ресторане собирались.

— Что можете сказать о нестабильности команды?

— Сегодня была ротация, играли футболисты, которые меньше получали времени. У «Краснодара» так же. Бывает такое. К «Локомотиву» пару дней будем готовиться и должны показать другую игру.

— Состав узнают за полтора часа до игры?

— Это не поменялось. У каждого тренера по-разному. Тоже самое было у Осинькина. Могут объявить на установке в отеле. Без разницы, когда объявляют. Наверное, это для того, чтобы всех держать в тонусе. Все тренируются и работают.

Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль сообщил, что Джикия получил легкое повреждение ребра.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). Соболев сделал все для «Спартака» и Абаскаля. Но у красно-белых всего одна победа в шести матчах
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