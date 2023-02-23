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Сегодня, 10:51

Зиньковский заявил, что у «Спартака» был вариант игры «под Дзюбу» и «без Дзюбы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ходе матча с «Локомотивом» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Тяжелая игра, тяжелое поле. Но в такую погоду оно везде будет тяжелое. В чем сложность играть в такую погоду? Единственное — ноги мерзнут. Бьешь по мячу — ноги трещат. На сборах все более-менее складывалось нормально. Надеюсь заслужить расположение тренера как игрок, готовый выходить в старте. Буду стараться. Готовились к Дзюбе. Были варианты «под Дзюбу» и «без Дзюбы». Пройдем ли мы в следующий раунд? Второй тайм тяжелый был, повторение того, что было в чемпионате. Посмотрим. Готовы ли составить конкуренцию «Зениту»? Пока промолчу. В конце посмотрим. Мы просто готовимся играть каждый матч», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Ответный матч «Спартака» и «Локомотива» состоится 27 февраля на поле «Открытие Банк Арены». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-zin-kovskij-u-spartaka-by-l-variant-igry-pod-dzyubu-i-bez-dzyuby/
Антон Зиньковский
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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