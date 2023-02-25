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Кубок России

Сегодня, 15:19

Сербский журналист: «Кубок России — неуместное соревнование, чтобы судить о будущем Ивича в «Краснодаре»

Ивкович оценил первый матч официальный «Краснодара» под руководством Ивича
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович оценил первый матч официальный «Краснодара» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича.

«Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче и его будущем на основе лишь первого матча. Серб только что приехал в Россию, где стиль футбола отличается от греческого или израильского чемпионата. Ивичу нужно какое-то время на адаптацию, а также терпение руководства «Краснодара», чтобы настроить свою систему игры. Только после этого все нормализуется и пойдет результат. Российскому клубу не стоит волноваться, ведь Ивич — отличный специалист, который даст результат «Краснодару», — приводит слова Ивковича Sport24.

«Быки» проиграли ЦСКА в первом матче FONBET Кубка России со счетом 0:3. Ответная встреча состоится 28 февраля в Краснодаре. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-serbskiy-zhurnalist-kubok-rossii-slishkom-neumestnoye-sorevnovaniye-chtoby-sudit-o-budushchem-ivicha-v-krasnodare
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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