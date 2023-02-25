Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович оценил первый матч официальный «Краснодара» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича.

«Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче и его будущем на основе лишь первого матча. Серб только что приехал в Россию, где стиль футбола отличается от греческого или израильского чемпионата. Ивичу нужно какое-то время на адаптацию, а также терпение руководства «Краснодара», чтобы настроить свою систему игры. Только после этого все нормализуется и пойдет результат. Российскому клубу не стоит волноваться, ведь Ивич — отличный специалист, который даст результат «Краснодару», — приводит слова Ивковича Sport24.

«Быки» проиграли ЦСКА в первом матче FONBET Кубка России со счетом 0:3. Ответная встреча состоится 28 февраля в Краснодаре. Начало — в 19.30 мск.