«Краснодар» разгромил «Сочи»: онлайн-трансляция матча Кубка

Live
23 октября, 20:25
90+5. Ну и все, «Краснодар» обыгрывает «Сочи» и занимает единоличное первое место в своей группе в Кубке России. «Сочи» же остается на последнем месте и покидает розыгрыш.
90+4. ГОООООЛ! Сперцян отдал на Гонсалеса, тот из штрафной передал под удар Батчи, который в касание закатил в пустой угол ворот.
90+2. Мяч на половине поля «Сочи» сейчас держится. «Краснодар» доигрывает эту встречу уже.
89-я минута. Кордоба в штрафной в борьбе за мяч заехал по ноге защитнику. Грубовато вышло.
87-я минута. Ну вот теперь интрига по исходу матча окончательно уплыла. Пусть эта игра изначально никакого турнирного значения и не имела.
86-я минута. ГООООЛ! Хмарин умчал по левому флангу, успел оглядеться и увидеть параллельный рывок Кордобы. А дальше был пас на ход Джону и удар низом от колумбийца — мяч юркнул между ног у Ломаева и залетел в сетку.
84-я минута. Опасно у ворот «Краснодара»! Федоров пробивал в суматохе с разворота, но попал в защитника.
82-я минута. Зиньковский подключился к атаке по флангу, но его передача в штрафную адресата не нашла.
81-я минута. Кордоба упал в штрафной в борьбе с Абердином и держится за ногу. Но арбитр повода для пенальти там не увидел.
80-я минута. После перехвата пытались «быки» сбегать в атаку, но Козлов потерял мяч, пытаясь обыграть Коваленко.
79-я минута. Коваленко подработал мяч и попытался пробить из-за штрафной, но попал в подставленную Ленини ногу.
77-я минута. Держит мяч «Краснодар», комбинируя по всей ширине поля. Словно уже тянут время «быки».
76-я минута. Как-то в последние минуты успокоилась игра. Активности у «Краснодара» в атаке стало меньше. А «Сочи» все пытается что-то придумать впереди.
74-я минута. Снова Барт с фланга в центр смещался, но на этот раз заблокировали его удар.
72-я минута. Барт с правого фланга атаки зарулил в штрафную и с левой пробил в ближний угол — отбивает в прыжке Корякин!
70-я минута. Сперцян пытался пробить из-за штрафной, но Коваленко подставился под мяч.
68-я минута. Кордоба после подачи с фланга пробил головой с отскоком от газона — отбивает Ломаев!
66-я минута. Трибуны скандируют, что нужен гол. А ведь действительно — одна шальная атака «Сочи», и все может закончиться серией пенальти.
64-я минута. Катает «Краснодар» мяч, пытаясь найти вариант для обострения игры в штрафной.
62-я минута. Сперцян подставлял ногу после дальнего удара Густаво, но на месте голкипер.
61-я минута. «Краснодар» полностью владеет мячом сейчас, но пока без обострений у чужих ворот.
60-я минута. Федоров грубо сыграл против Пальцева, «боднув» его в борьбе. А тем временем у «Краснодара» Сперцян выходит вместо Кривцова.
58-я минута. Барт подал угловой, Корякин в прыжке дотягивается до мяча и выбивает его подальше от вратарской.
57-я минута. Поживее игра стала после перерыва. «Сочи» активнее пошел вперед, но и у «Краснодара» свежие ребята добавили общекомандного движения.
56-я минута. Федоров после подачи Магаля с фланга в ближний угол исполнял головой — Корякин дотягивается в углу!
53-я минута. Козлов падает в штрафной, и арбитр ставит пенальти. Прошел заброс на Козлова, он сместился на край вратарской, но был сбит Ломаевым.
51-я минута. Пальцев головой подправлял мяч после подачи в штрафную, но после отскока от газона он не попал в дальний угол.
50-я минута. Федоров открывался под пас на ход, но выхода один на один не случилось — Корякин на выходе своевременно сыграл.
49-я минута. Кордоба на подступах к штрафной получил мяч и сразу пробил — Ломаев на месте.
47-я минута. Много замен было в перерыве. У «Сочи» Игнатов, Васильев и Камано ушли, а вместо них появились Сааведра, Федоров и Барт. А у «Краснодара» Коста, Аугусто, Батчи и Кордоба вышли вместо Тормены, Черникова, Сантоса и Перрена.
46-я минута. Вернулись команды на поле. Продолжается матч, а мы ждем еще голов.
45+2. Все, завершен первый тайм. «Краснодар» ведет с минимальным счетом и имеет заметный перевес. Посмотрим, как пойдет игра после перерыва.
45+1. Агбалака! Подачу с правого фланга замыкал на дальней штанге ударом головой, но Корякин тащит из-под перекладины!
45-я минута. Добавленное время пошло. Две минуты арбитр компенсировал к первому тайму.
44-я минута. Тормена справляется с навесом с фланга, выбивая мяч из штрафной. Пока защитники «Краснодара» достаточно надежны.
43-я минута. Осинькин все время на ногах. Подсказывает что-то сочинцам, советует. Но пока «Краснодар» как будто бы держит игру под контролем.
42-я минута. Пальцев оказался на газоне — Игнатов его подтолкнул. Нарушений немного в матче, а грубых фолов тем более.
40-я минута. Кривцов открылся под заброс из глубины на позиции центрфорварда, но ударить ему не дали — был офсайд.
36-я минута. Обошлись без штрафного. А «Краснодар» следом в атаке вывел Густаво на удар с острого угла, но защитник подставил ногу.
35-я минута. Заика врезался в Черникова и теперь лежит на газоне. Будет ли штрафной? Арбитр о чем-то переговаривается с игроками.
34-я минута. Игнатов получил пас вразрез, но уйти от Тормены у него не получилось.
32-я минута. Сочинцы убегали 2 в 1, но Камано неудачно покатил на ход Пальцеву — слишком медленно получилось.
31-я минута. Перрен из-за штрафной приложился — Ломаев отбил перед собой и забрал мяч.
30-я минута. «Сочи» пока не может что-то в атаке придумать, но периодически гости пытаются убежать в контрвыпад.
28-я минута. «Быки» больше владеют мячом сейчас, но пока острых моментов после гола мы не видим.
27-я минута. Васильев с левого края атаки забегал в штрафную, но мяч после рикошета от защитника прилетел в руки голкиперу.
25-я минута. «Краснодар» чуть перевел игру на половину поля соперника, постепенно наращивая давление на ворота гостей.
23-я минута. Корнеев зацепил Гонсалеса в борьбе, но тоже здесь без карточки обошлось.
22-я минута. Сразу же мог забивать уже сам Кривцов! Слева на него отдавал Перрен, но удар Никиты пришелся в штангу.
21-я минута. ГОООЛ! Перрен покатил в штрафную, Кривцов забежал под этот пас и в касание отдал вдоль ворот, откуда Козлов переправил мяч в сетку.
19-я минута. Сбегал в атаку «Краснодар», но до удара дело не дошло — Козлову не дали пробить.
17-я минута. Густаво на правом фланге открывался, но защитник грамотно поставил ему корпус и оттер от мяча.
16-я минута. Отодвинули гости игру подальше от своих ворот. В основном мяч сейчас на половине поля «Краснодара» держится.
15-я минута. Игнатов вышел один на один, но стал обыгрывать защитника и в итоге упустил мяч на втором сопернике. Правда, там офсайд был еще.
13-я минута. Густаво Фуртадо на скорости ворвался в штрафную и упал в борьбе, но арбитр сигнализирует ему, что надо подниматься.
11-я минута. И тут же уходит Макарчук с поля! Неожиданно ранняя замена. Агбалака вместо него.
10-я минута. Макарчук сфолил в борьбе на фланге. Грубовато получилось, но пока без карточек обходится арбитр.
8-я минута. Продолжают комбинировать «быки», без моментов сейчас. В центр поля сместилась игра.
5-я минута. «Краснодар» пока больше владеет мячом, сочинцы пытаются прессинговать, но получается не очень.
3-я минута. Гонсалес забежал на краю штрафной, получил пас и прострелил вдоль ворот, а Черников пробил в подкате — Ломаев на месте!
2-я минута. Хмарин вошел в штрафную и низом пробил, но мяч ушел в сторону от дальней штанги.
1-я минута. Матч начался! «Краснодар» в темно-зеленых цветах, «Сочи» — в бело-черных.
«Сочи»: Ломаев, Макарчук, Заика, Литвинов, Аберден, Васильев, Корнеев, Игнатов, Магаль, Коваленко, Комано.
«Краснодар»: Корякин, Джованни, Пальцев, Тормена, Хмарин, Черников, Ленини, Козлов, Кривцов, Перрен, Фуртадо.
У «Краснодара» травмированы Виктор Тормена, Кобнан и Жубал.
В «Сочи» по-прежнему не могут рассчитывать на выбывшего из-за разрыва крестообразной связки Павла Мелешина.
В первом матче группового турнира на стадионе «Фишт» была зафиксирована победа гостей со счетом 4:2.
Всего команды встречались 16 раз, и в 10 случаях побеждал «Краснодар». «Сочи» выигрывал 4 раза, 2 матча завершились вничью.
«Краснодар» (11 очков) уже гарантировал себе первое место в группе, «Сочи» (3) независимо от исхода матча останется на последней строчке.
В прямом эфире игру «Краснодар» — «Сочи» покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч состоится в четверг, 23 октября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 18:30 по московскому времени.