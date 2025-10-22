«Краснодар» разгромил «Сочи»: онлайн-трансляция матча Кубка

«Краснодар» — «Сочи»: личные встречи

В первом матче группового турнира на стадионе «Фишт» была зафиксирована победа гостей со счетом 4:2.

Всего команды встречались 16 раз, и в 10 случаях побеждал «Краснодар». «Сочи» выигрывал 4 раза, 2 матча завершились вничью.