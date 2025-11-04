«Краснодар» победил «Оренбург» в первом матче 1/4 финала: онлайн-трансляция Кубка

Live
5 ноября, 18:00
«Оренбург» проиграл «Краснодару» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
90+8-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Оренбурга» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России дома проиграли «Краснодару» со счетом 1:3. Большую часть матча хозяева смотрелись достойно, но в концовке за счет выхода основных игроков «быки» добавили. Два мяча забил вышедший на замену Джон Кордоба.
90+7-я минута. Анциперов вонзил мяч в ворота, но рефери взятие ворот отменил. Причина — Са получил по голове от Игнатьева.
90+6-я минута. ГОООЛ! 1:3. Кордоба снова забил после паса Козлова. Данила слева прострелил, а Джон разобрался в штрафной.
90+5-я минута. Козлов заработал право на угловой слева. Подача в штрафную — Сысуев выбил мяч из площади.
90+4-я минута. Козлов лежит на газоне на чужой половине поля. Время работает на гостей.
90+2-я минута. Касимов попытался задействовать справа Болотова — гости вынесли мяч за пределы поля.
90-я минута. Стычка Пальцева и Игнатьева за пределами поля. Потолкались, поговорили...
89-я минута. Угловой заработали хозяева. Есть еще время добиться положительного результата.
88-я минута. ГОООЛ! 1:2. Козлов справа навесил, а Кордоба замкнул головой.
87-я минута. Анциперов вышел на поле. Заменен Савельев, который в концовке явно подустал.
85-я минута. Кривцов пробил головой после подачи углового — мяч стал добычей Сысуева.
85-я минута. Из-под ног Са мяч выбили на угловой. Возможно, из последних сил обороняются хозяева.
84-я минута. Са делал пас на Кордобу, который принимал мяч, стоя спиной к воротам. Защитники не позволили Джону развернуться.
78-я минута. Батчи низом справа простреливал в штрафную — хозяева выбили мяч на угловой.
76-я минута. Бубанья получил желтую карточку. Получается, уже четыре предупреждения у хозяев.
75-я минута. Болотов появился на поле. Камилов отправился отдыхать. Видимо, чтобы на красную карточку не наиграть.
74-я минута. Едва гости не забили. Кордоба бил раз — Поройков выбил с ленточки, второй удар Джона — выше перекладины.
73-я минута. Камилов, у которого есть желтая, сбил Черникова. Счастье Владислава, что рефери не показал ему второе предупреждение.
72-я минута. Несмотря на оптимизацию состава южан, хозяева по-прежнему стремятся действовать первым номером.
69-я минута. Не просто против бывшей команды вышел Игнатьев, а против команды, которая его воспитала.
67-я минута. Мусаев еще замены произвел. Все более состав гостей напоминает оптимальный. Густаво и Ленини ушли, Батчи и Черников появились.
66-я минута. Рикошет скорректировал полет мяча после удара Оганесяна — едва мяч не юркнул в левый угол.
64-я минута. Бубанья бил со средней дистанции, пытался поразить правый угол — рядом со штангой.
61-я минута. Медицинская пауза осталась позади. Стежко требовалась помощь. Пауза явно впрок хозяевам после серии стандартов у их ворот.
57-я минута. Вслед за первым угловым южане заработали второй. Сысуев нервно перевел мяч над перекладиной.
54-я минута. Хмарин слева подключился к атаке, делал прострел — соперник вынес мяч за боковую.
51-я минута. Дебют второго тайма проходит с преимуществом хозяев. Хватает работы у Корякина.
49-я минута. Хмарин при попытке разогнать атаку по бровке получил по ногам от Оганесяна.
48-я минута. Кордоба головой добрался до мяча после подачи углового — в створ не попал.
48-я минута. Хмарин навешивал на дальнюю штангу — защитники перевели мяч на угловой.
46-я минута. Кордоба вышел на замену. Отправился отдыхать Мукаилов. Резкое усиление атаки у южан.
45+3-я минута. 1:1 — итог первого тайма. Живая игра, где есть голы и желтые карточки. Посмотрим, что изменится после перерыва. Пока преимущество «быков» не такое очевидное.
45-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Логично, серьезных пауз не было.
44-я минута. Высокий прессинг используют хозяев. Едва Бубанья не перехватил мяч на подступах к штрафной.
42-я минута. А сейчас скидка получилась. Бубанья бил в касание, однако попал лишь в соперника. Угловой будет.
41-я минута. Поройков справа навесил в центр, Оганесян делал скидку на Жезуса, которого тут же обокрали.
40-я минута. Савельев активизировался в концовке. Слева прострелил — Пальцев ценой повреждения, в падении, разрядил ситуацию.
39-я минута. Савельев напомнил о себе. Слева смещался к центру и пробил — в дальний угол не попал.
38-я минута. Камилов сбил Кривцова и получил желтую карточку. Фол на половине поля южан.
36-я минута. Перрен сделал подачи с углового — его партнеры нарушили правила. Отбились хозяева.
35-я минута. Пальцев с дальней штанги сбрасывал мяч Кривцову, тот уперся в защитника и заработал угловой.
34-я минута. Косерик разрядил обстановку в собственной штрафной, вынеся грудью мяч на угловой.
33-я минута. Корякин надежно сыграл на выходе, опередив на мяче Савельева. Пас из глубины делали хозяева.
31-я минута. Попытка задействовать Мукаилова в штрафной площади хозяев — едва Казбек до мяча не добрался. На угловой вынесли мяч хозяева.
30-я минута. Кривцов в силовой манере не позволил до мяча добраться Камилову. Южане сохранили контроль над мячом.
28-я минута. Был у Горелова простор для прицельного удара, но его оперативно накрыли. Пас от Павла — неточно.
27-я минута. Горячо в штрафной гостей теперь. Савельеву не дали замкнуть подачу справа.
26-я минута. Сысуев перевел мяч на угловой после удара Мукаилова с метров десяти. Перрен простреливал, а Казбек пытался замкнуть.
24-я минута. Перрен решился на удар с метров 22-х — в правый верхний угол не попал. Свалился мяч с ноги.
21-я минута. Опасно! Жезус не использовал верный шанс. Бразилец зацепился за мяч впереди, сыграл с партнером Савельевым, но в ближний угол не забил.
20-я минута. Очень неточный удар в исполнении Густаво. Пас под удар давал Козлов. Казалось, что пас удобный.
18-я минута. Ранний пропущенный мяч раззадорил гостей. Сейчас Поройков получил желтую карточку за фол на бровке.
17-я минута. Мяч заметался в штрафной площади хозяев — Сысуев сыграл ногой и не позволил забить Кривцову.
16-я минута. Кривцова откровенно держали за футболку в центре поля. Свисток есть, а карточки нет.
15-я минута. Подача на ближнюю штангу после углового — Мукаилов пробил, но в створ не попал.
12-я минута. ГООООЛ! 1:1! Мукаилов вывел на ударную позицию Козлова, который попал в ближний угол.
12-я минута. Сысуев неуверенно сыграл на выходе после стандарта, а тому была причина — нарушение правил со стороны соперника.
11-я минута. Камилов сфолил почти что в центральном круге. Южане налаживают контроль над мячом.
10-я минута. ГОООЛ! 1:0. Хозяева отличились. Савельев заслужил гол.
8-я минута. Оганесян прорвался по правому флангу, сделал подачу на Савельева, которого накрыл защитник.
7-я минута. Ответный прорыв Савельева — Пальцев пошел в подкат, мяч ушел за лицевую от оппонента. Даже углового не будет.
6-я минута. Дальний удар в исполнении Хмарина — очень неточно. Ударил, чтобы не состоялась контратака.
5-я минута. Олейник отработал в обороне, прервав атаку соперника. Аут в пользу южан.
4-я минута. Смотрится игра! Савельев взял игру на себя, бил из штрафной — Корякин поймал мяч. Оба участника эпизода хороши.
3-я минута. Козлов неплохо открывался в чужой штрафной — защищающиеся опомнились и вынесли мяч подальше из площади.
2-я минута. Касимов дотянулся до мяча после подачи стандарта, но акцентированный удар не получился.
1-я минута. Поехали! Встреча началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты краснодарского клуба.
Выбор Мурада Мусаева на игру: Корякин, Пальцев, Стежко, Хмарин, Джованни, Ленини, Козлов, Перрен, Кривцов, Фуртадо, Мукаилов.
Запасные: Голиков, Тормена, Оласа, Черников, Аугусто, Са, Кордоба, Батчи.
Выбор Ильдара Ахметзянова на игру: Сысуев, Поройков, Касимов, Косерик, Олейников, Камилов, Бубанья, Горелов, Оганесян, Савельев, Жесус.
Запасные: Ходанович, Ведерников, Давыдов, Питинцев, Болотов, Анциперов, Морозов, Капустянский, Минатулаев, Пыхчеев, Черкасов, Игнатьев.
По последней информации, у «Оренбурга» травмированных нет. У южан по состоянию здоровья не сыграют игрок обороны Жубал и хавбек Мозес Кобнан.
«Быки» выиграли пять последних очных встреч — все прошли в рамках РПЛ. Три из этих матчей состоялись в Оренбурге — 2:0, 2:1 и 1:0. В Кубке России соперники единственный раз встречались 27 октября 2016 года. Тогда на стадии 1/8 финала «Краснодар» выиграл дома в дополнительное время со счетом 3:2.
Команда Мусаева стала первой в группе В. «Быки» обменялись гостевыми победами с «Крыльями Советов» с одинаковым счетом 2:1, а по два раза одолели московское «Динамо» (4:0 — в гостях; 0:0, 4:2 — по пенальти — дома) и «Сочи» (4:2 — на выезде, 3:0 — дома).
«Оренбург» на групповом этапе финишировал вторым в группе А, набрав в шести турах восемь очков. «Оренбург» дважды проиграл «Зениту» (3:5 — дома и 0:6 — в гостях), а также на выезде уступил «Рубину» (0:2). На своем поле «Оренбург» взял реванш у казанцев в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти), а также дважды победил «Ахмат» (2:1 — дома и 1:0 — в гостях).
Встречу «Оренбург» — «Краснодар» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Ильдара Ахметзянова и Мурада Мусаева состоится в среду, 5 ноября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.