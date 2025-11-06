«Спартак» победил «Локомотив» в дерби, Батраков забил с игры и не реализовал пенальти! Онлайн-трансляция матча Кубка

Результаты «Локомотива» в Кубке России

Команда Галактионова стала второй в группе D, набрав 13 очков из 18 возможных. У «Локо» два поражения от ЦСКА (1:2 — в гостях и 0:0, 2:4 — по пенальти дома) при двух победах над «Балтикой» (2:0 — дома и 2:1 — в гостях), а также над «Акроном» (2:0 — дома и 3:1 — в гостях).