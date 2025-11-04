«Динамо» обыграло «Зенит», у Тюкавина гол плюс пас: онлайн-трансляция Кубка

Live
5 ноября, 22:30
«Зенит» уступил московскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
90+5. Все, «Динамо» выигрывает в гостях у «Зенита» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ. Ответный матч состоится 27 ноября. А на сегодня все — болейте футболом и будьте здоровы!
90+5. Минус два в домашнем матче для «Зенита» уже серьезно. Просто победить в ответном матче теперь будет недостаточно.
90+4. ГООООЛ! Быстрая атака «Динамо», Гладышев отдал на Тюкавина, а тот с разворота с линии штрафной идеально пробил в угол.
90+2. Педро подал угловой, Соболев выпрыгнул выше всех, но пробить у него не получилось.
90-я минута. У «Динамо» замена — Рубенс вместо Скопинцева. А добавлено 5 минут ко второму тайму.
89-я минута. И снова Лещук — ловит мяч после попытки Глушенкова с левой ноги перекинуть его в дальнюю девятку.
88-я минута. Луис Энрике здорово открылся на дальней штанге под подачу с фланга и головой бил наверняка, но Лещук потащил!
86-я минута. Скопинцев остановил прорыв Глушенкова по флангу. Штрафной есть, но карточки нет.
85-я минута. Снова «Зенит» пошел вперед, но «Динамо» теперь вполне может большими силами отойти назад.
84-я минута. ГООООЛ! Бабаев выбежал один на один после паса Тюкавина и перекинул мяч через голкипера.
82-я минута. Угловой заработали игроки «Динамо», но Латышонок после подачи Окишора кулаками вынес мяч.
81-я минута. Гладышев скидывал мяч в центр штрафной, но там Мантуан помог центральным защитникам и вынес мяч.
77-я минута. «Зенит» усиливает давление на ворота «Динамо». После забитого мяча у хозяев второе дыхание открылось.
76-я минута. ГООООЛ! Педро забыли на ближней штанге во время подачи углового, Глушенков навесил, а бразилец головой переправил мяч в сетку.
74-я минута. Педро открывался в штрафной под заброс от Барриоса, но защита «Динамо» вынесла мяч.
71-я минута. Почти не выходит «Зенит» с чужой половины поля. Концовка будет непростая для гостей.
70-я минута. Скопинцеву досталось в очередном единоборстве. Но после полуминуты на газоне Дмитрий поднялся. Медики не нужны.
69-я минута. Глушенков выскочил один на один, но Лещук выбегает и падает ему в ноги, не давая перебросить себя. Грудью в итоге вратарь отбивает мяч.
67-я минута. Жерсон накрутил на дриблинге Маричаля на фланге, но подать он ему не дал, в последний момент выбив мяч в подкате.
66-я минута. Перевел сейчас «Зенит» мяч на половину поля соперника. И территориальное преимущество на стороне питерцев.
64-я минута. Тройная замена у «Зенита». Глушенков вместо Горшкова, Луис Энрике вместо Алипа, а Педро вместо Лусиано.
63-я минута. Фернандес пролетел по флангу и подал в штрафную, но защита «Зенита» вынесла мяч.
61-я минута. Бабаев до конца прессинговал Латышонка и едва не заставил его ошибиться.
60-я минута. А вот и момент у «Зенита»! Алип с левой заряжает по мячу слета — Лещук парирует!
59-я минута. И еще одна карточка на Соболеве — теперь Фомин сзади по ногам ему попал.
57-я минута. Продолжают разминаться запасные у «Зенита». Питерцам надо что-то менять в игре.
55-я минута. Никак не получается у «Зенита» завладеть мячом на длительный промежуток времени. Пока все складывается в пользу «Динамо».
53-я минута. ГООООЛ! Окишор издалека пробил, Латышонок отбил перед собой, а Сергеев был первым на добивании и протолкнул мяч в сетку.
52-я минута. Бителло прорвался по флангу и попытался прострелить в штрафную, но Эракович выбил мяч на угловой.
50-я минута. «Динамо» в начале второго тайма больше владеет мячом пока что. «Зенит» в основном пытается прессинговать.
49-я минута. Опасная подача в штрафную прошла у «Зенита», но Окишор подставляется под удар Соболева.
47-я минута. Лусиано едва не выскочил на ударную позицию после скидки Соболева, но защита «Динамо» успела выбить мяч из-под ног аргентинца.
46-я минута. Возвращаемся на поле. У «Динамо» на второй тайм вместо Кутицкого и Осипенко вышли Фомин и Фернандес. А у «Зенита» вместо Мостового и Михайлова появились Барриос и Мантуан.
45+4. Все, после первого тайма счет не открыт. Моментов побольше у «Динамо», но в целом игра, пожалуй, равная.
45+3. «Динамо» убегает в быструю атаку, Бителло слева отдавал на дальнюю штангу, но Вега успел подставить ногу и прервать передачу!
45+1. Осипенко влетел в Соболева, теперь у него лицо в крови. Будем надеяться, что нос не сломал.
45-я минута. Добавленное время пошло. Четыре минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
44-я минута. Жерсон упал в чужой штрафной и вопросительно вскинул руки. Но арбитр молчит.
42-я минута. Бителло покатил на Нгамале, который с левого края штрафной в касание красиво закручивал в дальний угол, но немного не попал.
41-я минута. Нгамале пытался пройти на фланге Эраковича один в один, но не получилось.
39-я минута. «Зенит» комбинирует на чужой половине поля. Но доставить мяч в штрафную сейчас не очень получается.
38-я минута. Лещук выбегает за пределы штрафной и опережает Лусиано, который открывался под пас на ход вдольь фланга.
36-я минута. Бителло открывался под заброс из глубины, но Латышонок вовремя вышел из ворот и взял мяч в руки в прыжке.
35-я минута. Ульви Бабаев вышел вместо Маухуба. Вынужденная замена у «Динамо» уже в первом тайме.
32-я минута. И Нгамале после подачи Скопинцева слева головой исполнял, но над перекладиной мяч полетел.
31-я минута. Сергеев после скидки на дальнюю штангу бил в ближний угол, но попал в защитника!
30-я минута. Бителло в итоге бил, но попал в стенку, от которой мяч ускакал на угловой.
28-я минута. Скопинцева роняют почти на линии штрафной — опаснейший стандарт будет у «Динамо».
27-я минута. Маухуб снова покинул поле. Не везет ему сегодня. Но вроде бы и здесь замена не потребуется.
26-я минута. Возобновилась игра, и Горшков слета пробивал из-за штрафной — выше ворот.
24-я минута. И снова Маухуб на газоне. Теперь он неудачно приземлился после верховой борьбы, упав на плечо.
22-я минута. Подали бело-голубые со штрафного на край вратарской, но Нгамале там не дали пробить, и мяч ускакал за лицевую линию.
21-я минута. Нгамале досталось в борьбе. И партнеры «динамовца» сразу говорят арбитру, что за такое можно и карточку показать.
19-я минута. Нет, в порядке Маухуб. Достаточно быстро поднялся. Но поле на минутку покинул все-таки.
18-я минута. Ох, Маухубу мяч в голову прилетел после удара Горшкова. И сразу арбитр показывает, что нужно бежать на поле медикам.
17-я минута. Скопинцев вразрез отдавал на Нгамале, но Эракович прочитал эту передачу и успел перехватить.
15-я минута. Отодвинули гости игру поближе к чужой штрафной. Но «Динамо» тоже пока не может довести атаку до удара по воротам.
14-я минута. «Зенит» переместил игру на половину поля соперника, но пока обострить в штрафной у питерцев не получается.
11-я минута. Жерсон зацепил Нгамале, который уходил от него на дриблинге. Но обошлось без карточки.
9-я минута. Угловой гостям ничего не принес, удара не последовало после подачи. А трибуны свистят — не нравится им, что мяч задержался у ворот «Зенита».
8-я минута. Вновь Бителло лупит по воротам — теперь с линии штрафной! Латышонок отбивает на угловой.
7-я минута. Соболев скинул мяч на Жерсона, тот продолжил дальше на Лусиано, но ударить ему не дали.
5-я минута. Очень быстрый темп задали команды на первых минутах. Посмотрим, как дальше пойдет.
4-я минута. Латышонок дважды спасает! Сначала парировал удар Бителло из-за штрафной, а потом справился и с добиванием Нгамале. Но камерунец был в офсайде.
2-я минута. Зайдензаль с фланга пытался подать в штрафную, но мяч свалился у него с ноги.
1-я минута. Первое символическое касание в матче сделал Алексей Игонин. Ну а теперь непосредственно к футболу. Началась игра.
«Динамо»: Лещук, Зайдензаль, Осипенко, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев.
Запасные: Кудравец, Роберто Фернандес, Касерес, Маринкин, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бабаев, Тюкавин.
«Зенит»: Латышонок, Горшков, Эракович, Нино, Алип, Вега, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Лусиано, Соболев.
Запасные: Кержаков, Адамов, Дркушич, Мантуан, Кондаков, Барриос, Вендел, Ерохин, Глушенков, Шилов, Луис Энрике, Педро.
«Динамо» отправилось в Санкт-Петербург без двух голкиперов — восстанавливающегося после травмы Андрея Лунева и 19-летнего Курбана Расулова, сыгравшего в предыдущем матче РПЛ. В заявке бело-голубых будут вратари Игорь Лещук и Андрей Кудравец.
У «Зенита» из-за травм не сыграют Матео Кассьерра, Дуглас Сантос и Арсен Адамов. Кроме того, под вопросом участие в игре Вани Дркушича, которого вынужденно заменили из-за повреждения в матче чемпионата против «Локомотива».
В очных матчах «Зенит» выигрывал 34 раза, а «Динамо» только 16. Еще 17 встреч завершились вничью. В Кубке России команды сыграли друг с другом 7 матчей и одержали по 3 победы при одной ничьей.
Последний раз в Кубке России «Зенит» и «Динамо» играли в позапрошлом розыгрыше. Тогда тоже на стадии 1/4 финала «Динамо» победило дома 1:0, но уступило в ответном поединке 0:2 и выбыло в путь регионов.
На групповом этапе «Зенит» уверенно занял первое место в группе А, набрав 18 очков и во всех матчах одержав победу в основное время.
«Динамо» с 11 очками финишировало на втором месте в группе В, пропустив вперед только «Краснодар». Бело-голубые выиграли три матча и столько же проиграли. Но в двух из трех проигранных встречах «Динамо» уступило лишь в серии пенальти.
В прямом эфире игру «Зенит» — «Динамо» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:15. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Матч «Зенит» — «Динамо» начнется в 20:30 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербург. Встречу обслужит арбитр Егор Егоров.