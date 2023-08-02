Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:30

Как медиакоманды выступили в Кубке России. Клуб Тарасова получил разгром, 2Drots повторил прошлогодний результат

Артем Белинин
Игроки 2Drots радуются победе над «Сахалином» в Кубке России.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
В Пути регионов осталось два медиафутбольных клуба.

«Родина Медиа» выступила хуже всех медийных команд в Кубке России

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 16:30. ()
Родина Медиа
0:3
Динамо Вг

В отличие от медийных гигантов «Амкала» и 2Drots, уже успевших поиграть в Кубке России в прошлом сезоне, «Родина Медиа» — дебютант. Свое место на турнире клуб Дмитрия и Александра Тарасовых заработал в борьбе, выиграв третий сезон медиалиги. Это позволило «Родине Медиа» попасть в 1/256 Пути регионов.

В середине июля руководители команды звучали амбициозно. Например, вот что говорил Дмитрий Тарасов: «Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнер и друг Саша T-killah — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться ее выполнить».

Однако ближе к делу тон сменился: «Я думаю, что все будет нормально. Нам по силам пройти вологодское «Динамо». Первую задачу, попасть в Кубок, мы выполнили, а дальше будем смотреть пошагово. У нас нет задачи выиграть этот трофей, надо хотя бы пройти первый раунд», — говорил Тарасов всего через девять дней.

Как и «Амкал», и 2Drots, «Родина Медиа» слабо похожа на медийную команду своим составом — там хватает бывших профессиональных футболистов. Тот же Пича — главная звезда клуба — успел поиграть за «Химки», «Балтику» и основную «Родину»; вратарь Швагирев выступал за «Кубань», армавирское «Торпедо» и «Черноморец». Такая же ситуация практически со всем составом. Отдельным пунктом идет Дмитрий Тарасов — один из руководителей клуба, по совместительству некогда топовый по российским меркам футболист, также периодически выступает за «Родину Медиа» и попал в старт на матч с вологодским «Динамо».

Впрочем, медийному клубу не помогли ни околопрофессиональный состав, ни горячая речь Саши T-Killah, ни Тарасов в составе — вологодское «Динамо» уже со старта контролировало игру, «Родине Медиа» же приходилось только отбиваться. Удержать ворота сухими не получилось — на 30-й минуте игрок гостей Мешалкин открыл счет.

В перерыве Дмитрия Тарасова заменили, но на рисунке игры это особо не отразилось — профессиональная команда продолжила раскатывать медийный клуб, забив второй мяч на 52-й минуте — на этот раз после навеса. А третий мяч, влетевший в ворота «Родины Медиа» уже на 90-й минуте, стал и вовсе издевательским — два игрока «Динамо» вышли один на один с вратарем и без проблем с ним разобрались. Так получился разгром — команда двух Тарасовых стала первым медийным клубом, не победившим в дебютной встрече Кубка России.

2Drots повторил прошлогодний результат

2Drots, как и другие медиаклубы, попал в розыгрыш Кубка России благодаря спортивным успехам в медиалиге — парни сыграли в финале и уступили «Родине Медиа». Но, в отличие от тех же соперников по финалу, опыт выступлений в Пути регионов у «самураев» уже есть — в прошлом году они тут неплохо пошумели.

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 19:30. ()
2DROTS
2:0
Сахалин Ю-С

Начала медиакоманда действительно ярко — в 1/256 Кубка России разгромила знаменитое «Чертаново» со счетом 3:0. Футболисты были в восторге, болельщики — тоже, но сказка закончилась уже в 1/128, когда «самураи» по пенальти уступили «Текстильщику». Тогда главный тренер любителей Дмитрий Кузнецов был горд: «Я горжусь ими, они сделали большое дело. То, что мы не проиграли однозначно очень сильной и хорошей команде в основное время, это их заслуга».

«Текстильщик» действительно на тот момент был крепкой командой и боролся за выход в первую лигу, но недооценивать «самураев» что тогда, что сейчас не стоит. В составе 2Drots (он слабо поменялся с прошлого года) есть воспитанники ЦСКА и «Спартака», экс профессиональные игроки, но совсем мало любителей — да и те, вроде Крапа, не всегда попадают в заявку.

На матч с «Сахалином» 2Drots выставил состав, практически аналогичный тому, что был в прошлогодней игре с «Текстильщиком», за исключением нескольких игроков. Например, в нападении у «самураев» сыграл Данила Прошляков, еще не так давно числившийся у Валерия Карпина в «Ростове», а на позиции правого защитника вышел воспитанник «Локо» Вадим Логинов.

И, как и в прошлый кубковый раз, «самураи» не выглядели слабее профессиональной команды. 2Drots уже со старта пошел в атаку, парни подали несколько угловых и посадили полузащитника «Сахалина» Матрахова на желтую карточку. Впрочем, и сами не остались без нее — еще на 4-й минуте защитник Сальников получил предупреждение за грубый подкат. На перерыв команды ушли без голов.

Второй тайм начался так же бодро, как и первый, — мелкие фолы, нарушения и стандарты чередовали друг друга. Где-то к 60-й минуте стало ясно, что именно за счет грубости счет может быть открыт. Так и случилось — на 70-й минуте в ворота «Сахалина» назначили пенальти после нарушения на Гаучо, и Денис Гудаев его успешно реализовал.

А еще через две минуты, на 74-й, только вышедший на замену вместо Прошлякова Фролов отлично поймал рикошет и удвоил преимущество. При таком счете 2Drots чуть успокоился, но при этом все равно парни заработали несколько угловых и провели пару опасных атак. «Сахалин» так ничего и не смог с этим сделать — команда блогеров победила.

Таким образом, «самураи» повторили результат прошлого сезона и дошли до 1/128 Кубка России. Впереди — ФК «Муром».

Дмитрий Тарасов
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Амкал
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Президент 2DROTS — о победе над «Сахалином»: «Хочется дойти до клубов РПЛ»
Кубок России: расписание и результаты матчей первого раунда пути регионов
2DROTS обыграли «Сахалин» и вышли во второй раунд. Онлайн-трансляция дня Кубка России
2Drots обыграли «Сахалин» в первом раунде FONBET Кубка России
«Пересвет», «Луки-Энергия» и «Динамо» Санкт-Петербург вышли в следующий раунд FONBET Кубка России
«Машук-КМВ», «Спартак» Тамбов, «Квант» и «Университет» вышли в следующий раунд FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амкал» снова шумит в Кубке России: забил два шедевральных гола, выбил «Знамя» и прошел в следующий раунд