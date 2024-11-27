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«Зенит» не заметил «Ахмат». Питер — в полуфинале Пути РПЛ

«Зенит» победил «Ахмат» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Нападающий «Зенита» Лусиано празднует гол в ворота «Ахмата» (2:1) в Грозном 27 ноября.
Фото ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые обыграли грозненцев и в ответной встрече FONBET Кубка России.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Зенит

Матч без интриги

После возвращения на первое место РПЛ «Зениту» точно стало легче. На команду больше не давит необходимость взобраться на вершину к зимнему перерыву, хотя теперь стоит цель сохранить эту позицию. Но психологически уже проще: сине-бело-голубые знают, что им достаточно победить в двух оставшихся встречах, чтобы уехать в отпуск первыми.

Сергей Ташуев и&nbsp;Сергей Семак. «Зенит» победил «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка России

А задача в FONBET Кубке России перед командой Сергея Семака стояла еще легче: в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ обладателям трофея надо было банально не расплескать преимущество в три мяча над «Ахматом». Почему эта задача простая? Все на поверхности: грозненцы продолжают находиться в зоне вылета РПЛ, и им сейчас куда важнее сосредоточиться на чемпионате, а не на Кубке. Тем более что отыграть три мяча в матче с «Зенитом» трудно, да и вылет из Пути РПЛ не означает окончательного прощания с турниром.

Неудивительно, что Сергей Ташуев целиком поменял стартовый состав по сравнению с игрой РПЛ против «Крыльев». Даже у «Зенита» в основе оказались те, кто с первых минут выходил в Оренбурге: Мостовой, Барриос и Адамов. Хотя запас сине-бело-голубых выглядел более чем внушительно — кажется, скамейка петербуржцев легко разорвала бы их основу, если бы вышла в двусторонке.

Привоз Ловата

Впрочем, выбор Семака объясним, ведь «Зениту» не было смысла тратить силы на эту игру. Да и болельщики не ожидали, что команда Семака устроит праздник футбола. Вот и получилась тренировочная встреча.

В начале матча еще сохранялся теоретический шанс на то, что «Ахмат» сотворит чудо, — накануне «Тюмень» и «Фейеноорд» в своих матчах отыгрались с 0:3 за меньший отрезок времени, поэтому и «Ахмат» мог это сделать.

Но сами грозненцы убили призрак интриги. В простейшей ситуации. На 14-й минуте «Зенит» спокойно сидел в среднем блоке, вяло прессинговал, но Лукас Ловат все равно чего-то испугался и резко отдал неряшливый пас назад — из-за спин защитников вылетел Лусиано и образцово реализовал выход один на один.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: Егор Егоров ошибочно не&nbsp;наказал гостей пенальти. «Ахмат» — «Зенит»: Егоров ошибочно не наказал гостей пенальти. А в июле он поступил иначе

Возмущение «Ахмата»

Все. Дальше началось время экспериментов: Семак по ходу встречи несколько раз менял расстановку, а игроки нарабатывали новые связи. В перерыве на поле появились Глушенков с Соболевым, которым — по разным причинам — сейчас необходимо чаще играть.

Но на первых минутах второго тайма внимание было приковано не к звездам «Зенита», а к его штрафной, где после контакта с Родригао упал Якуев. Главный арбитр Егор Егоров даже пошел смотреть повтор, но не изменил своего решения. Интересно, что на этот эпизод тут же отреагировал сам «Ахмат» — в комментариях в своем Telegram-канале от имени клуба появилось сообщение с недвусмысленным посылом: «Надо было ногу оторвать Якуеву, тогда судья дал бы пенальти. А так — нет».

После этого момента градус игры вновь упал. Оживил игру только гол Артура, который продолжает блистать в этом кубковом сезоне: у него уже «3+3» по системе «гол плюс пас». А вот у Соболева игра не идет даже здесь. За 45 минут Александр запомнился двумя нереализованными моментами: в концовке он сперва попал в перекладину, а следом загубил выход один на один. Причем противостоял Соболеву 17-летний дебютант Яхья Магомедов — Ташуев неожиданно выпустил вратаря молодежки на поле на 78-й минуте, и он не пропустил за этот отрезок.

Напоследок «Ахмат» все-таки напомнил о себе: в добавленное время Самородов забил, лишив Адамова «сухаря». Но этот гол ничего не решал — 2:1 в матче, 5:1 в противостоянии в пользу «Зенита». В полуфинале Пути РПЛ у сине-бело-голубых соперник определенно будет покрепче.

Футбол
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ФК Ахмат
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Лусиано Гонду
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