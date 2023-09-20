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Кубок России

Сегодня, 19:45

«Зенит» и «Ахмат» устроили концерт: Питер за 15 минут превратил 0:2 в 3:2, но победил лишь по пенальти

«Зенит» победил «Ахмат» в серии пенальти в матче Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев («Зенит») с мячом в матче против «Ахмата».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Невероятный сюжет матча Кубка России.
FONBET Кубок России. Группа C
20 сент, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:3
Зенит

Ротация чемпиона

И в прошлом, и в нынешнем сезоне Сергей Семак не раз подчеркивал, что расценивает матчи группового этапа FONBET Кубка России как возможность дать игровое время ближайшему резерву. Серьезная ротация — основная причина того, почему сине-бело-голубые год назад не смогли выйти в плей-офф Пути РПЛ, а три недели назад сенсационно уступили «Балтике». Но разве это оправдание? Тренерский штаб осознанно ослабляет состав и понимает, какими могут быть последствия.

На игре с «Ахматом» вряд ли кто-то ожидал увидеть стартовую обойму «Зенита». Так и получилось: из футболистов основы чемпионов России с первых минут вышли только Эракович и Алип, а расстановка переключилась с 4-3-3 на 3-5-2 с Ерохиным в роли второго нападающего. А перед игрой Семак еще и лишний раз проговорил мысль о том, что Кубок для него — лишь этап подготовки к чемпионату.

Сила верного настроя

Конечно, с таким набором футболистов и настроем от «Зенита» не стоило ожидать бурного начала. Тем более что в соперниках был «Ахмат», который с приходом Мирослава Ромащенко расцвел. На матч с петербургскими гостями он бросил в бой куда больше футболистов основы — одних только Конате и Олейникова было достаточно, чтобы хорошенько искусать именитых оппонентов.

Владимир Федотов, Валерий Карпин, Сергей Семак. День пенальти в Кубке России: триллер «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи. Онлайн-трансляция игр

Мотивация часто решает больше физической готовности или уровня футболистов, что лишний раз и доказала эта встреча. Для «Ахмата» любой матч с «Зенитом» — событие, и грозненцы явно были нацелены на победу. Она нужна была хозяевам еще и с турнирной точки зрения, ведь по итогам первого круга они набрали лишь три очка и отставали от «Зенита» с «Балтикой».

Настрой сделал свое дело: уже к 14-й минуте «Ахмат» забил два мяча. В каждой из результативных атак вся чеченская команда сыграла прекрасно, ну а Ковачев с Олейниковым продемонстрировали индивидуальный класс. Защита «Зенита» в свою очередь заснула: оба мяча хозяева забили из одной зоны на входе в штрафную.

Травма Васильева и выход Кассьерры

Но на этом проблемы «Зенита» не закончились: на старте встречи травму получил Васильев, и сразу после второго пропущенного мяча юному хавбеку сине-бело-голубых пришлось покинуть поле. В запасе у «Зенита» не было ни одного профильного опорника, так как дисквалификация Барриоса все еще не истекла. Поэтому Семак решился на радикальные перестановки — Кассьерра вышел на замену, а Ерохин опустился в середину поля.

И тут все перевернулось, точно как в известной поговорке про счастье и несчастье: выход Кассьерры повлек за собой появление голевых моментов у ворот Опарина. Не прошло и десяти минут, как колумбиец ассистировал Сергееву, а следом Иван оформил дубль с передачи Коваленко. Конечно, российский нападающий заслуживает похвалу за шикарную реализацию, но нельзя не отметить влияние на игру Кассьерры. Матео тоже был в центре внимания — сперва Челикович в опасном подкате лишил его выхода один на один, а чуть позже форвард «Зенита» едва не забил пяткой.

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«Ахмат» слишком резко сдал, и Ромащенко отреагировал на это ранней заменой в опорной зоне — на поле вышел один из лучших футболистов команды на старте сезона Камило. Однако и он не смог остановить чемпиона, нащупавшего слабость соперника. Уже на 42-й минуте Кассьерра изящно замкнул подачу Кругового. «Зенит» сотворил невероятное, еще до перерыва превратив 0:2 в 3:2.

Гол Ильина

Если бы это был матч более статусного турнира или поздней стадии Кубка, то после перерыва игра могла повернуть в другое русло, и «Зенит» наверняка опустил бы линию обороны и действовал менее рискованно. Но в Кубке сине-бело-голубые играют иначе, ведь цена ошибки здесь ниже — очевидно, что одно из первых трех мест в группе невская команда как-нибудь займет.

«Ахмат» сам по себе при Ромащенко играет открыто, а здесь еще и счет обязывал грозненцев лезть вперед. «Зенит» — аналогично: хватало рискованных передач, которые нередко оборачивались опасными контратаками, но могли и принести гостям успех. В частности, сразу после перерыва Ерохин упустил изумительный момент.

«Ахмат» отвечал такой же оголтелой игрой и вполне мог сравнять счет раньше. Но хорош был Васютин: голкипер «Зенита» не позволил забить ни Харину, ни Камило, однако ничего не смог сделать с ударом Ильина на 69-й минуте.

Герой Васютин

Даже при счете 3:3 игра не успокоилась: Кассьерра мог оформить дубль, если бы воспользовался паникой в чужой штрафной, а в конце основного времени Васютин в эффектном прыжке выручил «Зенит» после выстрела Бериши. А самый жирный момент в добавленное время не реализовал Клаудиньо: Быстров получил красную карточку за лишение Изидора явной возможности забить, но бразилец отвратительно исполнил штрафной.

Ничья — логичный исход качельной встречи. Но в Кубке обязательно должен быть выявлен победитель, и на этот раз им стал «Зенит». В серии пенальти Опарин не дал забить Ду Кейросу, а Васютин — Ильину и Даниэлу Жуниору. Сине-бело-голубые все-таки победили, уступая 0:2 на старте матча, и почти гарантировали себе место в плей-офф.

Александр Васютин
ФК Ахмат
ФК Зенит
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