«Акрон» продолжает бить Москву. «Спартак» вылетел из Кубка России

Команда из Тольятти выбивает из Кубка уже четвертую столичную команду; «Спартак» продолжает свое весеннее падение.

«Спартак» в прошлом сезоне взял FONBET Кубок России, одержав победы всего в четырех матчах. После вылета из Пути РПЛ красно-белые оказались на том же расстоянии от трофея. С той лишь разницей, что позади уже 10 игр турнира. С форматом этого Кубка все наконец-то разобрались, тем ценнее достижение «Акрона»: у команд низших лиг нет права на ошибку. В отличие от команд премьер-лиги.

Состав «Спартака» был максимально предсказуемым. С учетом многочисленных травм и дисквалификаций вариантов у Абаскаля в общем-то и не было. И показательно, что на скамейке в Жигулевске была одна молодежь. В пользу «Акрона» — домашнее искусственное поле, на котором у «Спартака» в недавнем матче в Оренбурге совсем не сложилось, и неимоверный кураж. Для «Акрона» это, понятно, был главный матч в истории, и ажиотаж вокруг него соответствовал статусу. В общем, если «Спартак» в этой игре и был фаворитом, то с большими оговорками.

И все же вряд ли даже самые пессимистично настроенные болельщики «Спартака» ожидали, что в матче с середняком первой лиги их команда будет выглядеть настолько плохо. За полтайма красно-белые в атаке не показали вообще ничего. А вот «Акрон» мог забить парочку. Сначала Максименко успел сложиться после углового, а затем мяч с ленточки выбил Дуарте, исправив ошибку своего вратаря.

Правда, едва ли не первый подход «Спартака» к чужим воротам обернулся пенальти. Тут все без вопросов: Зобнина сбили, когда он уже был готов пробить буквально с нескольких метров. Но Бальде не переиграл Волкова, и «Спартак» довел ситуацию с пенальти до абсурда — три нереализованных из четырех за две игры. Нарочно не придумаешь.

Очередной загубленный пенальти вернул «Спартак» в состояние растерянности, которое уже становится привычным этой весной. «Акрон» прочувствовал это и до перерыва забил два мяча, оба головой после фланговых подач. Героями Жигулевска стали Понсе и Салтыков.

В перерыве Абаскаль снял с игры Денисова, из-под которого были забиты оба гола, выпустил в опорную зону Маслова, а затем уже по ходу второй половины добавил молодых Зорина и Мелешина. «Акрон» долгое время смотрелся более цельной, грамотной и уверенной в себе командой. Ровно до гола «Спартака». Правда, пришел он довольно поздно — на 77-й минуте. Это Тавареш здорово приложился и забил свой первый гол за красно-белых. После этого «Акрон» прижался к своим воротам и порой отбивался всей командой прямо из вратарской. Как взломать эту плотность, «Спартак» так и не придумал.

«Акрон» довел игру до победы и продолжает шуметь в Кубке: тольяттинцы высадили уже четвертую московскую команду! Такими темпами и до ЦСКА доберутся — или в главном финале в «Лужниках», или в предфинальном матче. Команде Калешина — браво!

Ну а «Спартак» расстается с Кубком, у трофея будет новый обладатель. Красно-белые вляпались в очень неприятную историю, и имя «Акрона» станет для красно-белых нарицательным. Так же, как в свое время «Тосно», «Санкт-Галлен», кипрский АЕК и так далее. Впереди у «Спартака» непростая концовка в чемпионате. Будут домашние матчи с «Ростовом» и ЦСКА, которые многое прояснят в борьбе за серебро; будет выезд в Питер к «Зениту», который будет иметь еще и огромное имиджевое значение. Сохранить позитивное впечатление от сезона будет очень сложно. Особенно памятуя о том, как красно-белые провели его первую половину. Сейчас от того «Спартака» фактически ничего не осталось.