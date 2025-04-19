Остались без футбола. РФС навсегда дисквалифицировал двух игроков за договорной матч с «Амкалом»

РФС дисквалифицировал двух экс-игроков «Коломны» после матча с «Амкалом»

Применены самые жесткие санкции.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

01 августа 2024, 18:00. Спартак (4-е поле) (Москва)

В августе 2024 года «Амкал» снес «Коломну» в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 8:1. Это самая крупная победа медиакоманды в турнире и точно одна из самых скандальных: еще по ходу матча профессиональный клуб из Московской области заподозрили в договорняке. Спустя восемь месяцев эту историю можно считать завершенной — двум виновникам вынесли суровое наказание.

Что произошло в том матче

Подозрения на договорной характер игры возникли в самом начале. Например, второй гол на 18-й минуте привез защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев. Василий Маврин без трудностей отобрал у него мяч в центре поля и убежал один на один с голкипером. Сразу после этого футболиста поменяли.

Через пару минут тренер коломенцев Александр Куранов заменил еще одного спортсмена. Это не помогло, в первом тайме «Амкал» выиграл со счетом 5:0.

Журналисты Telegram-каналов «Крысева» и «Влажный футбол» подслушали выступление Куранова в перерыве. Из раздевалки прозвучала фраза: «Как только на ваш матч принимают ставки, вы перестаете играть. Когда ставки не принимают — все нормально».

По ходу игры экс-защитник «Амкала» Майк Крапивников и вовсе написал в соцсетях: «Коломна» — позор российского футбола! Продали свою честь ради мани».

«Я особо не верю, что кто-то сливал, но и не исключаю»

За несколько дней до игры обрушился коэффициент на победу «Амкала» — с 2.00 до 1.32. При счете 2:0 одни букмекеры сняли матч с линии, а другие снизили лимит до 1000 или 2000 рублей за один клик. Даже FONBET, организатор Кубка России, принимал не больше 2000, однако к 70-й минуте тоже убрал встречу с вкладки лайв.

Футбольная общественность сразу обвинила коломенцев в том, что они ставили на свое поражение ради заработка. После матча игроков «Коломны» открыто спрашивали о договорняке, а форвард команды Вели Мамедов высказался так: «Я особо не верю, что кто-то сливал, но и не исключаю».

Telegram-канал «Кружок беттинга» обнаружил следующее: защитники Симбаев и Арсений Ерастов, которые ошиблись в двух первых голах, в соцсетях подписаны на сообщества, в которых рассказывают о якобы договорных матчах.

РФС и «Коломна» начали расследование, с Симбаевым расторгли контракт

Этих деталей и шумихи хватило, чтобы история получила развитие. «Амкал» и «Коломна» сыграли в четверг вечером, а уже в пятницу начали появляться новости. Сначала включился РФС, пообещав провести разбор действий в матче.

Позднее отреагировали и в самом клубе. Ответственная за работу со СМИ в «Коломне» Ульяна Зайцева рассказала о планируемом собрании. На следующий день, в субботу, подмосковная команда официально рассталась с Симбаевым.

«Мы благодарны Кадыру за время, проведенное вместе. Желаем ему успеха в других командах!» — написали в Telegram-канале клуба.

Сам защитник дал интервью Sport24, в котором опроверг все обвинения:

«Нет, нет и еще раз нет. У меня даже аккаунта в букмекерских приложениях нет. И через знакомых я тоже не ставил. Этого никто никогда не подтвердит, просто потому, что этого нет и никогда не было! Люди ищут черную кошку в темной комнате! Из меня сделали козла отпущения. Обвинить человека — легче простого. Но надо же разобраться. Надеюсь, РФС это и сделает. Я готов на любые проверки, поскольку чист, а это самое главное».

Наказание

Спустя восемь месяцев на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС экс-игроки «Коломны» вратарь Никита Мерзлюк и защитник Кадыргали Симбаев получили наказание — пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с футболом. Они признаны виновными в сговоре с целью влияния на результат встречи.

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится на официальном сайте РФС.

Кроме того, было принято решение засчитать фактический счет в этом матче.

Симбаеву 22 года, он играл за вторую команду «Крыльев Советов», академию «Рубина», раменский «Сатурн» и «Химик-Август». 21-летний Мерзлюк выступал за ФШМ.