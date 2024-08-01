8:1! «Амкал» разгромил «Коломну» в Кубке, но ее обвинили в нечестной игре. Что странного в этом матче?

Собрали подробности.

Что случилось

В четверг, 1 августа, в FONBET Кубке России состоялись матчи 1-го раунда Пути регионов. В одном из них медиафутбольный клуб «Амкал» победил «Коломну», выступающую во второй лиге Б, со счетом 8:1. По ходу встречи у пользователей в соцсетях возникли сомнения в честном характере игры, потому что гости допустили ряд грубых ошибок. Например, в эпизоде с победным голом «Амкала» защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев в центре поля отдал мяч Василию Маврину, который обыграл голкипера и поразил ворота.

Кроме того, на подозрения навели и действия тренерского штаба гостей. Уже в середине первого тайма главный тренер Александр Куранов заменил упомянутого выше Симбаева, а также Александра Кузнецова.

В перерыве из раздевалки «Коломны» раздавались крики с нецензурной бранью и угрозами. Видео (18+) опубликовано в Telegram-канале «Крысева | Медиа футбич».

Что писали об игре «Коломны» по ходу матча

Экс-защитник «Амкала» Майк Крапивников написал в своем Telegram-канале:

— «Коломна» — позор российского футбола! Если вы не уважаете футбол и где вы участвуете, то хотя бы себя уважайте как профессиАнальных футболистов! Обычный зритель видит, что вы творите и как это открыто делаете. Продали свою честь ради Мани.

Президент другого участника Кубка и медиакоманды «БроукБоуз» Дмитрий Егоров выложил пост с похожим посылом:

— А чуваки из «Коломны» понимают, что обзор этого матча тысяч 200 просмотров соберет и без внимания органов игра не останется? Или не понимают?

Степан Костюков празднует свой гол в ворота «Коломны». Фото ФК «Амкал»

Что еще не так

Коэффициент на победу «Амкала» до матча составлял около 1.35 — это означает, что медиакоманду считали безусловным фаворитом. Однако на ее победу с более крупным счетом предлагали повышенные коэффициенты, соответственно, выигрыш мог возрасти. Можно было ставить по ходу игры, в лайве, но часть букмекерских контор вывели его с линии уже в начале первого тайма.

Поясним, что «Коломна» играет во второй лиге Б, на матчи которой редко предлагаются онлайн-линии. В Кубке же многие букмекеры дают лайв-линию на все встречи.

Как выступает подмосковный клуб

«Коломна» — аутсайдер дивизиона 3 второй лиги Б. В 15 матчах нынешнего сезона подмосковная команда одержала лишь одну победу — ее она добыла в последнем туре в гостях у тульского «Арсенала» — 2.

Попадались ли раньше его футболисты

В 2016 году главный тренер «Коломны» Александр Бодров заявил, что футболисты его команды умышленно проиграли в матче 16-го тура группы «Запад» первенства ПФЛ с «Солярисом» (0:6). Впоследствии игроков клуба опросили на полиграфе в ходе расследования дела о договорном характере встречи — она была признана честной.

В 2020 году 21-летний полузащитник «Коломны» Ефим Бойцов дисквалифицирован на год условно за ставки на матчи других клубов. Тогда хавбек признал свою вину.

В 2021 году РФС запретил игроку «Коломны» Никите Абрамушкину заниматься футболом до 31 декабря 2021 года за участие в тотализаторе.

Игрок «Коломны» Антон Волков. Фото Соцсети

Что говорили после финального свистка

17-летний Герман Казаков, игрок «Коломны», после матча признался:

— Мы не ставили. Ни в коем случае не сливали игру, я клянусь. Все, что пишут, — бред. Могу за всех ручаться. Мы пытались, но привезли первые два гола, руки опустились.

Свою точку зрения озвучил хавбек Антон Волков:

— Это позор. Так нельзя. Игра могла быть нечестной? А я откуда знаю? В раздевалке было слышно что-то про ставки? Можно оставлю это без комментариев? Не знаю, что произошло. Это останется внутри команды. Будем разбираться. С моей стороны все было честно. Я выкладывался на 200 процентов.

Главный тренер «Коломны» Александр Куранов все отрицает:

— Ни о каком нечестном характере матча тут и говорить не стоит. У нас три дня назад в Туле была тяжелая игра. Плюс у многих травмы, и они вышли на поле с ними, поэтому не могли в полной мере так динамично поддерживать игру. Плюс не каждый наш футболист привык психологически: такие громкие трибуны, кричалки — все это наслоилось. Немного не справились ребята.

Президент «Амкала» Герман «Эль Класико» Попков тоже все объяснил низким качеством состава оппонента:

— «Коломна» идет на последнем месте в своем чемпионате, плюс мы разбирали ее игры. Хорошо, что удалось все реализовать. Вопрос об уровне сопротивления, наверное, надо задавать сопернику. Он легко пропускал? Не знаю, с чем это связано. Наверное, у команды меньше ресурсов, меньше возможностей. Считаю, не все футболисты «Коломны» прошли бы просмотр в медиалигу. Такая сейчас реальность.

Что может грозить организаторам договорных матчей

В дисциплинарном регламенте РФС указано, что за организацию договорного матча физическое лицо может быть наказано штрафом до 10 миллионов рублей, дисквалификацией до двух лет и/или запретом заниматься футбольной деятельностью от трех лет до пожизненного срока. Если в организации подставного матча будет замешан клуб или другое юридическое лицо, то ему грозит штраф до 50 миллионов рублей, снятие до 15 очков и/или лишение наград с исключением из числа участников соревнований.

Согласно федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», спортсмены не имеют права «принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях».