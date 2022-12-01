«Футболисты извинялись и говорили, что такое не повторится». В КДК объяснили бан игроков «Зенита» и «Спартака»

Артур Григорьянц — о главном скандале осени.

Массовая драка игроков «Зенита» и «Спартака» стала самым резонансным событием Кубка России. Сразу после финального свистка Владимир Москалев удалил шесть футболистов, а сегодня КДК РФС определял длительность дисквалификаций. В итоге Малком, Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев получили бан на шесть матчей турнира.

— Футболисты признали, что сожалеют о конфликте, говорили, что впредь таких действий не будет, и принесли извинения за то, что произошло на поле, — сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

— Как КДК оценил действия Промеса?

— По поводу Квинси «Зенит» обращался в ЭСК, мы исследовали этот вопрос. Москалев сказал, что он видел действия футболиста: если бы [после их стычки с Барриосом] не началась драка, то он вынес бы предупреждения и Барриосу, и Промесу. У нас нет оснований применять дополнительных санкций к футболисту «Спартака». Обратиться в КДК «Зенит» не может.

— С чего именно, по версии КДК, началась драка?

— Было установлено, что началом эпизода стали взаимоотношения Промеса и Барриоса. Повторюсь, как сказал Москалев, они бы потолкались и все — если бы Родригао не ударил Николсона, драки бы не было.

— Почему все футболисты получили одинаковое наказание?

— Все шестеро удалены за участие в массовой драке — так эпизод расценил судья. Поэтому наказание одинаковое. Если бы было указано, что у кого-то [вместо драки] было агрессивное поведение, то мы бы рассматривали наказание по другой статье. Но решение принимает арбитр на поле.

— Какие видео использовались для изучения эпизода?

— Каждый клуб имеет право ссылаться на те доказательства, которые он предоставляет. Мы получили видео и от «Зенита», и от «Спартака». Исходили из того, что все судьи видели эпизод. И разбирали дисциплинарные нарушения.

— Многим показалось, что тренер «Зенита» Игорь Симутенков также участвовал в драке.

— Таких материалов у нас не было.

— Почему футболисты «Зенита» не участвовали в заседании?

— У Малкома была возможность выйти на связь, но технически это сделать не удалось. «Зенит» заранее записал три видеообращения от футболистов. Что касается «Спартака», то Селихов в этот момент был в самолете. Николсон и Соболев участвовали в заседании КДК.

— Что говорили представители клубов?

— Речь шла о том, кто кого спровоцировал, почему совершены такие действия. Тем не менее представители клубов высказались, что такое поведение футболистов недопустимо и просили применить менее строгие санкции. Но исходя из регламента менее строгие санкции невозможны.

— Могут ли «Спартак» и «Зенит» опротестовать решение КДК?

— У клубов есть такая возможность, они имеют право в течение недели запросить полный текст решения. После этого можно подать апелляцию.

— Разбирая видеоповторы, некоторым показалось, что Ерохин душил Промеса. Вы рассматривали этот эпизод?

— Мы рассмотрели все эпизоды. Ерохин просто держал Промеса. И «Спартак» согласился с такой оценкой.