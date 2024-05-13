Слишкович наконец проиграет со «Спартаком», а «Зенит» отомстит ЦСКА за подножку в РПЛ? Главные интриги финалов FONBET Кубка России

Нас ждут два очень жарких матча.

14 и 15 мая в Калининграде и Санкт-Петербурге пройдут матчи FONBET Кубка России. В финале Пути регионов сенсационный участник полуфинала турнира «Балтика» примет «Спартак», а на «Газпром-Арене» в третий раз за две недели сойдутся друг с другом «Зенит» и ЦСКА. Первая игра между сине-бело-голубыми и красно-синими завершилась 1:1.

Кубок России. Фото ФК «Зенит»

Прервется ли серия Слишковича без поражений?

Слишкович возглавил «Спартак» в середине апреля после гостевого поражения от «Сочи» в РПЛ, сменив в должности многострадального Гильермо Абаскаля. С тех пор красно-белые провели семь матчей в различных турнирах и не проиграли ни разу — одержали четыре победы и добыли три ничьи. С учетом игр, в которых босниец подменял испанца, серия удачных матчей под его руководством достигла уже десяти. Теперь некоторые в шутку сравнивают Слишковича с Роберто ди Маттео — в 2012 году итальянец по ходу сезона принял «Челси» и выиграл с ним Лигу чемпионов.

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«Думаю, сейчас всех устраивает, как он работает и какие решения принимает. Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного отпустил команду, дал некоторые послабления», — прокомментировал преображение команды Александр Соболев. Он далеко не единственный, кто отзывается о новом тренере в положительном ключе — Слишковича превозносят и другие игроки, и эксперты.

Владимир Слишкович. Фото Global Look Press

Чтобы окончательно влюбить в себя окружающих, боснийцу необходимо хотя бы выиграть Кубок России. Учитывая, что в финале Пути регионов красно-белым предстоит встреча с не самым грозным соперником, все шансы как минимум дойти до решающего матча в «Лужниках» у «Спартака» есть — а там уж в одной игре может случиться что угодно вне зависимости от имени соперника.

Правда, неожиданность может ждать красно-белых и в Калининграде. В этом сезоне РПЛ москвичи дважды обыграли «Балтику», но в Кубке команда Сергея Игнашевича выглядит значительно более грозно. Не зря на групповой стадии она набрала 12 очков и уступила только «Зениту», а в плей-офф была сильнее «Локомотива» и «Ростова». Свою роль в предстоящей встрече сыграют болельщики на «Ростех-Арене» — после зимнего перерыва они стали свидетелями побед над ЦСКА, «Крыльями» и «Пари НН». Все тем же армейцам (на Кубок) и «Динамо» их любимцы уступили в очень плотной борьбе.

Кто поведет «Спартак» к победе?

Игроки красно-белых отмечают удобство работы с новым главным тренером, а эксперты обратили внимание на умение боснийца тасовать состав. Например, при Слишковиче места в основе нет у Соболева — нападающий всего в двух из семи матчей провел на поле все 90 минут, но помог команде пройти в Кубке «Динамо» (1+1). Против «Пари НН» впереди вышли Бонгонда, Зиньковский и Угальде, а уже в следующей игре с «Краснодаром» из них остался только коста-риканец.

Александр Соболев и Михаил Игнатов. Фото Global Look Press

Безусловно, «Спартаку» по-прежнему не хватает Промеса, который остается лидером команды в чемпионате по системе «гол+пас». Однако в его отсутствие опасности можно ждать от кого угодно: в предыдущем матче победу москвичам принес Зобнин, при Слишковиче отличались Медина, Хлусевич, Бонгонда и другие. Кто на этот раз станет козырем в рукаве боснийца — загадка, которую предстоит разгадать Игнашевичу.

ЦСКА оставит «Зенит» вообще без трофеев?

Команда Владимира Федотова близка к тому, чтобы стать для Питера врагом № 1 в России и превзойти в принципиальности «Спартак». С 2022 года соперники встречались пять раз, и на этом отрезке сине-бело-голубым ни разу не удалось переиграть армейцев в основное время. А последние два матча вовсе получились для них печальными: в первой игре финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» с трудом избежал поражения (1:1), а в РПЛ уступил 0:1 и лишился лидерства в таблице за два тура до конца турнира. Судьба чемпионства теперь в руках «Динамо», а питерцы рискуют остаться без трофеев.

Ситуация неожиданная и очень неприятная.

«О ситуации в «Зените» могу судить только по тому, что я в жду в матчах. Нет страсти и желания. Может, я этого не замечаю. С таким отношением на поле очень сложно переламывать игры, когда не совсем все может получаться, — считает Александр Кержаков. — Страсть и уверенность должны присутствовать. У «Зенита» больше какая-то самоуверенность, к сожалению, без страсти».

Огня и рвения питерцам не хватило в последнем матче против ЦСКА, в котором армейцы прервали 13-летний период без побед в Санкт-Петербурге. Новый успех позволит им не просто выйти в финал Кубка, а побороться за рекордную девятую победу в этом турнире и сравняться по числу наград с «Локомотивом».

Владимир Федотов. Фото ФК «Зенит»

Что еще на кону у команд?

Помимо самого трофея и шанса войти в историю российского футбола соперники поборются за вполне серьезные призовые. «Зенит» в случае выхода в финал к уже заработанным 146,05 миллиона рублей сможет добавить еще 50,6. ЦСКА суммарно за выступление в турнире может обогатиться на 136,55 миллиона, «Спартак» и «Балтика» — на 108,53.

За обоими матчами Кубка вживую будут наблюдать тысячи человек, и каждый из них сделает доброе дело, ведь благотворительная программа ДоброFON проведет на играх финалов Пути регионов и Пути РПЛ очередной этап акции «Важен каждый».

Команды выйдут на поле в футболках акции, а количество зрителей на стадионах умножат на 200. Получившуюся сумму отправят на помощь нуждающимся.

Это далеко не первая акция в рамках Кубка России. Ранее РФС совместно с Fonbet организовал акции помощи для пострадавших от паводка в Оренбургской области. 17 апреля в Оренбурге прошел матч 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Динамо». Организаторы турнира посвятили эту игру жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка. В рамках благотворительной акции футболисты вышли на матч в футболках «Важен каждый», где присутствовало 5422 зрителя! ДоброFON умножил это число на 200 и отправил 1 084 400 рублей в фонд «Подсолнух» для оказания помощи Оренбургской областной клинической больнице № 2, которая пострадала от наводнения.

Кроме того, ДоброFON перечислила 10 миллионов рублей пострадавшим жителям региона. Более 7 миллионов направлено на закупку продуктов, еще 1,3 миллиона — на приобретение кроватей и их доставку. Один миллион был выделен на покупку медикаментов. Оставшаяся часть средств пошла на закупку и доставку холодильников, термопотов, стиральных машин.

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