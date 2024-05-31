Семак: поход за 20-м титулом и вызов в сезон 100-летия «Зенита»

В случае победы в Лужниках над «Балтикой» в воскресенье в финале Кубка России главный тренер сине-бело-голубых возьмет свой юбилейный трофей.

История не знает сослагательного наклонения. Так что никто, включая самого Сергея Семака, не знает, как дальше сложилась бы его судьба, если бы в самом начале 2000-х он перешел из ЦСКА в «Ираклис». Греческий клуб, выступавший тогда в высшем дивизионе, предложил футболисту солидную по тем временам зарплату, которую в России платить не могли. Семак мог бы рассмотреть такой вариант, но ЦСКА не согласился на условия клуба из Салоник. Так хавбек остался в Москве, позже переехал в Париж, оттуда — в Казань, а затем оказался в Санкт-Петербурге.

При Лучано Спаллетти в Северной столице Семак превратился в штабе итальянца из Сергея в Сергея Богдановича, а остальное вы помните: ассистент в «Зените» и сборной России, главный тренер «Уфы» и 11 титулов во главе сине-бело-голубых. Если добавить сюда еще восемь трофеев в трех клубах РПЛ в качестве игрока, то получится, что следующий станет для Семака юбилейным, 20-м. Его 48-летний специалист может добыть уже в воскресенье в финале Кубка России против «Балтики», где невская команда выглядит явным фаворитом — это бессмысленно отрицать.

Фото Global Look Press

Как бессмысленно отрицать и то, что Семак, капитан сборной России на бронзовом Евро-2008, — одна из наиболее знаковых фигур нашего футбола во всей постсоветской истории. Мало того что он словно магнит притягивает титулы, так еще брал и берет на себя роль лидера в тех клубах, где играл или работал. Адекватность, надежность и неуступчивость на поле регулярно делали Сергея капитаном команд. А огромный футбольный опыт, стрессоустойчивость, гибкость и умение держать под контролем интернациональную раздевалку сделали Сергея Богдановича тренером, который из года в год добывает победы для «Зенита».

Нет, никто не спорит: чемпионство, например, в Белоруссии или два золота в Израиле — это тоже титулы. Умение сделать из банальной вроде бы фразы «Ну и?» целый мем — тоже искусство. Так что присутствие тренеров «Динамо» Марцела Лички и «Ростова» Валерия Карпина, а также бывшего рулевого «Краснодара» Владимира Ивича в тройке лауреатов премии «Герои РПЛ» вполне оправданно. Хотя мне, наивному, может показаться, что такая награда больше похожа на «приз антизенитовских симпатий». Один, умеющий вышибать у журналистов слезу специалист, проигравший решающий матч сезона, второй, острый на язык, но без единого тренерского титула в карьере и с седьмым (!) местом в чемпионате, и третий, проваливший весну и с треском уволенный, — это хайповая тройка лауреатов. Ну а шестой подряд, рекордный для России триумф Семака — это, видимо, банальность.

Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

Больше всех побед в РПЛ-2023/24, самая надежная оборона лиги, лучший показатель по разнице забитых и пропущенных мячей, бомбардир номер один, выход в финал Кубка — это все про «Зенит» Семака в самом скромном чемпионском сезоне при Сергее Богдановиче. Да, титул взят только в последнем туре, но тем он ценнее для самого тренера и всей команды, которых откровенно заклевали прошедшей весной. «Зенит» и его главный тренер сумели проявить характер в самый нужный момент и вырвали свое золото зубами.

При этом сам Семак, уверен, прекрасно понимает, что на этот раз ему, конечно, помогла и удача. При всей своей адекватности и житейской мудрости он осознает: в следующем сезоне ожидать подарков от конкурентов не стоит. Да, в год своего 100-летия «Зенит» будет на бумаге считаться фаворитом, но на деле команде нужны серьезные изменения. От Семака высшее руководство клуба ждет в 2025 году только чемпионства, а его новый пятилетний контракт способен в одночасье превратиться в пшик в случае отсутствия питерцев на первом месте.

«Меня звали сюда, чтобы я выигрывал титулы, а не искусственно развивал молодежь», — так недавно ответил тренер «Реала» Карло Анчелотти на критику, направленность которой хорошо знакома и Семаку. Не сомневаюсь, что Сергей Богданович готов подписаться под словами легендарного Папы Карло. 11 тренерских трофеев с «Зенитом» — это славная, но уже история. Впереди новые задачи, к решению которых нужно подходить так, словно все начинаешь с нуля. До сих пор у Семака это получалось. Посмотрим, как он справится с двойным грузом ответственности в юбилейном сезоне сине-бело-голубых.