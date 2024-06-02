Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Статьи
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:30

«Зенит» еще и так умеет! Фантастический переворот в концовке подарил сине-бело-голубым победу в Кубке

«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Нуралы Алип и Клаудиньо празднуют гол в добавленное время.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
У сине-бело-голубых — трофейный требл.
FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
1:2
Зенит

Сезон парадоксов

Умом российский футбол не понять. Еще несколько недель назад «Зенит» рисковал впервые за шесть лет остаться весной вообще без трофеев, но вполз в финал FONBET Кубка России, выскреб золото РПЛ, и сезон сине-бело-голубых из провального превратился в один из лучших в истории клуба. Если учитывать победу в Суперкубке, то «Зенит» имел шанс оформить трофейный хет-трик и завоевать все титулы сезона.

Сергей Игнашевич и&nbsp;Сергей Семак. «Зенит» победил «Балтику» в суперфинале Кубка России. Онлайн-трансляция

У «Балтики» — свой оригинальный сценарий. Аутсайдеры чаще всего рано вылетают из кубковых турниров, потому что борьба за выживание в чемпионате им важнее и распыляться на второе соревнование — роскошь. Но Сергей Игнашевич пошел авантюрным путем и не справился с главной целью — «Балтика» опустилась в первую лигу через год после возвращения. Однако калининградцы могли завершить сезон парадоксально и выиграть первый трофей в истории всего через неделю после вылета из РПЛ.

«Зенит» — без Дугласа, «Балтика» — без Энрикеса

Многие болельщики «Балтики» уверены, что команда легко осталась бы в элите, если бы не тратила силы на Кубок. Но точно этого уже никто не узнает. Сослагательное наклонение в футболе неуместно, зато планы на будущее выполнить можно. Очевидно, что Игнашевич был намерен выиграть трофей перед вероятным уходом из клуба — всю неделю в соцсетях муссировалась информация о том, что у «Балтики» летом в любом случае будет новый тренер.

У «Зенита» никаких серьезных перемен не ожидалось. Вот и в стартовом составе обошлось без сюрпризов: схема 3-5-2, на которую сине-бело-голубые переключились в конце сезона, а также Артур с Педро уже привычно в роли латералей (Дуглас Сантос не успел восстановиться). Игнашевич же выставил достаточно оборонительный состав: в основе появился опорник Осипов, а форвард Энрикес остался в запасе — место на острие занял Лисакович. А главное, что с первых минут вышел Данила Козлов — экс-хавбек «Зенита» стал безусловным открытием весны в лиге и стремился лишить родную команду трофея.

Дерзкий Калининград

Сложно было предсказать, как сложится матч. Сине-бело-голубые хоть и выиграли золото чемпионата, но их встречи с аутсайдерами весной складывались тяжело — та же «Балтика» в апреле едва не зацепила ничью в Санкт-Петербурге. Но «Зенит» оставался фаворитом финала, так что его старт можно назвать сенсационным.

«Балтика» играла примерно так же смело, как «Боруссия» с «Реалом». Даже первый голевой момент калининградцы создали в той же ситуации, что и дортмундцы накануне: Роберто Фернандес убежал один на один с Адамовым, но не забил — Нино вовремя вынес мяч. Бразилец чуть позже еще и столкнулся с Козловым в своей штрафной, вызвав волну негодования в соцсетях по поводу неназначенного пенальти. «Балтика» могла забить и с углового: Луна был близок к голу.

«Зенит» проснулся раньше, чем «Реал»: на 19-й минуте Клаудиньо перехватил мяч в середине поля, раскрутил контратаку и вывел Сергеева на пустые ворота, но тот чудом не попал в створ. Следом Иван упустил еще один супермомент, пробив по своей ноге вместо мяча.

«Зенит» включился, но включился и Латышонок, который в этом сезоне вырос в одного из лучших вратарей России. Он начал совершать подвиги уже в первом тайме: не позволил забить сначала Венделу, а затем Кассьерре. На 36-й минуте голкипер калининградцев сыграл особенно круто: Кассьерра хитро пробил в ближний угол, но Латышонок сложился и выудил мяч из угла.

«Зенит» находился где-то рядом с голом, однако тайм закончился взятием ворот Адамова: Алекс Фернандес открыл счет на радость внушительному десанту болельщиков «Балтики».

Бешеная концовка

В перерыве Семак встряхнул фланги и выпустил Караваева с Мантуаном. Но в первые минуты активен был совсем не «Зенит»: Лисакович попал в штангу, Козлов опасно бил с углового головой — Адамов оказался на месте.

Но все же настоящим героем тайма и матча был Латышонок. Вратарь «Балтики» вытащил из-под перекладины мяч после тяжелого удара Артура, затем не позволил забить Клаудиньо.

Партнеры голкипера калининградцев тоже играли отлично. «Балтика» дисциплинированно оборонялась и снимала почти все мячи. Однако один все-таки попал в ворота: Вендел, казалось, сравнял счет. Впрочем, радовались сине-бело-голубые недолго: видеоарбитры разглядели фол Ерохина перед голом, поэтому он был отменен.

Чем дальше, тем калининградцам было тяжелее обороняться. И они все-таки дрогнули. Сыграл угловой: Нино забил первый гол в российской карьере и, казалось, подарил «Зениту» серию пенальти.

Но все случилось еще лучше для петербуржцев. Они не хотели переводить игру в серию 11-метровых, поэтому решили второй раз за неделю устроить огненную победную концовку. Героем «Зенита» стал Алип! Да, еще один центральный защитник забил «Балтике» и принес сине-бело-голубым эмоциональнейшую победу. Петербуржцы взяли все трофеи за сезон!

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
70
142
Читайте также
Уайт ответил на вопрос, хотел бы видеть Путина на турнире UFC
Медведева считает несправедливой ситуацию с дисквалификацией Валиевой
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Семак: «Этот сезон — самый сложный в моей тренерской карьере в «Зените»
Семак: «Жалко, что «Балтика» покидает РПЛ. Игнашевич проделал большую работу»
Президент РФС Дюков рассказал, когда будет определено место проведения Суперкубка России
Семак о победе над «Балтикой»: «Рад, что не довели до пенальти»
Медведев — о победе «Зенита» в Кубке России: «Я счастлив»
Алексей Миллер: «Русская футбольная тройка примчалась в Петербург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Кто забил больше голов в кубке — «Балтика» или «Зенит»? Тест перед финалом