Калининградский праздник: «Балтика» переборола «Зенит» при 30 тысячах зрителей

Команда Сергея Игнашевича одержала третью победу подряд в FONBET Кубке России.

Аллея звезд для чемпионов

Визит топ-клуба — праздник для любого города. Даже для такого крупного, как Калининград. Все-таки «Балтики» не было в РПЛ целых 25 лет, так что местная публика не избалована матчами с грандами. Да, в этом сезоне таких игр в РПЛ у калининградцев будет достаточно, но именно «Зенит» приехал на родину Канта первым среди топов. И так совпало, что это не премьер-лига, а FONBET Кубок России.

«Балтика» — креативный клуб. Ее медиаслужба постоянно изобретает идеи для подачи матчей команды, и к «Зениту» она не могла не приготовить что-то оригинальное. Когда чемпионы России заходили на стадион, им расстелили красную дорожку, а еще на полу сделали настоящую Аллею звезд, как в Голливуде, только вместо фамилий актеров нанесли имена Сергея Семака, Халка, Михаила Бирюкова и других легенд петербургского клуба.

Парад экспериментов Семака

Для клуба и города этот матч значил многое, но Сергей Игнашевич даже на игру с «Зенитом» не стал выставлять основной состав, ведь это все еще кубковая встреча. В запасе у хозяев остались многие лидеры: Радмановац, Пуцко, Маляров, Фернандес, Галоян, Казаев, Гузина. Но схема осталась прежней — 5-3-2.

Семак, разумеется, тоже прибегнул к ротации, так что от него можно было ожидать необычный состав. И главный тренер «Зенита» вновь удивил: Марио Фернандес — в центре обороны, левша Бакаев — правый защитник, правша Сутормин — на левой бровке, Круговой — без подключений в тылу. Даже спустя тайм было сложно четко описать схему «Зенита», потому что часть игроков располагалась на непривычных позициях и не всегда держала их.

Напор команды Игнашевича

Но точно можно сказать, что «Зенит» начал матч лучше. Болельщики мощно зарядили «Балтику» перед стартовым свистком, однако сине-бело-голубых это не смутило: уже на седьмой минуте хороший момент был у Ерохина, а следом забить могли и Мантуан с Суторминым.

Вообще весь день в Калининграде шел дождь, который прекратился лишь в начале первого тайма, и в обычной ситуации для «Зенита» это плюс: поле быстрое, располагающее к комбинационной игре. Но подбор исполнителей у гостей не был оптимальным, так что воспользоваться этим они не могли.

Позиционное нападение не клеилось у обеих сторон, только «Балтике» это было на руку. Привыкнув к сопернику, она стала все чаще колоть его ударами издали, стандартами и контратаками. Долгое время «Зенит» внешне без труда справлялся с напором «Балтики», но в какой-то момент он перерос в настоящее давление. Поэтому гол Энрикеса на 43-й минуте мало кого удивил. Разве что Васютина — Александр был уверен, что отразил мяч, стоя на линии, но арбитр и его ассистенты установили: Энрикес забил гол.

Тройная замена Семака

Полный стадион «Балтики» радовался очень громко — и поддержка, и гол заставили хозяев активнее нестись вперед, и до перерыва они вполне могли удвоить счет. Однако Мусаеву не позволил отличиться Васютин, а Сутормин выбил мяч с линии после удара Аванесяна.

В перерыве Игнашевич сделал две замены, а Семак — сразу три. И если «Балтика» просто освежила команду, то «Зенит» усилился и стал заметно лучше контролировать мяч. Правда, дальние удары калининградцев никуда не делись, и вскоре Аванесян попал в перекладину.

Встряска для чемпиона

С выходом Дугласа, Вендела, а позже и Клаудиньо «Зенит» заиграл иначе. Если в первом тайме мяч с трудом перемещался от обороны к атаке, то после перерыва его доставка осуществлялась куда легче. Задолго до эндшпиля сравнять счет мог Сутормин — он на добивании попал в штангу.

Еще с середины второго тайма Семак пошел ва-банк, когда в пару к Сергееву выпустил еще и Кассьерру, хотя в ближайшие выходные «Зениту» предстоит более важный матч с ЦСКА, и лучше было бы поберечь лидеров. Но гости хотели выиграть, и лидер снайперской гонки РПЛ действительно добавил «Зениту» вариантов впереди и имел пару моментов. В добавленное время даже Алип превратился в нападающего и пытался цепляться за мячи.

Однако всего этого чемпионам России не хватило, и в добавленное время у них даже сдали нервы — недалеко от центрального круга вспыхнула небольшая потасовка, которая, правда, быстро погасла.

1:0 — «Балтика» заслуженно обыгрывает «Зенит», дарит городу праздник, а заодно и выигрывает первый круг в своей кубковой группе. Ну а сине-бело-голубые получают хорошую встряску перед ЦСКА.