Первая голевая звездного боснийца.

Группа С в FONBET Кубке России получилась одной из самых конкурентных — к шестому туру ЦСКА, «Краснодар» и «Ахмат» дружно оттянулись на «Пари НН», немного — друг на друге и набрали примерно равное количество очков. Поэтому армейцам в домашней игре с грозненцами требовалась только победа, чтобы железно отправиться в Путь РПЛ. Аналогичный исход был нужен и «Ахмату».

Марко Николич, несмотря на важность встречи, выпустил немало резервистов. В воротах появился Тороп, в защите — Лукин и Агапов, в атаке — Гуарирапа и Койта. Но главный «резервист» вышел в полузащите — впервые в стартовый состав попал Миралем Пьянич.

Российские болельщики уже могли оценить технику и форму боснийца — он неоднократно выскакивал на замену, а его длинные передачи несколько раз попадали в различные хайлайты. Теперь ему предстояло играть против свежего и очень крепкого соперника. Непростой момент для дебюта — но как же хорошо Миралем справился!

Впрочем, первая опаснейшая атака армейцев получилась без его вмешательства. Хватило усилий других игроков: Гуарирапа прострелил, Койта пробил с 11-метровой отметки. Только блестящий сейв Шелии спас «Ахмат» от гола на второй минуте.

Дальше последовал приличный ответ гостей: грозненцы неплохо накручивали, вполне успешно доходили до штрафной, защита ЦСКА ошибалась. Зато Пьянич чувствовал себя абсолютно спокойно — бегал в свободной роли по всему центру поля, удобно открывался и отлично пасовал. Партнеры доверяли боснийцу, но не перебарщивали — в первые минуты все атаки шли исключительно через Миралема.

Миралем Пьянич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пьянич тоже доверял новым одноклубникам — возможно, даже излишне. Дважды он исполнил просто невероятные по качеству длинные пасы (давненько мы в РПЛ таких не видели), но оба раза их запороли. Сначала передачу от полузащитника получил Койта — мяч прилетел с половины поля армейцев к самой штрафной площади «Ахмата». Положение было отличное, но Секу не смог отдать пас на пару метров и потерял мяч. Второй раз Пьянич выдал шикарный «плассер» на фланг со своей половины, но Обляков ошибся при приеме. Вероятно, пока еще РПЛ не готова к пасам такого уровня.

И все же под конец первого тайма случилась синергия. На 34-й минуте Миралем круто подал угловой — смотрел во вратарскую площадь, а сам точно катнул в сторону линии штрафной, где передачу караулил одинокий Койта. Секу сориентировался мгновенно — пробил издали и открыл счет. Оба главных героя оформили по дебютному действию — Пьянич отдал первую голевую, Койта забил первый мяч.

Тайм завершился относительно спокойно — армейцам для второго гола не хватило сил, а «Ахмат» немного поник. Грозненцы атаковали здорово, до пропущенного минимум дважды могли выйти вперед. В том числе за пару минут до злополучного углового — в царском подкате спас Дивеев. А дальше Койта сбил весь настрой.

Аналогично стартовал и второй тайм, но с одной поправкой — хозяева чуть отдышались и первые 15 минут летели вперед с новыми силами. Дважды мог отличиться Бистрович (по ассисту чуть не оформили Гуарирапа и Койта), но не повезло. А после часа игры начались замены.

Парадоксально, но чем больше Николич выпускал привычных футболистов, тем хуже играл ЦСКА. На 77-й минуте главные герои встречи, Пьянич и Койта, покинули поле — и с этого момента «Ахмат» начал давить. В какой-то момент владение мячом в динамике стало 80 на 20 в пользу гостей — армейцы отбивались с большим трудом.

Но все-таки удержали счет. Теперь команда спокойно отправляется в Путь РПЛ с первого места. А Марко Николичу предстоит крепко подумать, что делать с таким Пьяничем — дальше держать его в запасе в ожидании набора формы как-то неприлично. Суперматч выдал босниец — Марко, выпускайте его, пожалуйста, хотя бы минут на 60!