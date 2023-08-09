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Кубок России

Сегодня, 21:00

ЦСКА поплатился за убойный промах Заболотного. «Факел» наказал двумя голами и победил впервые в сезоне

Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в Кубке России
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты «Факела» Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль и Максим Максимов (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Максимов — джокер «Факела» в Кубке!

Матчи Кубка России в новом формате — глоток свежего воздуха для российского футбола. Здесь яркие игры уже становятся классикой, и перестрелка «Спартака» с «Пари НН» (5:4) это лишний раз подтвердила. В Кубке тренеры не стесняются рисковать — как будто нарочито по сговору играют в обоюдоострую атаку, параллельно обкатывая молодых резервистов. Вот и выходит, что в матчах этого турнира болельщики видят и шоу, и возможных будущих звездочек — что еще надо, чтобы с интересом провести на стадионе или у экрана полтора часа? А на десерт, возможно, и насладиться серией пенальти?

Для ЦСКА первый заход в обновленный Кубок России вышел сверхудачным — армейцы завоевали трофей, в эпичном финале в «Лужниках» переиграв «Краснодар» по пенальти. Новый розыгрыш тоже начался бодро — «Оренбург» на своем поле получил от армейцев шесть мячей. «Факел», уступивший в стартовой встрече «Сочи» (1:3), приехал в Москву в статусе аутсайдера, но еще в прошлом сезоне эта команда дала понять, что недооценивать ее в каждом конкретном матче — занятие опасное; можно обжечься.

В Оренбурге у ЦСКА сверкнули три воспитанника — Арбузов, Кисляк и Ермаков. Вот и сейчас Федотов дал шанс молодым — в основе вышли Тороп, Рядно и те же Арбузов с Ермаковым. У «Факела» же состав был более сбалансированным в плане опыта, хотя в атаке тоже произошла ротация — Марков и Аппаев начали игру на скамейке запасных, а с первых минут появились Долгов и Максимов.

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Факел

Полурезервный состав ЦСКА естественным образом сказался на качестве атакующей игры команды Федотова. Армейцы в первом тайме откровенно плохо комбинировали, а зацепы за мячи обеспечивал по большей части Антон Заболотный. Он же был обязан открывать счет, когда Ермаков сделал классную передачу на включившегося Гайича, а тот отпасовал Заболотному на пустые ворота, но форвард из вратарской умудрился не попасть в створ, в котором стоял всего один защитник.

Этот промах дорого обошелся ЦСКА. Уже спустя две минуты Мастерной обокрал 17-летнего Рядно на фланге и отпасовал свободному Максимому. Армейцы не ожидали такого перехвата, потому опорная зона оказалась совсем пустой. Этим и воспользовался нападающий «Факела»: касание на обработку и еще одно — на четкий удар в дальний угол. У молодого Торопа, сменившего в рамке Акинфеева, не было шансов.

Гол «Факела» сильно надломил хозяев. Поначалу армейцы вообще не понимали, что делать с мячом, а минуты с 25-й и вовсе отдали инициативу сопернику, который подолгу владел мячом и продолжал давить через правый фланг. Это серьезный звоночек для Федотова — несмотря на присутствие Мендеса и Зделара в центре поля, его игроки долго не могли придумать что-то осмысленное на чужой половине. Лишь за 10 минут до конца тайма ЦСКА вернул мяч, однако до каких-то гиперопасных моментов у ворот Гудиева все же не доходило. Активные включения Гайича и подачи Мойзеса — вот все, на что ЦСКА сподобился до перерыва. Хотя стоит отметить, что в концовке верховые подачи все же находили адресатов — правда, ни включившийся на угловом Роша, ни все тот же Заболотный реализовать их не сумели.

ЦСКА больше владел мячом (64 на 36 процентов игрового времени), чаще бил по воротам (5:3 по ударам), но «Факелу» хватило всего одного выстрела в створ, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в счете.

В перерыве Федотов решил внести количественные и качественные изменения в игру. Вместо Заболотного, Ермакова и Арбузова вышли опытные Гайч, Мухин и Чалов. А на 57-й минуте Обляков заменил Рядно. На какое-то время игра ЦСКА в атаке стала более тонкой и комбинационной. Например, Мендес оперативно вырезал роскошную передачу верхом на Мухина — Максим немного не дотянулся до мяча, но тот все равно летел в створ, и Гудиеву пришлось вытягиваться в струнку, чтобы не допустить гола.

«Факел» же осознанно действовал вторым номером, но на чужой половине иногда все же придумывал что-то интересное, пусть и ограниченным числом игроков — Долгов чуть не вывел Максимова один на один, но немного не рассчитал силу паса. А на 64-й минуте Вадим Евсеев ответил своей тройной заменой, чтобы освежить игру. И так вышло, что именно перестановки тренера «Факела» сработали как надо. В частности, свежий Альшин после аута сделал классную подачу в штрафную — Роша застыл на месте, а выскочивший из-под него Максимов головой замкнул навес, увеличив преимущество воронежцев. Символично, что дубль в Москве оформил игрок, который в этом сезоне РПЛ не провел на поле ни минуты.

У ЦСКА игра откровенно не клеилась. Банда Евсеева выстояла и одержала первую победу в сезоне, пусть и в Кубке России. Ну а в группе ситуация закручивается очень интересно — у всех команд после двух туров по три очка. ЦСКА остается фаворитом, но очевидно, что в этом квартете самое интересное — впереди.

Антон Заболотный
Максим Максимов (футбол)
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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