«Краснодар» упустил шанс завоевать первый титул в истории.

Большой футбол вернулся в столицу. Во всех смыслах этого слова. Необязательно прибавлять к финалу FONBET Кубка России слово «супер», чтобы по прибытии на станцию «Спортивная» понять — сегодня «Лужники» снова стали спортивным центром страны. Множество болельщиков, разнообразные активности вокруг арены, эффектная церемония открытия, 53 тысячи зрителей на трибунах — атмосферно. А необычности антуражу прибавляла сконструированная прямо под памятником Ленину сцена, с которой несется бодрый рэпчик вперемешку с техно — когда еще такое увидишь?

Но все внимание в «Лужниках» 11 июня было приковано к футболу. ЦСКА и «Краснодар» выдали мощный весенний отрезок в РПЛ и к финалу Кубка подошли в отличной форме. А еще 27 мая успели провести «репетицию» — сыграли 0:0 в Краснодаре в матче предпоследнего тура. В общем, все (даже идеальная для футбола погода в Москве) намекало — этот вечер запомнится.

ЦСКА перед матчем многие называли фаворитом с небольшим перевесом — в первую очередь из-за локации финала. «Краснодару» все же пришлось не без труда добираться до столицы без самолета. Хотя в «Лужниках» фанатов «быков» хватало — заполнили они не только гостевую трибуну за воротами, но и соседние угловой и центральный сектора. Так что с поддержкой у команды Ивича был полный порядок.

Но ЦСКА с первых же минут решил показать, что «Лужники» этим вечером рассматривает как домашнюю арену — армейцы нанесли удар по воротам еще до истечения шестидесяти секунд, а первый опасный момент создали на третьей минуте. Красно-синие перерубали попытки «Краснодара» контролировать центр поля, быстро возвращая мяч себе. По сути на протяжении первого тайма единственным оружием «быков» были забеги по флангу Олусегуна, напрягавшего вышедшего на позиции латераля 36-летнего Набабкина.

ЦСКА же смотрелся куда острее и интереснее, стараясь давить на зону 18-летнего центрального защитника Арутюняна. Отсюда на 20-й минуте Кучаев отыгрался в стенку с Мединой и опасно пробил по воротам — вышедший в основе Агкацев справился. Вообще у Кучаева была интересная роль — номинально он вышел в паре со Зделаром в центре полузащиты, но при позиционных атаках регулярно принимал мяч на левом фланге и созидал. Отсюда же на 30-й минуте он сделал крутой диагональный проход, который был остановлен фолом Олусегуна на противоположном углу штрафной. Глупое нарушение от нигерийца, когда воротам не было особой опасности. Чалов реализовал пенальти — 1:0!

После гола армейцы ожидаемо отошли на свою половину поля и отдали мяч сопернику. Но «Краснодар» не мог придумать ничего интересного без пространства. Соперник же грамотно оборонялся без мяча, включал подстраховку и не давал «быкам» даже приблизиться к воротам Акинфеева. Единственный опасный момент под конец тайма сгенерировал со штрафного Сперцян, но траекторию его удара вратарь ЦСКА как будто контролировал.

В перерыве Федотов и Ивич сделали замены: Кучаева заменил классический разрушитель Мендес, Ионова — техничный Ахметов. Это был намек на то, что ЦСКА собирается играть по счету, а вот «Краснодар» — улучшать владение и генерирование опасных моментов.

Так и произошло — после перерыва «Краснодар» смотрелся куда более уверенно и уже на 50-й минуте сравнял счет. Рамирес выполнил роскошную подачу на Кордобу, и тот кивком головы пробил в угол. Акинфееву оставалось только проводить мяч взглядом.

После гола темп заметно упал — атаковать не спешили ни те ни другие. Естественным образом уменьшилось и число опасных моментов. На 60-й минуте Федотов чуть перестроил игру, выпустив вместо получившего желтую Облякова Заболотного (Чалов ушел на правый фланг). У Антона был отличный момент почти сразу после выхода на поле, но армейский форвард попал в Ленини. А вот затем инициативу прибрал себе «Краснодар» — «быки» более осмысленно атаковали и напрягали оборону красно-синих. Правда, после второго опасного штрафного Сперцяна на 77-й минуте острота в атаке у «быков» как-то снова прикрутилась.

ЦСКА же в концовке, наоборот, прибавил — на 85-й минуте Акинфеев фирменным длинным пасом нашел в чужой штрафной Дивеева, тот скинул на Чалова, который должен был делать счет 2:1, но не попал в створ. На 89-й — тот же прием, только уже Заболотный сбрасывал мяч на Медину, который пробил в касание и тоже не попал. А в добавленное время Чалов вновь мог приносить ЦСКА победу, когда после роскошной диагонали Дивеева в касание пробивал мимо выскочившего из ворот Агкацева — снова мимо.

В регламенте Кубка России не предусмотрено овертайма, потому после финального свистка команды почти сразу перешли к серии пенальти. Ну а дальше, как и подобает настоящему финалу, началась драма.

Чалов технично развел Агкацева и мяч по разным углам. Затем Акинфеев потащил удар Сперцяна, но судья заставил перебить — Игорь вышел за пределы ворот, и со второй попытки Эдуард был хладнокровен. Затем — мощный удар Дивеева под перекладину и техничный ответ Ахметова. Первым по-настоящему не справился с нервами Мойзес, зарядивший в перекладину; а бьющий за ним Кордоба уверенно вывел «Краснодар» вперед. И «быки» были очень близки к победе, но сперва Агкацев отбил в ворота удар Гайича, а затем Батчи пробил максимально неуверенно и дал Акинфееву возможность снова отбить пенальти в «Лужниках». Дальше серия пошла до первого промаха, и это было реально напряженно. Футболисты обеих команд просто отказывались промахиваться, а удача от вратарей на несколько минут отвернулась.

Серия дошла до седьмого удара: Антон Заболотный мощно зарядил в угол, а вот бивший за ним Олусегун, в первом тайме привезший пенальти, подвел и на этот раз. Но про него вряд ли будут много говорить — героем вечера в «Лужниках», как и летом 2018-го, стал Игорь Акинфеев. Кому, как не капитану и живой легенде, приносить команде титул? Ну а «Краснодар» снова без первого в истории титула — Сергею Галицкому придется еще немного подождать.