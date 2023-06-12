«Игроки «Краснодара» дрогнули перед авторитетом Акинфеева. Правильно, что Агкацева не поменяли на Сафонова». Мнение Габулова

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов оценил действия голкиперов в суперфинале Кубка России.

— Считаю, что оба вратаря — и молодой Станислав Агкацев, для которого это был первый финал в жизни, и опытнейший Игорь Акинфеев — точно могут занести себе этот матч в актив. Вратари сыграли очень качественно.

Если говорить про основное время, то начало встречи осталось за армейцами. Они смотрелись уверенно, по-хозяйски. Создали два опасных момента. И вот тут нужно отметить вратаря «Краснодара», который оставил свою команду в игре.

Так, на 20-й минуте Кучаев, после в «стенки» с Мединой, вошел в штрафную с острого угла и пробивал в дальний угол. Агкацев занял хорошую позицию. Самое главное — своевременно среагировал на удар. Да, не получилось зафиксировать мяч, отбил перед собой, но затем при помощи защитников и собственных действий окончательно нивелировал эту угрозу.

На 23-й минуте Чалов после передачи Облякова из глубины вываливался один на один с вратарем и бил в одно касание в противоход Агкацеву, срезал мяч. Здесь мне не все понравилось в игре Станислава. Он начал реагировать на траекторию полета мяча, гадать, а не ждал действий нападающего ЦСКА. Нужно было именно ждать, что сделает Чалов. Тем не менее молодец, что сумел перестроиться, переложиться и среагировал, преградил мячу путь в ворота.

Станислав Агкацев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В общем, молодого голкипера стоит похвалить за то, что сохранил ворота «Краснодара» в неприкосновенности в первые полчаса, так как гости не сразу вкатились в игру.

Потом в ворота южан был назначен пенальти. Это лотерея. Никаких претензий к вратарю предъявить нельзя. Не угадал.

У ворот Акинфеева не было 100-процентных острых моментов. Наносились удары со средней и дальней дистанции, но они в себе особой угрозы не таили.

В голе Кордобы Игорь точно не виноват. Прошла хорошая подача Рамиреса — прямо в голову форварду «Краснодара». Как это ни парадоксально, но в какой-то степени неуклюжие действия колумбийца в этом эпизоде и привели к голу. Ему повезло, что мяч так отрикошетил от газона — впритирку со штангой, в уголок. Игорю, конечно, было бы проще, если бы Кордоба пробил головой акцентированнее, четче.

В серии пенальти Акинфеев проявил все свое мастерство. Сказался его огромный опыт. Москвичи оказались в роли отыгрывающихся. Но именно Игорь вытащил эту серию и принес армейцам победу в турнире.

Бросалось в глаза, что некоторые игроки «Краснодара» не до конца совладали с эмоциями. У кого-то дрожали коленки. Не были полностью уверены в себе. Видя Акинфеева в воротах, не все справились с волнением, не выстояли перед авторитетом многолетнего голкипера ЦСКА. Игорь психологически взял над ними верх.

Агкацев очень хотел себя проявить. Но это все-таки его первая серия пенальти. По себе знаю, как тяжело порой даются послематчевые 11-метровые удары. Не всегда получается спасти столько раз, сколько нужно. Но тут точно не стоит критиковать вратаря краснодарцев. Один мяч, к слову, он почти достал, но тот от его рук все же заскочил в ворота. А так могло получиться просто блестящее спасение.

Акинфеев же помимо двух сейвов мог еще дважды вытащить. Удары были сложные, но Игорь дотягивался до мяча. Ну и, конечно, два его ключевых спасения позволили ЦСКА завоевать трофей.

Нужно ли было тренерам «Краснодара» перед серией пенальти поменять Агкацева на Сафонова? Ну мы же не знаем, в какой форме сейчас Матвей. Возможно, он не в лучших кондициях. Может быть, испытывает какой-то дискомфорт. Здесь тренерам, конечно, виднее.

Вообще я скептически отношусь к тому, когда вратаря, который провел все 90 минут, меняют перед пенальти. Да, история знает случаи, когда такие ходы себя оправдывали. Однако, мне кажется, что тренеры «Краснодара» поступили правильно. Раз Агкацев начал этот матч, то он и должен был его закончить.

Хочется поздравить всех болельщиков ЦСКА, руководство, тренерский штаб, команду с долгожданным трофеем. Если помните, я скептически высказывался по поводу назначения Владимира Федотова на пост главного тренера армейцев. Но надо признать, что приглашение этого специалиста себя оправдало. При нем команда выиграла трофей и завоевала серебряные медали. Важно отметить, что футболисты ЦСКА на протяжении сезона прогрессировали, в том числе и молодые игроки, что для меня вдвойне приятно. Это, безусловно, заслуга тренерского штаба. Еще раз поздравляю всех причастных к успеху ЦСКА.