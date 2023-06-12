Приятно за Федотова, обидно за Галицкого, Акинфеев — это чистый восторг! Рабинер — о суперфинале Кубка ЦСКА — «Краснодар»

Обозреватель «СЭ» — о суперфинале Кубка России.

Акинфеище!

Первый свой Кубок России Игорь Акинфеев выиграл... позже Кубка УЕФА. На пару недель. 29 мая 2005 года. «Химки» из первого дивизиона (правда, уже с Тихоновым), надо думать, обыграть было чуть легче «Спортинга» на выезде, но счет был скромнее — 1:0. Единственный мяч забил Юрий Жирков. 19-летний Игорь отыграл насухо.

С тех пор прошло 18 лет. Полное человеческое совершеннолетие. А с момента первого акинфеевского титула, чемпионства 2003-го, — без малого 20 лет. Только вдумайтесь в это.

И даже сейчас не его как музейный экспонат тащат, а он тащит. В финале FONBET Кубка России вот — два пенальти после того, как команда в серии проигрывала.

Он выиграл шесть чемпионатов, семь Кубков страны, Кубок УЕФА, вышел в полуфинал Евро и четвертьфинал ЧМ. Ну, еще семь Суперкубков России, но для него это так, семечки. Про индивидуальные достижения, рекорды по числу матчей и «сухарей» уже и не говорю — они сами собой разумеются.

Он выигрывал три Кубка при Валерии Газзаеве, один при Зико, два при Леониде Слуцком, теперь вот один при Владимире Федотове. Газзаев уже больше десяти лет не тренирует, Федотов, которому сейчас 56, в год первого трофея Игоря заканчивал карьеру игрока в «Урале».

Для Слуцкого и Федотова Кубки с Акинфеевым стали первыми в карьере.

В карьере Игоря было достаточно серий пенальти, в том числе четыре — в Кубке: 4:1 с «Амкаром», 6:5 с «Динамо», 5:4 со «Спартаком» и 4:3 с «Анжи». Две из них — с «Амкаром» и «Анжи» — были в финалах. Всего в карьере он проиграл только одну серию пенальти — в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией. Выиграв до этого предыдущую — с Испанией. На том же самом стадионе, в тех же самых воротах.

11 июня 2023 года снова настала пора восклицать: «Акинфеище!»

И думаю, что это еще далеко не всё. Никуда уходить Игорь Владимирович не собирается. Вы видели, как он плясал сразу после победы? У вас еще есть вопросы насчет его футбольного голода?

В суперфинале долгое время у ворот Акинфеева не было моментов, при голе Джона Кордобы сделать что-либо было нереально, а коварный штрафной от Эдуарда Сперцяна он перевел на угловой. Но чем ближе был конец основного времени, тем лучше был Игорь... в атаке. Он отдал ТРИ передачи, которые могли стать неотъемлемой частью голов!

На 84-й минуте отправил свою радиоуправляемую через все поле на Игоря Дивеева, тот скинул на Федора Чалова, который чуть-чуть промахнулся. На 89-й объектом паса вратаря стал Антон Заболотный, скинувший под удар с полулета Хесусу Медине — красивый, но выше ворот. А третий я даже забыл записать кому — настолько это за несколько минут стало нормой. Такого количества острых пасов к чужой штрафной, по-моему, в этом матче не отдал никто другой!

Понятно, что в таких передачах появился смысл после выхода на замену Заболотного — вблизи чужой штрафной стало кому их принимать и скидывать, тем более что на финише игры вперед пошли и центральные защитники: ЦСКА (как, впрочем, и «Краснодар») до последнего хотели выиграть до серии пенальти. Чалов с Заболотным играли вместе почти всю весну, но в последнем матче первенства с «Ростовом» и большую часть кубкового суперфинала Федор играл на острие. Их совместное выступление Федотов на сей раз сделал планом В — после того, как в этот день не особо пошло у Ивана Облякова, который к тому же «сел» на желтую карточку.

И, судя по тому, сколько шансов было у ЦСКА с тандемом Чалов — Заболотный на последних минутах, может, на этот шаг и стоило пойти раньше.

Почему нас обделили овертаймом?

Суперфинал в «Лужниках» начался с могучего исполнения «Футбольного марша» Матвея Блантера — такого, что мурашки по коже. Это было красиво и здорово. Может, мне так кажется, потому что я сам рос на этой мелодии, и футбольная игра у меня с первых лет ассоциируется с ней, под которую еще «Спартак» Константина Бескова и киевское «Динамо» Валерия Лобановского выходили на советские футбольные поля. Я не могу быть беспристрастен и судить, подходит ли это новому поколению болельщиков. По мне, «Футбольный марш» — это наш гимн Лиги чемпионов. Это часть меня.

Блантер настроил на прекрасный, душевный лад, которому в итоге полностью соответствовал сам матч. Насколько он сам был приятен как зрелище и не труслив, настолько же любая из команд заслуживала в нем победы. В таких случаях нельзя говорить, что никто не должен был победить. Никто не должен был проиграть! И не проиграл — все решалось в долгой и драматичной серии пенальти.

Не понимаю только, почему на финал нельзя было предусмотреть дополнительное время. Почему в Лиге чемпионов для людей, которые провели по 70 с лишним интенсивнейших матчей за сезон, овертайм может быть, а для российских игроков, лишенных еврокубков и официальных матчей сборной, в том числе чемпионата мира, — нет. Сил бы у игроков вполне себе хватило.

Очень обидно за Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара», построивший клуб с нуля, создавший маленький прекрасный мир с чудо-стадионом, волшебной академией на много сотен детей, одной из стабильно лучших команд страны, второй раз получил шанс выиграть трофей в одном матче — и в обоих случаях «быки» проиграли в серии пенальти. Причем после промаха армейца Мойзеса в третьем ударе (по его нервному лицу, когда он разбегался, многое стало понятно) они вели в счете и были в двух мячах от победы.

И тут Акинфеев, вытащивший с нарушением первый удар Сперцяна (и лайнсмен это заметил, постановив перебить, и тут Эдуард забил через руки голкипера), отразил удар одного из лучших игроков «Краснодара» в матче — Жуана Батчи. Когда анголец перед ударом засеменил, сразу подумалось, что Игорь его сейчас «съест».

В следующем ударе, правда, Станислав Агкацев был очень близок к тому, чтобы не позволить забить Милану Гайичу, но от его рук мяч отлетел в противоположный угол ворот. Больше у молодого вратаря «быков» шансов не было, а когда седьмым у «Краснодара» к мячу подошел Олакунле Олусегун, мысль о промахе закралась моментально. После «привезенного» им пенальти в первом тайме это читалось. И пробил он ужасно, чуть левее центра. В отличие от удара Батчи, Акинфееву даже прыгать особо не пришлось. И весь ЦСКА во главе, как всегда, с отвернувшимся от поля в момент пенальти Федотовым рванул на поле...

Армейцы виделись пусть и не стопроцентными, но фаворитами, и по первому тайму ожидания в целом оправдывались. В этом смысле у меня вызвала некоторое недоумение реакция штаба и игроков «Краснодара» на пенальти, заработанный Константином Кучаевым и реализованный Чаловым. Убежден, что он — железобетонный: удар Олусегуна по ногам полузащитнику красно-синих был настолько явным, что там и говорить не о чем. Другое дело, что он, этот удар, был глупейшим, поскольку Кучаев, войдя сбоку в штрафную, двигался вдоль ее линии, никакой реальной угрозы воротам Агкацева не представлял, его контролировал Сперцян, тогда как Олусегун по ситуации отвечал за Кирилла Набабкина. Зачем он полез не в свое дело — непонятно, смысла в этом не было никакого.

Чалов (как и в серии пенальти) развел мяч и Агкацева по разным углам, от ярости начал скакать Владимир Ивич, а защитник Алонсо в перерыве в интервью заявил: «Очевидно, что этого пенальти не было».

Если думать о таких вещах, а не о том, что у вас в первом тайме не было ни единого удара в створ и ни одного голевого момента, — ничего и не будет. Другое дело, что контроль мяча у «Краснодара» по традиции был довольно неплохим, но к этому оставалось добавить остроту и конкретику. Замена Алексея Ионова на Ильзата Ахметова в перерыве в этом плане сработала.

На мой взгляд, слишком глубоко, в опорную зону, Ивич поставил Сперцяна. Нельзя забивать гвозди микроскопом! То же впечатление у меня создалось и при просмотре в Ереване отборочного матча сборных Армении и Турции в марте. Людей с акцентом на оборонительную работу можно найти и других, высвободив хавбека с мастерством Сперцяна для творческих целей. Один раз за первый тайм Эдуард подошел ближе к воротам — заработал и пробил опасный штрафной.

Но после перерыва и Сперцян, и вся его команда мигом заиграли острее. Недаром и забил Кордоба быстро. Гол южноамериканца взялся не из воздуха. У краснодарцев появилась агрессия, Зделар тут же схватил предупреждение (притом что в первом тайме у ЦСКА не было ни одной желтой карточки, во втором — аж пять), вскоре после чего случился перехват на границе верхней трети, передача налево Рамиресу — и его отличный навес идеально замкнул Кордоба. Кстати, выходит, что, помимо Олусегуна, вторым антигероем матча можно назвать Мойзеса — во-первых, упустившего снайпера «быков», а во-вторых, не реализовавшего послематчевый пенальти. Так что тут все логично. В ком из неудачливых пенальтистов логики нет вообще — это в Батчи.

Агкацев не был ошибкой. Но на пенальти, может, стоило выпустить Сафонова

Главное кадровое решение Ивича — предпочесть в воротах Агкацева Матвею Сафонову — на мой взгляд, было логичным и обоснованным. И во время матча ничто не доказало его неоправданность. Немножко вполне естественной нервозности у неопытного голкипера было (она днем ранее и у Эдерсона в финале Лиги чемпионов просматривалась), но ни в какие грубые ошибки она не вылилась. Только во втором тайме он один раз неудачно выбил мяч на армейца, но никакими фатальными последствиями это не обернулось. В целом же Станислав играл уверенно.

Когда на исходе основного времени ему в голову врезался коленом Хорхе Карраскаль, подумалось, что к замене на Сафонова перед серией пенальти дело может прийти естественным путем. Но Агкацев пришел в себя, а Ивич не исполнил Луи ван Гала времен ЧМ-2014. В любом случае ни малейшей вины голкипера в поражении «Краснодара» нет.

Более 53 тысяч зрителей — отличная посещаемость решающего матча Кубка в «Лужниках» второй год подряд — как и в прошлогоднем матче «Спартак» — «Динамо», увидели то, что надо. Вскоре после начала второго тайма возникло и уже не оставляло отличное ощущение, когда в равной и совсем не скучной игре матч мог закончиться чем угодно.

А чем именно — решил Акинфеев. Что в этом, собственно, непривычного?..