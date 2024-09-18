Третий матч ЦСКА и «Краснодара» в этом сезоне будет жарким. На этот раз — в стилистике «Ночного дозора»

Групповой этап FONBET Кубка России перешагнул экватор: три тура уже позади, а значит, настает пора решающих сражений. В центральном матче четвертого тура Пути РПЛ ЦСКА встретится с «Краснодаром». Два предыдущих матча в этом сезоне между соперниками завершились в пользу «быков». Возьмут ли армейцы реванш?

Всем выйти из сумрака!

В 2024 году исполняется 20 лет с момента выхода одного из наиболее культовых фильмов современности — «Ночной Дозор». Сегодняшний матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» пройдет в стилистике легендарной кинокартины и подарит болельщикам противостояние двух равных сил, где победителем может стать только один.

«Краснодар» — ЦСКА. Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Организатор акции букмекерская компания FONBET собрала много отсылок к культовому фильму. Так, за день до матча в рамках FonFest прошла ночная иммерсивная экскурсия по «ВЭБ Арене», а сегодня у стадиона все желающие смогут сфотографироваться с ЗИЛом Горсвет и получить тематический мерч.

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Что касается самого матча, то к нему армейцы подошли в неплохой форме. За восемь туров команда набрала 13 очков и занимает шестую строчку в таблице. Подопечные Николича могли быть и выше в таблице, однако разжиться очками в матчах с топ-клубами у них пока не получается: все три поражения в чемпионате пришлись на игры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом», хотя по большинству статистических показателей армейцы выглядели как минимум не хуже соперников. При этом с середняками и аутсайдерами москвичи добывают очки исправно — матчи с Акроном, Нижним Новгородом и Оренбургом завершились с общей разницей голов 12:1 в их пользу.

Марко Николич. Фото Официальный сайт ФК ЦСКА

В Кубке ЦСКА пока смотрится не так уверенно. И хотя в таблице москвичи идут на втором месте, выход в плей-офф Пути РПЛ им еще не гарантирован. За три матча армейцы набрали пять очков, дважды выиграв у «Ахмата» и НН, но у последнего — лишь в серии пенальти. Отрыв от идущих третьими грозненцев в таблице — два очка.

Краснодар в этом сезоне представляет собой грозную силу для любого соперника. Несмотря на скомканное начало (поражение в Суперкубке и три подряд ничьи в РПЛ), клуб набрал отменную форму и вот уже семь матчей кряду не теряет очков ни в чемпионате, ни в Кубке России. Примечательно, что за этот промежуток «быки» пропустили всего два гола, хотя календарь был не из легких: выезды к «Динамо» (1:0), «Локомотиву» (3:0) и «НН» (1:0), а также южное дерби с Ростовом (2:0). Как итог — второе место в РПЛ и лидерство в группе С FONBET Кубка России.

«Краснодар» — ЦСКА. Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Что думают букмекеры?

Команда Николича — в пятерке главных фаворитов турнира. Год назад армейцы уже побеждали в Кубке: тогда они прошли через сложную сетку и трижды обыграли «Краснодар» в плей-офф, в том числе и в суперфинале. Аналитики FONBET оценивают шансы красно-синих на победу в турнире коэффициентом 8.50. Выше котируются только гегемон в лице «Зенита» и три столичных клуба — «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».

«Краснодар», несмотря на беспроигрышную серию в 11 матчей, в списке фаворитов Кубка идет шестым. На то, что южане станут победителями турнира, можно поставить в FONBET с коэффициентом 10.0.

Что касается раскладов на сегодняшний матч, то и здесь FONBET отдал предпочтение армейцам. На их победу в основное время первый букмекер страны предлагает сделать ставку за 2.20, на Краснодар — за 3.20.

Кубок России продолжает марафон добра

Традиционно матчи Кубка России проходят с элементами добра. За прошедшие два сезона FONBET перевел свыше 119 миллионов рублей различным благотворительным фондам и организациям в рамках акции «Важен Каждый».

Марафон добра продолжится сегодня и на «ВЭБ Арене». Игроки ЦСКА и «Краснодара» выйдут на поле с детьми, которые будут одеты в специальные майки. Они будут посвящены подопечным Фонда Хабенского, борющихся с опухолями головного и спинного мозга. По итогам акции благотворительная программа ДоброFON направит в Фонд Хабенского 1 миллион рублей.

Ранее ДоброFON и Фонд Хабенского провели благотворительный футбольный матч на Патриарших прудах. Его участниками стали известные актеры и спортсмены, а после игры в пользу подопечных Фонда было сделано пожертвование в размере 4 миллионов рублей.