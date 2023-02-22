Соперники забили друг другу в пяти встречах из последних семи.

23 февраля в 1/4 финала FONBET Кубка России ЦСКА сразится с «Краснодаром». Первый матч состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 23 февраля 2023 года

ЦСКА — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.85, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Краснодара» — за чуть большие 4.15 (20%).

«Быки» не уступили армейцам в четырех из шести последних матчей. Правда, игра первого круга РПЛ завершилась разгромной победой команды Владимира Федотова (4:1). Вариант Х2 идет за 1.97.

На групповом этапе в играх с участием ЦСКА в среднем забивалось два мяча, у «Краснодара» — 2.5 гола за 90 минут. ТБ 2.5 оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.00.

Соперники обменялись голами в пяти очных матчах из последних семи. Вариант «обе забьют» предложен за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.05.

«Краснодар» открыл счет в четырех из шести встреч этого розыгрыша Кубка России. На то, что «быки» забьют первыми в предстоящей игре, котировка — 2.45. На ЦСКА можно поставить за 1.63, на отсутствие голов — за 11.5.

В шести матчах из семи предыдущих соперники подавали девять и меньше угловых. ТБ 9.5 корнера предложен за 1.85, ТМ 9.5 — тоже за 1.85.

Кто пройдет в следующий раунд? ЦСКА — 1.70, «Краснодар» — 2.20.

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 1/4 финала FONBET Кубка России 23 февраля 2023 года

«Краснодар» неважно выглядел в первой половине сезона. Особенно это касается матчей на выезде. В РПЛ «быки» добыли в гостях три победы, три ничьих и трижды проиграли. В Кубке России они выступили в схожих пропорциях: победа над «Химками» (2:0), ничья с «Локо» (2:2, уступили в серии пенальти) и поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1). Если же рассматривать матчи исключительно против топовых соперников, то здесь все совсем грустно: 1:4 с ЦСКА, 2:3 с «Ростовом» и 0:0 с «Динамо». Еще были 1:5 с «Оренбургом».

В целом финал первой части сезона «быки» также завалили: набрали всего четыре очка в пяти встречах и ушли на перерыв лишь восьмыми в 17 очках от лидирующего «Зенита». Такие результаты привели к необратимым последствиям: Сергей Галицкий убрал с должности тренера Александра Сторожука и пригласил серба Владимира Ивича. 45-летний специалист прежде возглавлял ПАОК, «Уотфорд» и тель-авивский «Маккаби».

Под его руководством «Краснодар» провел четыре товарищеских матча, три из которых выиграл. Правда, очередное крупное поражение — на этот раз от «Спартака» во время Зимнего кубка РПЛ (0:4) — должно настораживать. Особенно это касается игры в обороне, где нет взаимопонимания.

ЦСКА в первой части сезона набрал 29 очков в 17 матчах (восемь побед, пять ничьих и четыре поражения). В какой-то момент армейцы даже боролись за лидерство с «Зенитом», но уже к середине октября не выдержали темп действующих чемпионов. В череде неудач выделяются поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1) и «Торпедо» (0:1), ничья с «Оренбургом» (2:2). И даже в Кубке России армейцы не удержали первую строчку от посягательств «Урала» — уступили ему один балл.

Во время зимнего перерыва Владимир Федотов сделал ставку на количество матчей — красно-синие провели аж восемь спаррингов, половину из которых выиграли. Из негативного: в последней встрече москвичи уступили «Рубину» (0:2), а еще ранее в игре с «Динамо» потеряли из-за травмы Дивеева. Без защитника сборной России сдерживать ближайших соперников будет чуть труднее. Хотя даже с ним ЦСКА не был на 100% хорош в обороне — пропустил в шести товарняках из восьми.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Краснодар»

Матчи между ЦСКА и «Краснодаром» нечасто получаются очень результативными, но как правило оказываются боевыми — в пяти из семи последних («верх» прошел в двух встречах из последних шести), но выходят достаточно упорными — обмен голами состоялся в пяти случаях из предыдущих семи.

Однако статистика предыдущих матчей — не единственная причина довериться ставке на «обе забьют». За ЦСКА не сыграет основной защитник Дивеев, а за «Краснодар», наоборот, наверняка выйдет Кайо, который часто привозит проблемы на свои ворота. В противовес у команд достаточно мощные линии нападения: у хозяев в порядке Чалов, Карраскаль и Медина (парагваец забил победный мяч в недавнем товарняке с «Динамо»), у гостей есть Кевин, Кордоба и техничный новичок-плеймейкер Кади.

Плюс формат турнира позволит соперникам чувствовать себя немного раскованнее. Во-первых, впереди ответный матч, а во-вторых, у команд из Пути РПЛ есть второй шанс выиграть турнир даже в случае вылета — через Путь регионов. Цена ошибки снижается, и это должно сработать в пользу результативности первой встречи.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.