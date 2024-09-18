Прервалась 7-матчевая победная серия «быков».

Три матча понадобилось Марко Николичу, чтобы наконец-то справиться с командой Мурада Мусаева. После двух поражений в Краснодаре ЦСКА наконец-то отыгрался дома: качественно сработал в обоих таймах, прервал 7-матчевую победную серию «быков» и распределил силы лидеров команды.

FONBET Кубок России — противостояние ротаций, и чем дальше, тем отчетливее расставляются приоритеты. Турнирное положение позволяло Мусаеву предоставить отдых чуть ли не всему костяку, который в субботу уложил «Ростов» в южном дерби. Агкацев, Петров, Сперцян, Диего, Батчи, Смолов, Са — все начали уже третью дуэль с ЦСКА в сезоне в запасе. Хотя резервным состав «Краснодара» точно не назовешь: Тормена страховал в центре обороны, Гонсалес и Оласа разгоняли фланги, Кривцов выжигал центр, а быстрые Олусегун, Козлов и Кобнан искали передачами Кордобу, который передохнул неделю из-за дисквалификации в РПЛ.

Марко Николич после двух выездных провалов с «Краснодаром» выставил вполне боевую обойму, дав отдохнуть лишь Акинфееву и Мусаеву (здесь без сюрпризов: вышли Тороп и Гуарирапа, которому нужно адаптироваться в новом клубе), а также Облякову, Мусаеву и Жемалетдинову.

Ключевая нехватка, конечно, Обляков: по такой вязкой игре хозяева особенно нуждались в креативном футболисте в центре поля, который действует между линиями и взламывает чужую оборону. Тем более в этом сезоне она у «Краснодара» в большом в порядке.

Что делать, когда сложно прорваться по центру? Конечно, сбиваться во фланги — и аплодировать Милану Гайичу за роскошное подключение, вскрывшее игру. Сербский латераль в моменте с первым голом ЦСКА все сделал образцово: открылся под передачу Файзуллаева пяткой в финальной трети (выделим и Мойзеса, протащившего туда мяч), убрал Гонсалеса и пробил Дюпина благодаря рикошету об Арутюняна.

«Краснодар» не развалился и выглядел цельно как до этой атаки, так и после — но без конкретики впереди. Так что появление Черникова, Батчи, Смолова, Сперцяна и Диего во втором тайме выглядело логично. Гостям нужно было лезть вперед, раскрываться и в том числе за счет свежести, а также эмоций раскачивать ЦСКА, который перешел на комфортную модель игры — с максимальной плотностью сзади, резкими контрвыпадами и остротой на стандартах. То есть качества того же Облякова, вышедшего сразу после перерыва, особо не использовались: ЦСКА грамотно сушил игру, гасил эмоции и работал на результат — сдерживая чужие атаки, а не создавая свои.

Получилось сверхпродуктивно: команда Николича без проблем отоборонялась, отодвинула игру от своих ворот и, дождавшись, пока «Краснодар» выдохнется, прибавила в концовке. Замены Мусаева гостям ничего не дали: да, они доминировали и нагнетали, но без особого запала — и ключевую задачу не решили (Тороп так и остался без работы). А на последних минутах заслуженно пропустили второй гол.

Игру могли закрывать и Мусаев, и Жемалетдинов — у обоих были топ-моменты. Но в итоге это сделал Кисляк, который выдал отличный матч и снял все вопросы. В этой атаке снова многое сделал Файзуллаев: классно открылся под проникающий пас Кругового, выждал паузу и нашел Матвея в штрафной, где его вообще никто не держал.

2:0 — ЦСКА по делу разобрался с «Краснодаром» и максимально обезопасил себя от нервов на финише группового этапа: прорыв «Пари НН» или «Ахмата» в плей-офф Пути РПЛ практически нереален.

Можно спокойно завершать кубковую стадию и решать проблемы в чемпионате — не только турнирные, но и игровые.