У ЦСКА — ворох проблем. Но Федотов с ними отлично справляется

Армейцы разгромили «Оренбург» (6:0) в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

Если судить по новостям, то, кажется, нет клуба несчастнее ЦСКА. Марио Фернандес ехал-ехал к родным пенатам, да не доехал — оказался на улице Строителей, но не в Москве, а в Ленинграде. Медина предпочел зарабатывать деньги у принципиального соперника — от красно-синих перешел в «Спартак». Активно ищут новую команду другому недавнему лидеру — Карраскалю, который не выходит на поле ни в РПЛ, ни в Кубке. Добавим к этому травмы — Дивеев перенес операцию в Германии и пропустит три месяца, замену в 1-м туре в Екатеринбурге просил Роша.

А самое главное — у Владимира Федотова до сих пор нет ни одного новичка. ЦСКА — единственный из лидеров, кто нынешним летом пока не укрепил состав.

Тем круче смотрится разгром «Оренбурга» в кубковой игре. 6:0! Совсем не такой встречи с бывшим клубом ждал Иржи Ярошик, сменивший на посту главного тренера Марцела Личку.

И тут можно только рассыпаться в комплиментах Федотову. Даже со всеми перечисленными трудностями он умудряется держать уровень. Сначала в Суперкубке России по качеству футбола москвичи смотрелись увереннее «Зенита», уступив только в серии пенальти. Затем, правда, последовал неудачный старт в РПЛ (1:2 от «Урала»), однако то поражение купировано реабилитацией в Кубке, пусть у «Оренбурга» выступали в основном резервисты.

Нет новичков — помогут юные воспитанники школы. Выдаст «сухарь» защита с 17-летним Рядно и 19-летним Лукиным, откроет счет после финта Зидана 19-летний Арбузов, который вскоре еще и заработает удаление голкипера соперника. А еще один из голов запишет на свой счет 18-летний Кисляк.

Честь и хвала красно-синим, которые достойно справляются со всеми проблемами. Лидерские функции помимо капитана Акинфеева взвалили на свои плечи Мойзес, Роша, Зайнутдинов и Чалов. За счет дисциплины, стабильности и самоотдачи ЦСКА выжимает максимум из своих возможностей.

Но наверняка при этом мечтая о скорейшем усилении. Постоянно находиться на пределе возможностей не так просто. Нужны и глубина состава, и больше футболистов, которые способны сделать разницу. Иначе под вопросом окажется борьба не только за золото, о чем грезили на Песчаной в межсезонье, но и за медали.