У ЦСКА наконец-то глубокий и качественный состав. Разобрались с «Сочи» в Кубке без Карраскаля и Медины

Не обошлось без скандального судейского решения.

ЦСКА выдал очень бодрый старт в РПЛ. В начале сентября даже пошли разговоры, что армейцы способны навязать борьбу «Зениту» в золотой гонке. Но в 10-м туре столичная команда попала под холодный душ — проиграли 0:1 «Торпедо», которое называли главным аутсайдером сезона. ЦСКА нанес 23 удара по воротам и наиграл на 2,3 xG, но так и не смог распечатать ворота Бабурина. Так что в матче Кубка России армейцы были мотивированы — после поражения от «Торпедо» нужно было возвращать себе лицо.

«Сочи» в этом сезоне нестабилен. Вадим Гаранин продолжает развитие команды по вектору, который задал Федотов. И на самом деле получается неплохо — по ожидаемым очкам «Сочи» занимает третье место после «Зенита» и ЦСКА. Но есть огромная проблема с реализацией — забили на 5,2 гола ниже ожидаемого, во всей РПЛ показатель хуже только у «Оренбурга». Чтобы исправить это, клуб подписал свободным агентом Луку Джорджевича — черногорского форварда, хорошо знакомого с российским футболом. РФС разрешил «Сочи» заявить футболиста после закрытия трансферного окна.

ЦСКА пришлось обходиться без Медины и Карраскаля, находящихся в расположении своих сборных. На скамейке остался и Федор Чалов, место которого в центре атаки занял Адольфо Гайч. Ну и на продолжительное время армейцы остались без травмированного Игоря Дивеева, потому в тройке центральных защитников вместе с Набабкиным вышли бразильцы Фукс и Роша.

Гайч с первых же минут показал дикий заряд на матч — Адольфо активнее всех работал в прессинге и не давал защитникам «Сочи» спокойно разыгрывать мяч. Во многом благодаря этому ЦСКА владел инициативой в первой половине тайма. Сам же аргентинец на 23-й минуте был близок к тому, чтобы забить свой второй мяч в сезоне, но после его удара головой с линии вратарской включился Сослан Джанаев. К счастью для болельщиков ЦСКА, на отскоке первым оказался Константин Кучаев, открывший счет в матче.

Активен был и Иван Обляков, много получавший мяч в зоне правого полуфланга. На 16-й минуте он чуть не заработал пенальти, но после проверки ВАР арбитр Алексей Сухой решил не показывать на точку. К сожалению, Обляков вскоре вынужденно покинул поле — после столкновения с соперником он почувствовал дискомфорт в ноге и был заменен на молодого Никиту Ермакова. Сложно судить, стало ли это причиной того, что после получаса игры ЦСКА отдал инициативу. «Сочи» неплохо комбинировал в центре поля и даже создал момент для Джорджевича на 42-й минуте, но в дело вступил Акинфеев.

Под конец тайма травмы обрушились уже на «Сочи». Сначала на ровном месте повреждение получил ключевой игрок атаки Артур Юсупов, а за ним сломался Никита Бурмистров, также травмировавшийся без видимого контакта с соперником. В перерыве «Сочи» произвел еще две замены, кардинально перекроив стартовый состав.

Одним из вышедших на поле оказался Владислав Сарвели. И это был классный тренерский ход: после ошибки опорника ЦСКА Зделара у своей штрафной нападающий получил пас на линии штрафной и красиво пробил в дальний угол ворот Акинфеева — Игорь не спас.

Отдельно стоит отметить и магическое влияние Кристиана Нобоа на игру «Сочи». 37-летний эквадорец начал игру на скамейке и вышел на поле только в начале второго тайма. Но после его появления «Сочи» стал куда острее контратаковать из-за гроссмейстерских передач на ход в исполнении ветерана. Один из таких забросов привел к опасному выходу Сарвели на ворота ЦСКА — Владислав заработал, казалось бы, очевидный пенальти, но судья после просмотра видеоповторов свистнул фол в другую сторону. Вероятно, Сухой решил, что первым на контакт шел Сарвели, а не защитник Роша. Еще один спорный эпизод с одиннадцатиметровым в матче, который наверняка будут горячо обсуждать.

Это был ключевой эпизод — спустя несколько минут мяч залетел в ворота, но не в те, в которые хотел бы Вадим Гаранин, вышедший из себя после решения арбитра не назначать пенальти. Заменивший Гайча Федор Чалов в эффектном стиле головой переправил мяч в сетку. Снова сработали активные фланги ЦСКА — на этот раз ассистировал левый латераль Мойзес.

На удивление после пропущенного гола «Сочи» раскис — ЦСКА все плотнее наседал и демонстрировал, что может создавать моменты и без латиноамериканских волшебников Карраскаля и Медины. Пожалуй, это главный вывод, который можно было сделать по такому матчу. ЦСКА показал не выдающийся, но добротный футбол, контролировал игру и допустил совсем немного моментов у своих ворот с одной из лучших команд чемпионата по продвинутой статистике. Короткая скамейка долгие годы была бичом армейцев, но, кажется, сейчас в распоряжении Федотова качественный и глубокий состав, способный в критические моменты обходиться без ряда лидеров. К тому же весь второй тайм на поле провели молодые воспитанники Ермаков и Яковлев. Не сказать, что феерили, но и из игры не выпадали.

Было ли поражение от «Торпедо» лишь недоразумением и теперь ЦСКА вернется на победную колею? Про реальную силу команды Владимира Федотова мы узнаем в ближайший месяц — в следующих пяти турах РПЛ армейцам предстоит встретиться с «Динамо», «Спартаком» и «Локомотивом». Время показывать амбиции.

29.09.2022 | Спартак — Зенит