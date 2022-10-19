Надвигающийся кризис или издержки ротации? ЦСКА снова проиграл «Торпедо»

Первая победа Талалаева в новом клубе.

В очном матче со «Спартаком» ЦСКА упустил возможность выйти на чистое второе место в премьер-лиге. Резонанс вызвала перепалка Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем, но армейцам совсем скоро нужно было переключаться на матч Кубка России. Да и других интересных моментов хватало. Например, Хорхе Карраскаль демонстративно выразил недовольство заменой в середине второго тайма, что было зафиксировано во время прямой трансляции, а Федотов довольно резко отреагировал на это во флеш-интервью.

«Думаю, тренер имеет право в каких-то эпизодах немного вынести на свет такую критику. Да, где-то прочитал в свой адрес: «Как же так, это климат в раздевалке нарушится!» Нет, мы хотим, чтобы футболист гармонично развивался, становился лучше. Мы ни в коем случае не враги для наших футболистов. Это как наши дети, но детям иногда нужна и строгость», — говорил Федотов «СЭ».

Казалось, ситуация под контролем, но на кубковый матч колумбиец не попал даже в заявку, а тренер ЦСКА до игры объяснил это «внутренними делами» и «небольшими проблемами», а уже после уточнил: дело в медицинских показателях игрока после матча со «Спартаком».

На «Торпедо» вообще вышел интересный состав: Тороп в воротах, Зайнутдинов, Мухин и Щенников в центре обороны, Ушаков на левом фланге вместо Мойзеса, Обляков и Медина как поддержка Чалова.

Владимир Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Талалаев же ответил глубокими 5-4-1 с мобильными флангами Чурич — Эркинов. Несмотря на схему, «Торпедо» показывало довольно динамичный футбол и старалось не прижиматься к своим воротам. Видно, что Талалаев пытается заставить «Торпедо» играть более смело. Пока страдает качество, но намерения очевидны. Андрей Викторович на протяжении всего первого тайма активно жестикулировал на бровке, в основном призывая своих футболистов встречать армейцев выше. Федотов же, казалось, был подчеркнуто молчалив.

ЦСКА ожидаемо постарался с первых минут завладеть мячом и инициативой, но уже на 9-й минуте Мухин привез пенальти, врезав Ле Таллеку по пятке при попытке выбить мяч. 11-метровый реализовал один из балканских новичков «Торпедо» Чурич. Примечательно, что у 18-летнего Владислава Торопа почти получилось отразить удар в стиле Игоря Акинфеева в серии с испанцами, но не хватило опыта — мяч после попадания в его ногу все же залетел в сетку.

Спустя несколько минут у Чалова была прекрасная возможность продолжить свою голевую серию. Но Федор не был так удачлив у ворот, как в дерби, — Довбня красиво сложился и потащил бесхитростный удар. На исходе получаса игры ЦСКА все же забил — после удара Облякова мяч оказался в сетке. Однако после просмотра ВАР арбитр Антон Фролов гол отменил — из-за офсайда у Щенникова, который участвовал в эпизоде.

ЦСКА — «Торпедо». Фото Скриншот трансляции. Скриншот трансляции.

В целом в первом тайме ЦСКА старался давить и не выключился после пропущенного мяча. Активничал Медина, собиравший на себе много фолов. Хорош был Ушаков — после акцентированного выноса мяча Торопом он в непривычном для игрока его позиции стиле сместился и пробил в направлении дальней штанги. Мимо. «Торпедо» же огрызалось быстрыми выпадами — после одного из таких активный Эркинов был близок к тому, чтобы сделать счет 2:0, но на этот раз Тороп выручил.

В перерыве Федотов поменял Чалова на Заболотного, но никаких дивидендов атаке это не принесло. Более того, нападение армейцев как будто заглохло — мяч до Антона попросту не доходил. Вообще моментов во втором тайме почти не было. Самый острый — у Смольникова после приема мяча в центре штрафной, за которым последовал неудачный удар. И если для «Торпедо» засушивание игры можно считать комплиментом, то вот неспособность ЦСКА взвинтить темп удивила. Федотов попробовал оживить игру выходом молодых Ермакова и Яковлева, позже — Мойзеса. Но ни одна замена не принесла решающего преимущества.

Андрей Талалаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это поражение некритично для ЦСКА — команда сохраняет первое место в своей группе. Но вторую игру подряд армейцы подвешивают в воздухе не самые приятные для себя вопросы. В дерби они упустили преимущество в счете, выключившись из игры на 20-25 минут, хотя доминировали весь первый тайм. В Кубке России пусть и полуторным составом, но создали слишком мало моментов против аутсайдера РПЛ. Более того, не смогли добавить по ходу второго тайма — наоборот, стали играть еще более пресно.