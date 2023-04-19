ЦСКА спасся в финале Пути РПЛ с «Уралом». Голы обеих команд вызвали споры

Первый раунд верхней сетки Кубка завершился ничьей.

День сурка

Перед матчем «Урал» опубликовал в сосцетях забавный ролик с кадрами из фильма «День сурка». Отсылка очевидна: екатеринбуржцам предстояла пятая за сезон встреча с армейцами. И точно не последняя.

«Урал» с ЦСКА уже дважды играли друг с другом в чемпионате, причем предыдущий матч состоялся в минувшую субботу, а также на групповом этапе FONBET Кубка России. Формат турнира предполагает в финале Пути РПЛ двухраундовое противостояние, поэтому командам предстоит еще одна игра — шестая очная за сезон. Но и это еще не все: есть немаленькая вероятность, что ЦСКА с «Уралом» сойдутся в суперфинале в «Лужниках», ведь проигравший вылетит не из Кубка, а в финал Пути регионов.

Пассивный «Урал»

При таких вводных обоим тренерам было трудно друг друга удивить, тем более что каждый из них прекрасно знает команду соперника: Виктор Гончаренко не так давно покинул ЦСКА, а Владимир Федотов играл и работал в «Урале». Но несколько изменений по сравнению с субботней встречей тренеры сделали.

В составе красно-синих вновь повреждение получил Зайнутдинов, поэтому Федотов вернул на левую бровку Облякова, а в атаку наконец-то выпустил Карраскаля — колумбиец не выходил в основе с начала марта. А Гончаренко перетряхнул оба фланга: слева в обороне появился Бевеев, а на крыльях атаки вышли Ранджелович и Каштанов, который крайне редко появляется на фланге. При этом вингеры «Урала» периодически менялись бровками.

Перестановки черно-оранжевых, правда, ни к чему внятному не привели. Первый тайм «Урал» вообще провалил и совсем не был похож на себя. Если в субботу команда Гончаренко регулярно создавала моменты и била, пусть и неточно, то сейчас удары почти исчезли: за стартовые 45 минут «Урал» пробил по воротам лишь раз — Влут не попал в створ.

Герой Помазун

У армейцев конструировать атаки получалось гораздо лучше. В первые 20 минут ЦСКА если не смял гостей, то уж точно пошатнул их уверенность. Неплохо били Чалов, Заболотный и Карраскаль, причем зачастую голевые моменты армейцев были двойными или тройными — это говорит о том, что «Урал» плохо работал в зоне подбора. Может быть, не хватало травмированного Газинского.

Армейцы не теряли инициативу весь первый тайм, причем почти не уставали. Вариантов отправить мяч в сетку было много: например, на 32-й минуте Мойзес едва не забил со штрафного, а чуть позже он же мог отличиться с игры. Помазун еле успевал выручать «Урал» и заслужил звание лучшего футболиста первого тайма.

В перерыве Гончаренко подкрутил настройки команды, и она стала организованнее. ЦСКА перестал беспрепятственно просачиваться сквозь центральную зону, а «Урал» начал чаще бить по воротам. Армейцы все еще больше находились с мячом, хотя владение в большей степени стало стерильным. Полноценные опасные моменты куда-то испарились.

Ничья в пользу обоих

«Урал» при Гончаренко отличает не очень активная игра в обороне, и в этом матче гости тоже старались обороняться низким или средним блоком. Но на 70-й минуте черно-оранжевые включились в агрессивный прессинг — Мишкич обокрал Мендеса и раскрутил результативную атаку, завершившуюся голом Бикфалви. При этом Мишкич отбирал мяч не очень аккуратно, и видеоарбитры внимательно рассматривали эпизод, но оставили гол в силе.

Для «Урала» все складывалось идеально: Гончаренко наверняка был бы доволен и ничьей при такой игре, не говоря уже о минимальной победе. Но на исходе основного времени дважды за 10 секунд в чужой штрафной упал Заболотный, и в обоих случаях Кирилл Левников сперва промолчал. Однако просмотр повтора убедил главного арбитра в том, что в одном из моментов Заболотному все-таки помог упасть Эмерсон (хотя форвард ЦСКА явно очень хотел это сделать). Вышедший на замену Медина уверенно реализовал пенальти.

В добавленное время у ворот Помазуна возник еще один опасный момент, но «Урал» выстоял и сохранил ничью, которой наверняка доволен. Армейцы тоже должны быть рады, ведь ушли от поражения. В любом случае все решится в Екатеринбурге.