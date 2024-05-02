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Сегодня, 09:45

ЦСКА — «Зенит»: столкновение кризисов. У Семака и Федотова нет права на ошибку

Финал Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» состоится 2 мая
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Сергей Семак и Владимир Федотов
Сергей Семак и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Время доставать козыри.
FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ
02 мая, 19:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Трудно было представить, что к важнейшему кубковому матчу ЦСКА и «Зенит» подъедут на сериях без побед. Но этот сезон у нас особенный, случается разное. И такое — тоже. Так что в финале Пути РПЛ встретятся проигравшие два последних матча питерцы и не побеждавшие три игры москвичи.

Природа кризисов (если такие непродолжительные серии в принципе можно назвать полноценными кризисами) разная. У ЦСКА сломалась атака — Владимир Федотов всю весну находится в поиске идеального сочетания этой линии, но определиться пока не может. Да и отъезд в сборную одного из лидеров, Аббосбека Файзуллаева, тоже не пошел на пользу.

У «Зенита» другая проблема. Команда Сергея Семака впервые с 2005 года проиграла два матча подряд всухую — есть мнение, что на фееричную концовку у футболистов просто не хватает мотивации. Так это или нет — установить тяжело, но то, что среди питерцев сейчас нет яркого героя, который мог бы в одиночку сделать разницу, — медицинский факт.

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А ведь матч важнейший. Права на ошибку в финале Пути РПЛ нет. Если в прошлом году проигравший отправлялся в Путь регионов биться с местным финалистом, то в этом лазейку убрали — вылет окончателен. Для «Зенита» и Семака это будет драма — путь к трофею в Кубке России питерцам в последние годы не дается.

Для ЦСКА тоже момент крайне напряженный, ведь защита титула (армейцы — действующий обладатель трофея) — это все, что остается команде Федотова в этом году. В чемпионате ей будет сложно побороться даже за медали.

Антон Заболотный (ЦСКА) и Вячеслав Караваев («Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Плюс проиграть в таком финале будет втройне обидно — отношения между ЦСКА и «Зенитом» очень накалились за этот сезон. Нарушены все «джентльменские соглашения» из 2000-х — армейцы и питерцы поуводили друг у друга игроков, что раньше не допускалось. И есть ощущение, что конфликт, связанный с переходами Фернандеса в «Зенит» и Кругового в ЦСКА, еще не закончен. Но какое место в нем займет финал Пути РПЛ?

Встреча важна, и стороны готовятся, доставая козыри. ЦСКА вернул из сборной Файзуллаева — игрок решил все задачи с Узбекистаном, отобравшись на Олимпиаду, и теперь должен выйти на поле против «Зенита». А сине-бело-голубые незадолго до матча объявили о грядущем продлении контракта с Семаком еще на пять лет — важный психологический ход в непростое время.

Сергей Семак. Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?

До сих пор у команд не было особых проблем в Кубке — у «Зенита» и ЦСКА по два незначительных поражения, которые они потом убедительно перекрыли. Но сейчас другое время и другие обстоятельства. Помогут ли козыри — вопрос открытый. Ясно одно — поражение в финале Пути РПЛ будет стоить дорого. Кто заплатит? Узнаем 2 мая на «ВЭБ Арене».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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