Затишье до перерыва и буря во втором тайме. Антикризисная ничья ЦСКА и «Зенита»

Питерцы спасли игру после гола Ерохина.

Одна команда проиграла два матча подряд с сухим счетом. У другой в последних трех играх ничья и два поражения. Если предложить разгадать ребус с такими вводными человеку, который на какое-то время выпадал из информационного пространства, он будет сильно удивлен ответом. А скорее всего, даже уточнит: это точно про «Зенит» и ЦСКА? На минуточку — действующих чемпиона РПЛ и победителя FONBET Кубка России.

При таких раскладах стандартны разговоры как о кризисах, так и о важности игры не только с турнирной, но и с психологической точки зрения. Что, впрочем, не отменило типичную кубковую ротацию. В сравнении с последними матчами чемпионата Владимир Федотов и Сергей Семак совместными усилиями поменяли четырнадцать футболистов. Более глобальными — опять же привычно — стали перестановки в составе «Зенита». Из тех, кто играл в столице против «Динамо», осталось только три человека, но при этом Барриос переквалифицировался в центрального защитника.

Ну а первый тайм откровенно разочаровал. Напряжение и ответственность, конечно, присутствовали, а вот с качеством и зрелищностью возникли проблемы. Словно все перевесила осторожность. Поэтому по итогам первого тайма красноречиво смотрелись нули как на табло, так и в графе «Удары в створ». В реальности одно попадание по цели все-таки случилось, и мяч даже оказался в сетке, однако Чалов в момент скидки Заболотного забрался в офсайд. На повторе он определялся даже без линий вынесшего окончательный вердикт ВАР.

Если же говорить о том, что тренеры в последние годы любят называть перспективными подходами, то ЦСКА по итогам первых 45 минут подобрался к голу чуть ближе. Однако у Дивеева и вернувшегося в строй Виллиана Роши не получалось завершение при подачах угловых, а перспективная атака с ходу завершилась прерванным питерской обороной прострелом Заболотного.

Сине-бело-голубые, в свою очередь, в основном демонстрировали стерильное владение. А единственный взрыв на фланге Густаво Мантуана закончился ударом Вендела с подбора. Смотрелось перспективно, но мяч после двух рикошетов (от Дивеева и Роши) проследовал почти параллельно воротам. В общем, идеальное снотворное.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зато каким получилось пробуждение сразу после перерыва! Смещение Мантуана в центр, после которого мяч совместными усилиями остановили кончики пальцев Торопа и перекладина. Затем долгий просмотр Сергеем Карасевым эпизода с возможной игрой рукой со стороны Мойзеса (арбитр не согласился с ВАР и оставил решение об угловом в силе). И, наконец, долгожданный гол. Немного суматошный, но какой страстный! Со скидками Роши и Чалова головой, сутолокой у линии ворот и решающим касанием то ли Заболотного, то ли Алипа.

Обе команды словно переключили скорости. Кто-то из игроков — даже на пару оборотов. Педро, опередив своего оппонента перед штрафной, едва не сотворил в столице новый шедевр. Однако каркас ворот в этот вечер был союзником Торопа, и на этот раз мяч врезался в штангу. Семак тем временем добавлял в разгоревшийся костер игры топлива. На поле появился Клаудиньо с Коваленко, а вслед за ними — Изидор с Ерохиным.

При этом ЦСКА — пусть его периодически и запирал на своей половине поля забиравший мяч «Зенит» — и не думал банально оберегать минимальное преимущество. Выходы Давилы и досрочно вернувшегося из сборной с путевкой на Олимпиаду Файзуллаева выглядели показательно. Эти ходы Федотова можно было рассматривать как попытку как ослабить давление, так и поймать шанс на свободном пространстве.

Все-таки ехать в Санкт-Петербург с форой в два мяча было бы комфортнее. Однако 15 мая — спустя четыре дня после игры на «Газпром-Арене» в рамках чемпионата — все начнется почти с чистого листа. А решающим в среду оказался фактор Ерохина, который сам заработал угловой и сам замкнул подачу Артура. Получился совсем не кризисный футбол, после которого хочется продолжения.