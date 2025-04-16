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Кубок России

16 апреля, 22:50

Личка наконец-то не проиграл Николичу, но «Динамо» отправилось в Путь регионов — на «Спартак». ЦСКА в Пути РПЛ ждет «Зенит»

ЦСКА обыграл «Динамо» в Кубке России по сумме двух матчей и сыграет с «Зенитом» в финале Пути РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Игорь Акинфеев спасает ворота ЦСКА в матче против «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ничья в Петровском парке.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
ЦСКА

Как же полтора весенних месяца развернули ситуацию для «Динамо» и ЦСКА. На зимнюю паузу бело-голубые уходили с отрывом в четыре очка от армейцев. Спустя шесть туров уже красно-синие впереди на те же четыре очка. Команду Марко Николича, которая сравнялась со «Спартаком», теперь причисляют к претендентам на золото, а «Динамо» фактически вычеркнули из борьбы за медали.

У одних серия из шести побед (две из которых — над «Динамо»), у других за то же время лишь два выигрыша — у Махачкалы и «Оренбурга». Николич на коне, над Личкой сгустились тучи. Фактически единственный реальный шанс спасти сезон для чеха — выиграть FONBET Кубок России. В предыдущем туре РПЛ Марцел прибег к ротации, сыграв вничью с «Пари НН», а в ответной кубковой встрече с ЦСКА выпустил всех лучших.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 24-го тура чемпионата России.Драма в Нижнем: нереализованный пенальти оставил «Пари НН» без победы над «Динамо». Москвичи продолжают падение

Красно-синие, естественно, тоже хотели продлить удачную серию, и у них сильнейший состав. Что только порадовало болельщиков, заполнивших трибуны стадиона в Петровском парке — все билеты раскупили еще за неделю до встречи.

«Динамо» начало очень мощно. Хозяева прижали армейцев к их штрафной, в первые 15 минут создав три голевых момента. Чавес зарядил в штангу, а Гладышев с шести метров дважды не подобрал ногу: наноси удар правой, наверняка быть бы голу, а вот левой замкнуть прострел не получилось.

Дальше в игре наступила пауза, ЦСКА отодвинул игру в центр, но заключительные четверть часа — снова полное преимущество бело-голубых. Акинфеев крутился в воротах, отбивая сложные выстрелы, хозяева чуть-чуть не успевали на добивание, а подрезку Фомина голкипер перевел на угловой. Давление мощное, по ударам преимущество динамовцев к перерыву 11:0, а голов нет. Ничья, которая устраивала красно-синих после домашней победы 2:1.

В перерыве Николич заменил Файзуллаева и Пьянича на Бистровича и Жемалетдинова, а вот у Лички с резервом посложнее. Тюкавин травмирован, Маухуб дисквалифицирован, так что в запасе из опытных футболистов атаки лишь Нгамале и Макаров.

Во втором тайме ЦСКА выравнял игру. Вышедшие на замену освежили состав, потом к ним присоединился еще и Кирилл Глебов с Мусаевым, а вот «Динамо» пыталось вырвать победу стартовым составом. Натиск хозяев ослаб, но свой момент на 70-й минуте Карраскаль получил — как же хорош был Акинфеев после удара с линии штрафной в «девятку»!

Лишь на 77-й минуте Личка сделал первую замену — вышел Нгамале. Однако перелома не случилось. Наоборот, армейцы перевели игру на половину «Динамо», спокойно доводя встречу до финального свистка. Четырех побед в четырех матчах за сезон у Николича над Личкой не случилось, но сербу хватило и ничьей для выхода в финал Пути РПЛ. ЦСКА в нем сыграет с «Зенитом».

«Динамо» же в Пути регионов встретится со «Спартаком».

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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