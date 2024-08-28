Команда Лички не оставила шансов «Крыльям Советов».

После внезапной победы махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» ситуация в группе А FONBET Кубка России стала очень интересной. Записной аутсайдер возглавил квартет — у них с красно-белыми по шесть очков. Но это — до старта матча «Динамо» московского с «Крыльями Советов».

А им было что доказывать. Команда Марцела Лички нестабильна — да, показывают красивую игру, но терпит неудачи с грандами. «Крылышки» же и вовсе завалили старт сезона — не работает атака, дыры в обороне. Хотя в последнее время у самарцев наметилась положительная динамика.

В любом случае обеим командам не помешало бы как минимум для уверенности добиться успеха в Кубке — не выйти из группы тут, казалось, сложно, но динамика махачкалинцев ступала всем карты.

Оба тренера провели обширную ротацию. Личка выпустил в основе всего двух футболистов, вышедших в основе на «Краснодар» в последнем туре РПЛ (Маричаль и Чавес), Осинькин сделал то же, оставив лишь Костанцу и Шитова.

«Крылья Советов» неожиданно провели несколько атак на старте, но быстро их запал потушили два воспитанника «Динамо», получившие шанс в Кубке. Да как! 17-летний атакующий полузащитник Виктор Окишор принял пас, развернулся и сделал элегантный «черпачок» на 18-летнего форварда Бокова, который не менее изящно перебросил мяч через вратаря.

До этого Окишор очень технично в касание опустил на газон летящий верхом мяч и вспорол оборону соперника (но Макаров забежал в офсайд). Хотя это был только разгон — на 21-й минуте Окишор забил сам, мягко подставив ногу под прострел и поразив ближний угол. То, как юноша работал с мячом и какие решения принимал — признак большого таланта.

На исходе получаса игры травму получил Денис Якуба, которого пришлось вынужденно менять — футболист ушел в подтрибунку в слезах. Судя по всему, что-то серьезное. И когда казалось, что «Крыльям» этим вечером совсем уж не везет, удача пришла. Макаров вернулся отработать в штрафную, но после неуклюжего движения Маричаля мяч попал в руку Денису. Судья Буланов после подсказки ВАР указал на точку, и Костанца реализовал попытку.

Неплохая закрутка сюжета, но на первый план снова вышел Окишор, забравший себе все внимание. Хавбек открылся в штрафной под передачу Скопинцева и снова исполнил красоту — на этот раз аккуратно забросил мяч в дальний мимо вышедшего на перехват Овсянникова. Просто вау! А ведь до этого Окишор за взрослую команду сыграл лишь тайм против «Спартака» и вышел под финальный свисток в матчах с «Факелом» и «Локомотивом». А тут такое представление.

Замены в перерыве — уже классика для Кубка России. Личка и Осинькин сделали по две корректировки, но на игру это особо не повлияло — «Динамо» продолжало наращивать преимущество, а гости потихоньку разваливались. Старался быть активным Печенин, здорово из неочевидного положения пробил Дмитриев, но остроты у ворот Лещука явно не хватало.

Зато у «Динамо» с вышедшими Бителло и Гладышевым все заискрилось. Собственно, эта парочка организовала четвертый гол. И он тоже вышел эстетским — и пас бразильца, и завершение шведой молодого россиянина. А началась атака с того же Окишора, который отобрал мяч в центре поля.

Виктор мог оформлять хет-трик и снова делал все красиво — убрал под правую и целил угол, но немного не попал. На 61-й минуте главного героя встречи заменили. Чуть позже на поле вышел новичок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, который забил менее чем через минуту после появления на поле, но его гол отменили из-за офсайда у Макарова.

В целом же результат противостояния уже был предрешен. Точку же поставил активный Макаров, который получил классный пас от Гладышева. «Динамо» и правда забивало красиво, но стоит отметить и отвратительную игру защитников «Крыльев», которые и один в один не справлялись, и упускали свои зоны.

«Динамо» одержало легкую победу, но главное — это выступление Окишора. Интересно, это единичная яркая вспышка или скоро в бело-голубой футболке будет зажигать талант, не уступающий Захаряну?