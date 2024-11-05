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Батраков хорош и в Кубке — два ассиста со стандартов. «Локо» теперь фаворит в паре с «Динамо»

«Локомотив» обыграл «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Полузащитник «Динамо» Луис Чавес и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Команда Галактионова выиграла в гостях — 2:1.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 нояб, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Локомотив

У «Динамо» с «Локомотивом» в этом сезоне особые взаимоотношения. В РПЛ бело-голубые на старте чемпионата обыграли красно-зеленых, однако команда Михаила Галактионова маячит впереди — на третьей строчке, которая значится целью для подопечных Марцела Лички, идущих четвертыми. Фактически железнодорожники — главный конкурент, ведь «Зенит» и «Краснодар» вытеснить из призовой тройки представляется куда более сложной задачей.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков забил гол &laquo;Зениту&raquo; (1:1) и&nbsp;возглавил гонку бомбардиров РПЛ. Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»

А теперь жребий свел соперников еще и в FONBET Кубке России. При этом тренеры верны своей тактике группового этапа. Галактионов недавно удивил всех, привезя в Ростов лучшие силы, когда вопрос с первым место был уже решен. И против «Динамо» из твердых футболистов старта отсутствовали только Лантратов и Воробьев, которых заменили Митрюшкин и Сулейманов. Остальные на месте — Монтес, Ньямси, Ненахов, Самошников, Баринов, Батраков, Пиняев, Тикнизян.

У «Динамо» изменений куда больше: по сравнению с последним матчем РПЛ с «Ростовом» (1:1) остались только четверо: Маричаль, Фернандес, Чавес и Карраскаль. Впрочем, остальные не зеленые дублеры, а амбициозные футболисты, претендующие постоянно выходить с первых минут — Лещук, Даса, Скопинцев, Макаров, Гагнидзе, Гладышев и Маухуб. Вот и докажите — словно говорил Личка.

Более сыгранный «Локомотив» сразу мощно прижал хозяев: Ньямси пробил в штангу после подачи Пиняева, а затем сам молодой россиянин зарядил выше ворот. Впрочем, бело-голубые довольно быстро втянулись и ответили своими тремя возможностями — Гладышева, Маухуба и Карраскаля. Стало понятно, что игра пойдет на встречных курсах.

И вскоре мы в этом убедились. Не успел на 26-й минуте Монтес после углового Батракова почти без помех поразить «девятку», как на 28-й ответил Маухуб, замкнув полуудар-полупрострел Макарова. Так обмен уколами и продолжался до перерыва — открытая зрелищная игра, высокий темп, удар на удар. «Локомотив» чуть настойчивее впереди, «Динамо» не менее остро на контратаках.

Решение всех вопросов команды оставили на второй тайм, который начался со второго мяча «Локомотива». И снова голевая Батракова со стандарта. Если в первом случае здоровенный Монтес воспользовался тем, что остался против Макарова (бело-голубые при корнерах используют зонный принцип, при котором высокие футболисты выстраиваются на линии вратарской), то после перерыва сработал штрафной — на дальней штанге Пиняев ускользнул от Скопинцева, а Лещук не пошел на выход. 167-сантиметровый полузащитник забил головой — 1:2.

Хватит ли сил у хозяев отыграться во второй раз? Личка бросил в бой Артура, Грулева. Бело-голубые серьезными силами пошли вперед, но проникать в штрафную им позволяли редко. Приходилось бить издалека, попыток было много, но серьезных проблем Митрюшкину они не создавали.

Второй тайм вообще получился более закрытым. «Локомотив» устраивал счет, гости действовали аккуратно и жалили в быстрых атаках даже опаснее. В итоге добившись минимальной выездной победы. Теперь красно-зеленые — фавориты в паре перед ответной встречей в Черкизове.

Алексей Батраков
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ФК Динамо (Москва)
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