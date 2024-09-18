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Кубок России

18 сентября, 23:35

«Динамо» вновь упускает преимущество в два мяча. Победа в Махачкале только по пенальти

Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло махачкалинское в Кубке России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Гамид Агаларов и Игорь Лещук.
Фото ФК «Динамо»
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Лещук отразил удар Глушкова.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
18 сент, 21:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:2
Динамо

В группе А после трех туров FONBET Кубка России получилась интересная закрутка: у трех команд по шесть очков — двух «Динамо» и «Спартака», «Крылья» при этом завершили первый круг с нулем. Лидеры сделали мощную заявку на следующую кубковую стадию, однако за то, чтобы не вывалиться в Путь регионов, ожидалась жесткая борьба.

Правда, все мысли тренеров все равно в первую очередь об РПЛ. Там, кстати, в ближайшее время те же соперники. Махачкалинцы в прошлом туре сыграли вничью со «Спартаком», в воскресенье красно-белые проведут дерби с командой Лички, еще через неделю два «Динамо» вновь сойдутся в столице Дагестана, после чего вновь дерби, но уже в Кубке. Соперники сильно надоедят друг другу.

Правда, встречаться явно будут разные составы. В среду тренеры применили мощную ротацию: Биджиев заменил вообще всех по сравнению с прошлым туром, а Личка оставил только четверых — Фернандеса, Скопинцева, Фомина и Артура. При этом Лунев, Даса, Майсторович и Тюкавин в Махачкалу даже не полетели.

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Ближайший резерв явно соскучился по игре — скорости были хорошие, футболисты двигались активно, максимально старательно, но в финальной трети энтузиазм разбивался о технический брак и грамотные действия в обороне со стороны соперника.

До 35-й минуты встреча шла практически без ворот, а в концовке тайма вдруг раскрылась. Сигналом стал мощный и точный дальний удар в «девятку» от Фомина — 0:1.

Спустя две минуты уже 0:2 — Артур сыграл в «стенку» с Кутицким и открыл счет забитым в России голам. Гости настолько легко и быстро добились солидного преимущества, что расслабились. Прямо как в прошлом туре, когда 2:0 против «Ахмата» превратились в 2:2. На сей раз сценарий тот же — оборона заснула.

Сначала Сердеров без помех пробил головой с линии вратарской. Наконец-то смогли порадоваться пришедшие на стадион бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

А во втором тайме хозяева подловили соперника на быстрой контратаке. Маричаль не выдержал линию офсайда при сбросе на Агаларова, и форвард махачкалинцев получил чистый выход один на один — 2:2.

И вновь много старательности, суеты и куда меньше организации и игровой дисциплины. У махачкалинцев Агаларов едва не сделал дубль — небольшой офсайд. А у москвичей Карраскаль вышел на убойнейшую позицию, но с 11 метров запустил мяч в небеса.

Веселый, но какой-то суматошный матч завершился вполне справедливо — ничьей. И серией пенальти, в которой героем стал Лещук — голкипер отбил удар Глушкова, а остальные бьющие оказались точны. Москвичи чуть улучшили позиции в борьбе за продолжение борьбы в Пути РПЛ.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)

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