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Вечер Зорина в Каспийске: заработал численное преимущество, принес победу «Спартаку» и удалился

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игрок «Спартака» Даниил Зорин в матче Кубка России против махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Спартак»
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Красно-белые отправили махачкалинское «Динамо» в Путь регионов кубкового турнира.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
22 окт, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Спартак

С турнирной точки зрения последний игровой день группового этапа FONBET Кубка России не имел для «Спартака» никакого значения, так как красно-белые забронировали за собой первое место. Можно было спокойно экспериментировать, дав шанс не имеющим стабильной игровой практики Виллиану Жозе, Мангашу, Игнатову, Пруцеву и Дуарте. Компанию им составил и выпавший в последнее время из основного состава капитан красно-белых Зобнин, который снова может стать востребованным Деяном Станковичем после травмы Мартинса.

Сергей Семак, Деян Станкович, Марко Николич. ЦСКА против «Ахмата», победы «Спартака» и «Зенита». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Естественно, матч в Каспийске для «Спартака» нельзя было рассматривать как возможность исправиться после унизительных 0:3 в домашней игре чемпионата с «Краснодаром». Скорее именно через призму заявок на попадание в основу. И в первом тайме больше возможностей проявить себя было у тех, кто отвечает за разрушение чужих атак. Причем «Динамо» тоже выставило смешанный состав, хотя победа давала шансы опередить столичных одноклубников и финишировать на втором месте, избежав попадания в Путь регионов.

Но не сказать, что активность хозяев напрягала Селихова. Ноль ударов в створ за 45 минут красноречивы. А первым запомнившимся всплеском «Спартака» стал выстрел Игнатова с дальней дистанции. Тимуру Магомедову пришлось потрудиться, но по большому счету он просто выполнил свою работу. А за настырность похвалу заслужил Зорин, который сумел опередить Кирша и спровоцировал того на фол по неосторожности. Только отсутствие умысла не отменяло того факта, что нарушение сорвало выход спартаковца один на один, и арбитр без раздумий достал красную карточку.

Получив численный перевес, гости оставшиеся до перерыва минуты провели в атаке, а вторая половина началась так, словно никакой паузы не было. И это довольно быстро принесло результат, причем гол организовали те, кто выделялся больше других. Подхвативший мяч на фланге Зобнин дотащил его до штрафной, а Зорин уложил в угол.

Как раз гола не хватало игре, чтобы сделать ее по-настоящему зрелищной. «Спартак» был явно не против развить успех и освежил фланги атаки не появлявшимся на поле ровно месяц Зиньковским и Мединой. Парагваец с «Краснодаром» забил в свои ворота, а тут должен был отправлять в чужие, но не смог переиграть вратаря после элегантного паса «черпачком» от Виллиана. В свою очередь, махачкалинской атаке дали огня джокеры Хасанби Биджиева — Касинтура, Гаджиев и Агаларов.

Но уж точно перед Селиховым не стояло таких сложных задач, как перед его махачкалинским коллегой по амплуа. Сейв Магомедова после удара Дуарте головой — украшение матча. Парагваец же в очередной раз заставил задаться вопросом: почему ему так мало доверяет Станкович? Даже странно сравнивать его с Абеной (в Махачкале они играли в паре). Дуарте прогрессировал весь прошлый сезон, и у него, в отличие от суринамца, нет проблем с первым пасом.

Во вторник южноамериканец образцово справился со своей непосредственной работой, а ответственность повысилась, когда составы уравнялись после красной карточки Зорина. Хотя на финишном отрезке снова спасать пришлось Магомедову, и он самоотверженно остановил выход к воротам Пруцева. «Спартак» был явно ближе ко второму голу, чем «Динамо» к спасению. Команда из Дагестана отправляется в Путь регионов, а кубковая версия красно-белых в группе была безупречна.

Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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