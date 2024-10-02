«Спартак» вновь бьет «Динамо» в дерби. Победный гол Виллиана Жозе в сумасшедшей концовке

Красно-белые обеспечили себе плей-офф Пути РПЛ. Бело-голубые рискуют вылететь в Путь регионов.

Дерби много не бывает? Кажется, болельщиков немного перекормили даже одним из главных российских противостояний. Жребий второй год подряд свел «Динамо» и «Спартак» в одной группе FONBET Кубка России, весной команды еще встретились в плей-офф, добавляем РПЛ и получаем, что за 13 месяцев соперники в среду играли уже восьмой раз. А с последнего матча прошло всего десять дней — мастерский гол Тюкавина в меньшинстве до сих пор в памяти.

При этом на счету Марцела Лички была всего одна победа и одна ничья при пяти поражениях от красно-белых. Принципиальный момент для бело-голубых, которым и с турнирной точки зрения было важнее в среду выиграть — «Спартак» в группе шел впереди на один балл, и даже в случае поражения все оставалось в руках команды Станковича. Бело-голубые же рисковали вывалиться в Путь регионов даже при победе над «Крыльями» 24 октября.

И все же хозяева решили поберечь перед матчем премьер-лиги с ЦСКА многих лидеров. Личка не стал задействовать с первых минут восьмерых из состава, победившего на днях в Махачкале. Дисквалифицированного Фернандеса плюс Лунева, Майсторовича, Фомина, Нгамале, Артура, Бителло и Тюкавина. Восемь изменений. У гостей — шесть после поражения от «Локо», в запасе остались Максименко, Денисов, Абена, Рябчук, Зобнин и Николсон. Правда, твердыми игроками старта из них можно назвать, пожалуй, только Максименко и Рябчука.

Десять дней назад в чемпионате в дерби «Динамо» открыло счет на 3-й минуте, «Спартак» сравнял на 7-й. Почти идентично началась и кубковая встреча. 2-я минута. Даса роскошным ударом с лета после углового — 1:0. 10-я минута. Бонгонда бьет — Маричаль отставляет руку — пенальти — Барко — 1:1.

Впрочем, дальше сценарии разошлись. В РПЛ на 23-й минуте вперед вышел «Спартак», а сейчас на 20-й — «Динамо». Бабич обрезал всю команду, Гагнидзе перехватил, Карраскаль отпасовал, а Маухуб провел первый в России гол с игры. 2:1. Бодрое начало.

И дальше до конца тайма игра шла не менее весело. Пусть не хватало качества, зато разудало — на высоких скоростях, с драйвом, почти без центра поля, с обилием моментов. Только с реализацией стало хуже. Поначалу транжирили возможности динамовцы, ближе к перерыву — спартаковцы. Для зрителей интересно, для тренеров — головная боль из-за отсутствия баланса, числа ошибок и дыр в обороне.

Такой футбол продолжился и во втором тайме. Красно-белые придавили, опасно били Маркиньос и Бонгонда, на что бело-голубые ответили выходом один на один Макарова (Мангаш успел накрыть) и ударом из штрафной Скопинцева... А дальше все успокоилось.

Перед матчем поднимался вопрос: собирается ли «Спартак» выходить из кризиса? И как тут оценивать итоги матча? Шло время, а красно-белые никак не могли отыграться, еще и допуская провалы в обороне. Что говорило в пользу версии о продолжении проблем.

Станкович бросил на усиление Мартинса, Денисова, Николсона, Абену, Виллиана Жозе... Идей в атаке от этого не прибавлялось, комбинации соперника хозяева читали все легче и легче, однако победу в концовке гости все же вырвали. Сработали стандарты. Сначала Маркиньос после углового пробил в штангу, а Мартинс первым оказался на добивании. 2:2.

А на 90-й минуте самый критикуемый футболист начала сезона Виллиан Жозе нашел брешь в «стенке» ударом со штрафного. 2:3. Невероятная концовка, в которой «Спартак» дожал принципиального соперника и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

«Динамо» же, забрав начало матча, слишком пассивно провело вторую половину, еще ухудшило статистику против «Спартака» и рискует выпасть в Путь регионов.