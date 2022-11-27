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Кубок России

Сегодня, 16:25

«Динамо» было на грани вылета из Кубка. Гол Макарова поднял бело-голубых с четвертого места на первое

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Юрий Ковалев («Оренбург») и Диего Лаксальт («Динамо»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Ростов» в группе второй, «Ахмат» — третий.
Кубок России. Группа C
27 нояб, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Оренбург

Группа С в Кубке России с «Динамо», «Оренбургом», «Ростовом» и «Ахматом» оказалась самой запутанной. К последнему туру каждая команда могла как выйти на первое место, так и вылететь, заняв четвертое.

«Динамо» уже было в подобной ситуации в РПЛ, когда последний матч года с ЦСКА мог или вознести на четвертую строчку с оптимистичными перспективами на весеннюю часть, или опрокинуть на седьмую, испортив настроение на всю зиму. В итоге бело-голубые выиграли, но трюк требовалось повторить в Кубке.

Матч с «Оренбургом» ожидался веселым — до этого в сезоне клубы сыграли 2:2 в Кубке (и победа команды Лички по пенальти), за что москвичи отыгрались в РПЛ — 3:2.

На деле действительно команды в первую очередь думали об атаке, а не о защите. И четыре забитых мяча вполне могло быть уже к середине первого тайма.

Моменты возникали у тех и других ворот, выручали Лещук и Гошев, мяч попадал в перекладину — только не в сетку. Когда он все же пересек линию, то радость трибун была недолгой — из-за минимального офсайда у Фомина.

А как не забил Смолов на 41-й минуте после шикарного паса Гладышева — остается только диву даваться. У форварда был чистый выход один на один с вратарем, однако Гошев вышел из этой дуэли победителем, ногами остановив мяч.

Параллельно «Ростов» повел в матче с «Ахматом», что делало четвертым лишним в этом квартете именно бело-голубых.

После перерыва хозяева усилили давление. Это было уже по-настоящему мощно. Гошев продолжал тащить сложнейшие мячи, в других моментах «Оренбургу» везло, но такой напор должен был дать результат.

Москвичи забили на 70-й. Даса забросил на Лесового, тот перекинул на Макарова, который точненько катнул мяч в угол — 1:0.

Один гол резко перевернул картину в группе — бело-голубые с четвертого места взлетели на первое. А «Оренбург», напротив, упал на четвертое, так что забивать уже были обязаны гости.

Подопечные Марцела Лички насели на ворота Лещука, однако контратаки бело-голубых были все же поострее.

В итоге москвичи удержали победный счет и вышли в весеннюю часть Кубка России с первого места. «Ростов», разгромивший «Ахмат» 3:0, — второй. А грозненцы продолжат выступление в турнире через Путь регионов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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