«Динамо» выигрывает второй матч подряд. Команда Йокановича нашла выход из кризиса?

Бело-голубые обыграли в Кубке «Ростов» (3:1) и вышли на первое место в группе.

Кубковый матч стал для «Динамо» и «Ростова» хорошей возможностью поправить настроение. У Йокановича одна победа в пяти последних играх, у Карпина — в четырех. Но южане хотя бы в РПЛ и в Кубке в таблице шли выше, да и ожидания от команды не такие серьезные, а вот для «Динамо» и его тренера каждый матч — решающий.

Скажем, в Кубке поражение для «Ростова» оставляло пространство для маневра, а вот бело-голубые практически лишались реальных шансов на выход из группы с первых двух мест.

Йоканович выставил почти оптимальный состав. Лещук уже второй сезон полностью забирает кубковые встречи, а дальше разве что тройка в атаке в РПЛ могла выглядеть иначе. Впрочем, Лесовой — Тюкавин — Макаров тоже вполне себе основа.

У «Ростова» чуть больше резервистов, но Песьяков, Лангович, Мелехин, Сильянов, Поярков, Глебов, Уткин, Миронов и Полоз — боеспособный подбор.

В итоге «Динамо» провело лучший матч при Йокановиче. Показательна статистика ударов к перерыву — 12-1 в пользу хозяев. Динамовцы полностью владели преимуществом, отличные моменты имели Тюкавин, дважды — Макаров, Фернандес. Опасны были как стандарты, так и быстрые атаки после прессинга. А Песьякову комментаторы предлагали выплатить премиальные уже к перерыву.

Но дрогнул и голкипер — бело-голубые все же успели забить до ухода в раздевалку. Фомин здорово убрал Глебова и вывел один на один Макарова, после чего полузащитник наконец поразил ворота — 1:0.

Карпин явно не собирался проигрывать — бросил в бой Осипенко, Тугарева и Комличенко, доведя состав до оптимального. И сразу сработало. Именно мощного форварда крепко схватил за футболку при угловом Фернандес, не оставив шансов рефери на иное решение — пенальти. Полоз их исполняет здорово — 1:1.

Но это была лишь короткая вспышка гостей. Дальше «Динамо» вновь доминировало. Уже до финального свистка. И заслуженно выиграло.

Как и в предыдущем туре с «Оренбургом», сработали замены. Смолов сначала отдал голевой пас Грулеву, а потом и сам поставил победную точку — 3:1.

«Динамо» в ожидании завтрашнего матча «Ахмата» возглавляет кубковую группу. И начинает выходить из кризиса? Впервые в сезоне бело-голубые выиграли два матча подряд. И с хорошим настроением готовятся к встрече с другим проблемным клубом, пытающимся нащупать почву под ногами, — «Локомотивом».