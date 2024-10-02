«Перед штрафным сказал, что Виллиан Жозе сейчас забьет». Тренеры «Динамо» и «Спартака» — о дерби

Главное с пресс-конференции.

В матче 5-го тура группы А в FONBET Кубке России «Спартак» обыграл на выезде московское «Динамо» (3:2), дважды уступая по ходу встречи. Победный гол на 90-й минуте забил форвард красно-белых Виллиан Жозе. После матча тренеры команд Ненад Сакич и Марцел Личка ответили на вопросы журналистов.

Сакич: сегодня показали, что можем обыграть кого угодно

Первым к журналистам вышел Ненад Сакич, ассистент удаленного главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Расскажите, что произошло в моменте с удалением Станковича?

— Я никогда не видел Деяна таким спокойным на протяжении всего матча. В том моменте он ничего такого не сказал: был эпизод с аутом в нашу пользу, и он указал судье на это... Было очевидно, что мяч ушел от игрока «Динамо» — все было перед глазами помощника арбитра. Повторюсь, на протяжении всей игры Деян был очень спокоен. И когда он получил желтую карточку, естественно, пошли эмоции. Все мы люди — все мы воспринимаем такие вещи эмоционально.

— За счет чего удалось вытащить этот матч?

— Удалось благодаря тому, что ребята верили до конца. Верили, что сможем не только отыграться, но и выиграть. Все отдавались полностью. Во втором тайме мы доминировали в игре, показывали свой футбол. Да и в первом тоже. Мы понимаем, что наш стиль подразумевает определенный риск, но следовали своей философии.

— Почему в первом тайме не удавалась игра в обороне? Какие корректировки были внесены в перерыве?

— Не думаю, что можно прямо так категорично утверждать. Мы пропустили необязательные голы. Не сказал бы, что соперник создавал нам трудности. Это были ошибки. Сперва угловой — мы знали, что у «Динамо» есть такой вариант розыгрыша с ударом с линии штрафной. Но вот пропустили. Во втором голе тоже была индивидуальная ошибка. Но я выделил бы командный дух.

— Насколько Виллиан Жозе готов физически? И насколько классно в целом он исполняет стандарты?

— Про его удар мы прекрасно знали. И позиция для него была отличная. Перед штрафным мы на скамейке общались с тренерами, и я им сказал, что Жозе непременно сейчас забьет. Рад за него. Постепенно Виллиан набирает форму. Пока он не готов играть по 90 минут, но каждый на поле делает определенный вклад. Сегодня мы это увидели.

— Учитывая формат Кубка, насколько важно было сегодня победить?

— Для нас все матчи одинаково важны: каждый должен отдаваться на сто процентов в любой игре, вне зависимости от ее статуса.

— После прошлых матчей много говорилось, что игра «Спартака» зависит от Барко. Как было сегодня?

— Мы знаем, что Барко очень важен для команды. Но и остальные ребята тоже. Один игрок матч не выиграет. Мы должны быть сильны как коллектив — каждый вносит свой вклад и дает свои качества во благо команды. Этот матч имел особенную важность, потому что у нас был небольшой кризис по результатам. Сегодня ребята показали, что мы можем играть и выигрывать у любой команды. «Динамо» — очень сильная команда. Сегодня, уступая в счете дважды, мы смогли победить.

Марцел Личка и Деян Станкович перед матчем. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личка: сегодня я грустный, может, чуть-чуть злой

— Мы вели дважды в счете по ходу матча, но победа «Спартака» заслуженна, — начал главный тренер «Динамо» Личка. — Во втором тайме мы ничего не показали — не владели мячом, не угрожали воротам «Спартака». Снова соперник в последние 10 минут матча перевернул игру. В концовке мы пытались прессинговать, но мало получалось.

— Почему Тюкавин не вышел в стартовом составе? Это агентские дела?

— Разговоры вокруг меня не волнуют, я не читаю ничего. Когда игра кончается, я отдыхаю от футбола, интересуюсь другими вещами. Почему Костя не вышел? Вы меня знаете, групповая стадия Кубка — это возможность дать время другим ребятам. Классный матч: 25 тысяч на трибунах, сложный соперник и так далее.

— Не устали еще от матчей со «Спартаком»?

— Нет, конечно. Мне нравится. Хороший, сильный соперник. Они выставили почти основной состав, видно, что нас уважают. В играх с таким соперником растешь. Сегодня я грустный, может, чуть-чуть злой. Но завтра уже надо возвращаться к работе. У нас скоро дерби с ЦСКА. Когда идет игра за игрой, не думаешь о результатах слишком много — просто готовишься к следующим матчам.

— Почему «Динамо» часто упускает победный счет?

— Сложно сказать. Соперник создал нам проблемы своим качеством игры. Матчем с «Ахматом» я был недоволен, потому что мы вели 2:0, и я думал, что спокойно доиграем — не надо будет бегать и суетиться. Сегодня иная история. Соперник играл качественно.

— Как оцените результаты команды на групповом этапе Кубка? Обидно, что не вышли в плей-офф с первого места?

— Во-первых, надо остаться в Пути РПЛ. Конечно, хотелось бы выиграть группу, в которой есть «Спартак». Но, к сожалению, как и год назад, не получилось. Будем биться с «Махачкалой» за второе место. В Путь регионов идти очень не хочется.

— Кто из игроков РПЛ мог бы заиграть в Европе?

— У нас есть Костя Тюкавин. Он — сто процентов. У нас есть Лунев, Луня. Я его ранее не знал, но, когда познакомился, понял, что он просто идеален для нашего футбола. Он постоянно участвует в игре, у него было два года в «Байере». Кто же еще... Наверное, Ваня Обляков. Умный хороший игрок, который может играть и «шестерку», и «восьмерку».

— Что с Маухубом?

— Он устал. Просто умер на поле, ха-ха... Он показал интенсивную игру. Максимум он готов на 60 минут, и потом все. Но он здоров, все в целом в порядке.

— В каком психологическом состоянии находится команда? Хватит ли четырех дней, чтобы восстановиться?

— Надеюсь, да. В жизни — не только в спорте — надо быть оптимистом. Сегодня ты играешь хорошо 80 минут, но в последние 10 соперник переворачивает матч. Такие футболисты, как Бальбуэна, Тюка, Луня и так далее, чуть-чуть погрустят, но уже завтра надо прийти на тренировку с улыбкой на лице. Мы счастливые люди, у нас хорошая работа. Сегодня 25 тысяч пришли на стадион, увидели пять голов. К сожалению, мы не выиграли, но эмоции были отличные. Моя работа — помочь команде настроиться и преодолеть негатив.