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Кубок России

Сегодня, 19:25

«Спартак»: 0:7 за четыре дня. «Динамо» по делу разгромило Абаскаля

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Игроки «Динамо» радуются победе над «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вслед за крупным поражением в Самаре «Спартак» уступил и «Динамо» в FONBET Кубке России.
FONBET Кубок России. Группа D
04 окт, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Спартак

Очередная серия

«Динамо» и «Спартак» будто бы попали в хоккей или баскетбол: за месяц с небольшим они встречались друг с другом уже в третий раз, и до среды в воображаемой «серии плей-офф» красно-белые лидировали со счетом 2:0.

Но российский футбол — не Континентальная хоккейная лига, а РПЛ — не FONBET Кубок России. Оба предыдущих дерби сезона получились разными, хоть и закончились победами «Спартака»: и составы в них отличались друг от друга, и мотивацию в двух турнирах сравнивать бессмысленно. Разумеется, и третья битва бело-голубых с красно-белыми должна была пройти по другому сценарию.

Основная причина как раз в настрое. «Спартак» еще после 4-го тура группового этапа застолбил за собой первое место в квартете и наверняка больше думал о предстоящем дерби с ЦСКА. А у динамовцев мотивация была двойной: они и место в плей-офф на тот момент еще не забронировали, и точно не планировали уступать «Спартаку» в третий раз кряду.

Громадное преимущество хозяев

Разницу в настрое подчеркивали и стартовые составы. Из тех, кто выходил в основе на предыдущее дерби 23 сентября, «Спартак» сохранил лишь одного футболиста — Пруцева. А «Динамо» оставило почти половину состава: Бальбуэна, Маричаль, Бителло и Смолов вновь появились с первых минут. Гильермо Абаскаль даже не стал включать в заявку Соболева, хотя он пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.

Еще один признак отличий в настрое — расхлябанная игра на старте матча. Можно оправдать потерю концентрации в концовке, когда ты устал и физически, и ментально, но если ты отдаешь неряшливый пас на первой минуте — это говорит о многом. Рябчук вернулся в стартовый состав и должен был воспользоваться шансом, но вместо этого защитник «Спартака» уже на 28-й секунде подарил мяч Гладышеву, который тут же пробил в створ. И положил начало тотальной бомбардировке ворот Максименко.

Игорь Осинькин, Владимир Федотов, Гильермо Абаскаль. «Динамо» разгромило «Спартак», «Краснодар» — «Нижний»: онлайн-трансляция дня Кубка России

По смыслу первый тайм этой игры — зеркальное отражение старта матча первого круга, когда «Спартак» к 25-й минуте повел 4:0. На пресс-конференции Личка устроил публичную порку игроков, и если тогда многие его слова казались перебором, то сейчас можно констатировать: чех все сделал правильно, посыл был донесен.

Голы в раздевалку

«Динамо» измотало «Спартак». За 45 минут хозяева создали моментов на пару матчей: Смолов, Скопинцев, Гладышев, Лесовой, Бителло — каждый из них был близок к голу задолго до перерыва, причем некоторые могли забить по два раза. Красно-белые не успевали накрывать вдохновенную атаку динамовцев и чудом держались до 43-й минуты.

Единственное, что могло расстраивать Личку, — реализация. Нельзя сказать, что Максименко провел матч жизни: в предыдущей встрече с «Динамо» голкипер «Спартака» играл намного ярче. Банально, но бело-голубым прежде всего не хватало точности и везения.

Зато на финише первого тайма удача оказалась на стороне хозяев. Оба их мяча — следствие очередных прекрасных атак, но в каждом из этих случаев возникали подозрения в чистоте голов. Однако арбитры не увидели ни игры рукой у Бителло, ни офсайда у Фомина, так что в раздевалку «Динамо» ушло с заслуженным преимуществом в два мяча.

Трансформер Абаскаля

Результат этой игры едва ли имел хоть какое-то влияние на судьбу Абаскаля — разве что если бы «Спартак» уступил 0:7, то руководство могло бы задуматься над отставкой. Но пускать все на самотек тоже было нельзя, так что во втором тайме тренерский штаб красно-белых устроил тактический аттракцион.

Все началось с выхода Зобнина и Бонгонды, затем Промес появился на позиции центрфорварда, а «Спартак» перестроился на ромб в центре поля. После 70-й минуты Абаскаль отправил Медину налево, а Бонгонду направо, «Спартак» же снова трансформировался и перешел на 4-3-3.

Наблюдать за всем этим было любопытно, но практической пользы перестроения не приносили. От перестановки слагаемых счет не менялся: владение «Спартака» мячом оставалось стерильным, и к опасным моментам оно не приводило. А вот «Динамо», отказавшееся от агрессивного высокого прессинга во втором тайме, к голу было ближе. Уже на 84-й минуте счет вполне мог стать крупным, но Максименко не позволил Смолову забить.

Только в эндшпиле, когда тактика традиционно играет меньшую роль, «Спартак» отдаленно стал напоминать команду, стремящуюся хотя бы сравнять счет. Но было уже поздно, да и «Динамо» не собиралось просто так пропускать. «Спартак» все равно не наиграл даже на один забитый мяч, а бело-голубые в финальной атаке поставили логичную точку — Зазвонкин отпраздновал дебют за первую команду голом, сделав счет 3:0. Абсолютно заслуженная победа «Динамо», а Абаскалю теперь особенно важно обыграть ЦСКА.

Даниил Фомин
Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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