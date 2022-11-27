Сегодня, 20:55
Генеральный директор «Спартака» после матча шестого тура группового этапа между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, 4:2 — по пенальти) высказался о драке в конце игры, а также о матче звезд Кубка России и соперниках на зимних сборах.
«Кажется, что футболист «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка»
— Что можете сказать про концовку?
— Огонь.
— А с чего все началось?
— Не помню, нужно посмотреть повтор. Кажется, что футболист «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка. Я на другой стороне был.
— Как вам сам матч?
— Огонь. Ребята молодцы, боролись на каждом клочке поля.
— Есть шанс в первой стадии Кубка попасть на ЦСКА.
— Не думаю, что мы должны бояться каких-то соперников. Мы должны играть свою игру, и все.
— Может, вам бы хотелось встретиться с ними позже?
— Не знаю, это вопрос больше не ко мне, а к тренеру: с кем бы ему интереснее было со спортивной точки зрения сыграть.
— Что скажете футболистам в раздевалке?
— Поблагодарю их.
— А Соболева?
— Всех поблагодарю.
— Что скажете по драке?
— Меня инцидент порадовал с точки зрения эмоций. Обе команды проявили их. В целом это хорошо для футболистов.
— Когда будет второй раунд?
— А где у нас «Зенит»? Мы с ним сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.
— Кому вручим награду «Боец года»?
— Из команды не хочу кого-то выделять. Все равны. Но выделил бы нашего главного тренера.
— Но можно и отметить Соболева?
— Он всегда боец, но есть другие игроки, которые проявляют бойцовские качества.
— Не возникло вопросов к судейству?
— В целом судейство нормальное. В конце арбитр выравнял игру, успокоил ее. Но в начале первого тайма были эпизоды, когда игроки «Зенита» действовали агрессивно. Судья на это отреагировал.
— Есть первое место, но сегодня проиграли. Сильно ли это повлияло на эмоциональный окрас в Кубке?
— У нас была цель сейчас — первое место в группе. Мы ее достигли. Какие окрасы? Никаких окрасов.
— Но в таком матче проиграть...
— Ничего страшного. Мы видели, что с «Зенитом» можно играть и обыгрывать.
— Можно бить в прямом смысле слова и получать в ответ.
— Конечно. У «Зенита» хорошая сильная команда, но играть с ними можно. Сегодня мы это показали.
— Можно ли сказать, что перчатка брошена?
— Не надо провоцировать.
— Кого «Спартак» отправит на Матч звезд Кубка России?
— Насколько я помню, там стоял вопрос направить пару игроков на жеребьевку. Вроде мы дали согласие по Промесу и Мелешину.
— Большие перемены будут зимой?
— В плане эмоциональной перезагрузки — да. В плане трансферов, наверное, нет. Сколько трансферов ожидать — не скажу.
— Все пишут про опорника.
— Не скажу. Эти вопросы не ко мне. Я на эти вопросы не отвечаю.
— Эшуорт с нами не общается.
— Он работу работает. Это тоже надо.
— Подтвердилось участие «Спартака» в зимнем турнире в Абу-Даби. Международные матчи планируются?
— Пока в рамках турнира. На первом сборе, честно говоря, не в курсе, кто у нас будет в спарринге. В конечном итоге узнаете. На втором сборе у нас турнир, мы подтверждение дали. По третьему сбору соперника еще не выбирали, посмотрим.
— Международные соперники рассматриваются?
— Мы всех рассматриваем. Это вопрос, который прорабатывает спортивно-технический отдел и согласовывает с тренером. Я конечное решение узнаю и даже не влияю на него.
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